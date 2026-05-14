Detienen a Sergio “N”, alias “El Checo”, presunto jefe regional del CJNG en Baja California

(SSC Baja California)

Las autoridades de Baja California informaron sobre la detención de Sergio “N”, alias El Checo, un hombre identificado como generador de violencia y presunto jefe criminal.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señalaron que el sujeto recientemente detenido estaría ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“El detenido presuntamente operaba como jefe regional de una célula criminal con presencia en la zona de Cerro Azul, vinculada a actividades ilícitas de alto impacto en la región”, es lo reportado por las autoridades.

De igual manera, el informe oficial destaca que la detención fue realizada alrededor de las 2:00 de la tarde del 13 de mayo. El hombre tiene 51 años y es originario de Acapulco, Guerrero; fue capturado sobre una carretera de terracería rumbo a Rancho Viejo, en el municipio de Tecate.

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Al momento de su arresto, El Checo llevaba dos armas de fuego cortas, otras dos largas, además de tres chalecos tácticos, 210 cartuchos, seis cargadores para arma larga y 30 envoltorios con presunta metanfetamina.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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