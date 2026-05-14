Tras ser mamá, Natalia Lafourcade anuncia shows en el Teatro Metropolitan: fechas y preventa para ‘Cancionera’

Natalia Lafourcade anuncia dos nuevos conciertos en el Teatro Metropólitan para octubre de 2026 tras agotar presentaciones previas (Ocesa)

Natalia Lafourcade anuncia dos conciertos en el Teatro Metropólitan este 11 y 12 de octubre de 2026. Las nuevas fechas llegan tras haber agotado tres presentaciones en el Auditorio Nacional este año.

La cantante, que registra más de 12 millones de escuchas activos en Spotify y acumula 21 Latin Grammy, regresa a la Ciudad de México para extender la gira de su proyecto Cancionera, álbum que ha sido reconocido con premios internacionales y que la consolida como uno de los referentes de la música latinoamericana actual.

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Los boletos para las nuevas presentaciones en el Teatro Metropólitan estarán en preventa Banamex este 15 de mayo a las 11:00 a.m., mientras que la venta general comenzará el día siguiente a través de Ticketmaster.

La preventa de boletos para los conciertos de Natalia Lafourcade en el Metropólitan inicia el 15 de mayo en Ticketmaster (Ocesa)

Lafourcade lidera la música latinoamericana contemporánea con Cancionera

La trayectoria de Natalia Lafourcade supera los 24 años. Ha vendido millones de copias de su discografía, posicionándose como una de las cantautoras más influyentes de México y Latinoamérica.

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Originaria de Xalapa, Veracruz, cuenta con una base de 12.7 millones de seguidores en plataformas digitales y redes sociales. Su público principal tiene entre 25 y 34 años, y México permanece como el país con más seguidores, seguido de Estados Unidos, Colombia, Perú y Argentina.

En 2025, su álbum Cancionera fue premiado con el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino y obtuvo dos Latin Grammy en las categorías de Mejor Álbum y Mejor Canción de Cantautor por el tema homónimo. La artista suma, además, cuatro premios Grammy anglo, cifra récord entre mujeres latinoamericanas.

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Natalia Lafourcade suma más de 12 millones de oyentes en Spotify y 24 años de trayectoria musical exitosa

El disco Cancionera fue grabado en vivo y en cinta analógica con el acompañamiento de 18 músicos en una sola toma. Este procedimiento refuerza un enfoque artesanal y humano, convirtiendo el álbum en un proyecto conceptual que explora la función de la música como puente entre lo íntimo y lo universal.

a coproducción de Adán Jodorowsky aporta una atmósfera cinematográfica, mientras que colaboraciones como la de El David Aguilar, Israel Fernández, Hermanos Gutiérrez y Diego del Morao enriquecen el universo del álbum.

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Cancionera: éxito en listas y plataformas digitales

El duodécimo álbum de Lafourcade ingresó a selecciones destacadas de Billboard Latino, donde fue descrito como una reafirmación de su papel en la música de autor. Canciones como “Cancionera”, “Como Quisiera Quererte” y “El Palomo y La Negra” alcanzaron millones de reproducciones en YouTube, Spotify y Apple Music.

Cancionera se mantuvo entre los lanzamientos latinos más reproducidos durante 2025, con una propuesta que mezcla bolero, son jarocho, ranchera, jazz y música tradicional mexicana.

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El álbum Cancionera de Lafourcade recibió premios Grammy y Latin Grammy, reforzando su influencia en la música latinoamericana (Foto Matt Licari/Invision/AP, archivo)

La artista, caracterizada por un equilibrio entre experimentación y tradición, reafirmó su conexión con el público en la gira integral de Cancionera, presentándose en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. El proyecto también incluye el tema “La Cometierra”, canción oficial de la serie homónima de Amazon Prime.

Éxito de convocatoria y repertorio representativo

La gira Cancionera confirma que Lafourcade vive una etapa creativa profunda. El agotamiento de localidades en sus recientes presentaciones en el Auditorio Nacional y la inminente doble fecha en el Metropólitan evidencian el fervor de sus seguidores. Entre las canciones más escuchadas de su repertorio se encuentran “Hasta la Raíz”, “Nunca es Suficiente”, “Lo Que Construimos”, “Ya No Vivo Por Vivir” y “En el 2000”.

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La propuesta musical de Natalia Lafourcade se ha consolidado con un legado que integra innovación, raíz mexicana y compromiso cultural. Sus reconocimientos, ventas y presencia internacional la sitúan como una de las figuras más reconocidas de la música en el siglo XXI.

Cancionera fue grabado en vivo con 18 músicos y producido junto a Adán Jodorowsky, brindando un enfoque artesanal y cinematográfico (Foto: Liliana Estrada, OCESA)

Natalia y su nueva etapa como mamá

Natalia Lafourcade vive la maternidad como una etapa de transformación profunda. A los 41 años, la cantante mexicana presentó por primera vez a su hijo, a quien llama “palomita de maíz”, en el Día de las Madres de este 2026. Compartió imágenes familiares en redes sociales y dedicó un mensaje donde relató los retos, emociones y aprendizajes de su nueva vida como madre.

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Durante su embarazo, Lafourcade mantuvo su actividad profesional y culminó una gira internacional de 39 conciertos. Habló abiertamente sobre el miedo y la incertidumbre que acompañan el proceso, pero también sobre la gratitud y el asombro por la capacidad de su cuerpo y la llegada inesperada de su hijo.

La cantautora mexicana compartió imágenes entrañables junto a su hijo, a quien llama cariñosamente 'palomita de maíz', celebrando la maternidad (IG)

En diciembre de 2025, Lafourcade anuncia el nacimiento de su primer bebé mediante un álbum en Instagram, mostrando desde el proceso de gestación hasta los primeros días con su hijo y su pareja, Juan Pablo López Fonseca.

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