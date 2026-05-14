México

Tras su paso por Palacio Nacional, Junior H anuncia gira por México: fechas y ciudades para su “Tour Estadios”

Su fusión de corridos tumbados y arreglos urbanos cautivó al público global en 2025 y ahora se prepara para ofrecer una gira en recintos monumentales

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Composición de un joven artista con su rostro dividido entre dos estilos. Al fondo, otras dos imágenes suyas con diferentes atuendos
Junior H anuncia el “Tour Estadios México 2027” y consolida el regional mexicano urbano en los principales recintos del país (Infobae México / vcsneros)

El cantante Junior H lleva el regional mexicano urbano a nuevos escenarios al anunciar el “Tour Estadios México 2027”, con el concierto inaugural programado en la Ciudad de México el 8 de enero.

Esta serie de presentaciones marca un cambio en la historia del género al ser la primera gira de estadios realizada por un artista de este movimiento, lo que confirma el crecimiento exponencial de la propuesta musical que Antonio Herrera Pérez, nombre real del intérprete, ha consolidado en los últimos años.

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Junior H registra más de 3.2 billones de reproducciones en los últimos tres meses y superó el millón de asistentes en sus giras previas, indicadores que respaldan la transición a recintos de mayor capacidad.

La venta general de boletos inicia el martes 26 de mayo a las 11:00 horas a través de funticket.mx y taquillas físicas, después de que el artista agotó 27 conciertos en su reciente gira por Estados Unidos.

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El concierto inaugural del Tour Estadios México 2027 se realizará en la Ciudad de México el 8 de enero, dando inicio a una gira histórica
El concierto inaugural del Tour Estadios México 2027 se realizará en la Ciudad de México el 8 de enero, dando inicio a una gira histórica

Junior H se convierte en el primer exponente del regional mexicano urbano en recorrer estadios mexicanos

La estrategia de Junior H para el 2027 incluye presentaciones en las principales plazas del país. Después de la fecha en la capital, la gira contempla:

  • Morelia el 10 de enero
  • Querétaro el 15 de enero
  • Puebla el 16 de enero
  • Saltillo el 22 de enero
  • Torreón el 23 de enero
  • Guadalajara el 30 de enero
  • Tijuana el 5 de febrero
  • Mexicali el 6 de febrero
  • Los Mochis el 11 de febrero
  • Monterrey el 13 de febrero

El respaldo que Junior H obtuvo en escenarios internacionales, como su participación en Coachella 2025 junto a Peso Pluma y Tito Double P, consolidó su proyección global. En ese festival, el público internacional presenció una fusión entre el sonido tradicional de banda y arreglos urbanos, lo que llevó el movimiento de corridos tumbados y regional mexicano urbano más allá de las fronteras nacionales.

Junior H
Junior H supera los 3.2 billones de reproducciones y suma más de un millón de asistentes en sus giras recientes, según Billboard (REUTERS/Daniel Cole)

La apuesta de “México Canta” une voces jóvenes para prevenir la violencia

La presencia de Junior H y Majo Aguilar en la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México Claudia Sheinbaum el lunes 11 de mayo resaltó la dimensión cultural y social del regional mexicano.

El motivo de su asistencia fue la presentación de la segunda edición de México Canta, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, el Consejo Mexicano de la Música, Canal 22 y medios públicos, cuyo objetivo es fomentar la paz y la prevención de adicciones, con el arte como herramienta para conectar con jóvenes.

La secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza detalló que México Canta es un concurso binacional que une a jóvenes de México y Estados Unidos en torno a la música regional mexicana.

Junior H y Majo Aguilar participaron en la presentación de la segunda edición de México Canta, iniciativa para prevenir la violencia y las adicciones entre jóvenes (EFE/Sáshenka Gutiérrez)
Junior H y Majo Aguilar participaron en la presentación de la segunda edición de México Canta, iniciativa para prevenir la violencia y las adicciones entre jóvenes (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En palabras de la funcionaria: “La cultura y la música transforman vidas”. Destacó que la estrategia parte de no prohibir, sino conectar con juventudes, y busca construir nuevas narrativas alejadas de la violencia.

Durante la conferencia, Majo Aguilar compartió el orgullo de formar parte del Consejo Mexicano de la Música y la emoción de participar de nuevo en el proyecto. Relató cómo la música nacional marcó su infancia: “Esa música es sensible, es mágica y es muy nuestra”, afirmó, y aludió a la importancia de combinar tradición y modernidad al promover este género entre las nuevas generaciones.

Junior H habló sobre el proceso personal de transformación que vivió desde que inició su carrera: comenzó a los 15 años y, con 25, entiende la influencia de su mensaje en la juventud.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la segunda edición de México Canta junto a Junior H y Majo Aguilar en Palacio Nacional. - (Youtube)
México Canta une a jóvenes de México y Estados Unidos para fomentar la paz a través de la música regional mexicana (Youtube)

Reconoció que al principio sus letras no siempre transmitían los valores positivos que ahora prioriza en proyectos como Sad Boys. El cantante enfatizó la capacidad del regional mexicano para representar a México en el extranjero. Invitó a los jóvenes a participar diciendo: “México necesita nuevas voces”.

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