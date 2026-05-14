México

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

La cinta es dirigida por Emilio Portes y protagonizada por Ana Serradilla

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"No dejes a los niños solos" es la nueva apuesta de terror a la mexicana que no debes dejar pasar (juanpablo_velasco)
"No dejes a los niños solos" es la nueva apuesta de terror a la mexicana que no debes dejar pasar (juanpablo_velasco)

No dejes a los Niños Solos, la más reciente producción de terror dirigida por Emilio Portes, ya está llegando a cines mexicanos. Tras lograr reconocimientos en festivales, la cinta desembarca en cines mexicanos a partir del 14 de mayo de 2026, dirigida a un público adolescente y adulto por su clasificación B.

¿De qué trata la película?

"No dejes a los niños solos" se estrena ya en cines de todo México (videocine)
"No dejes a los niños solos" se estrena ya en cines de todo México (videocine)

La historia se adentra en la vida de Catalina, quien enfrenta la reciente pérdida de su esposo y decide mudarse junto a sus hijos en busca de un nuevo comienzo. La cotidianidad se fractura cuando, por motivos inesperados, Catalina debe ausentarse por unas horas, dejando a Matías y Emiliano solos en la casa durante la noche.

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Los hermanos, de diez y siete años respectivamente, pasan las primeras horas entre juegos y cajas aún sin desempacar. Sin embargo, la calma se desvanece cuando comienzan los sucesos extraños, sumiendo a los niños en una noche repleta de miedo y tensión.

¿Quién sale en la película?

El cast de No dejes a los niños solos (Ig/juanpablo_velasco)
El cast de No dejes a los niños solos (Ig/juanpablo_velasco)

El reparto cuenta con figuras reconocidas y jóvenes talentos. Ana Serradilla interpreta a Catalina, la madre dispuesta a enfrentar cualquier amenaza por el bienestar de sus hijos.

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Los papeles de Matías y Emiliano recaen en Juan Pablo Velasco y Ricardo Galina, quienes aportan realismo a la experiencia de vulnerabilidad ante lo desconocido.

La historia se complementa con la participación de José Sefami como el Licenciado, Paloma Woolrich en el rol de Marcela y Jesús Zavala como Marco.

Tres películas más de terror a la mexicana que te recomendamos

película Kilómetro 31
(Captura de pantalla película Kilómetro 31)

Vuelven (Dir. Issa López) En esta cinta, un grupo de niños huérfanos sobrevive en un entorno hostil marcado por la violencia y el abandono. La historia mezcla el realismo con lo sobrenatural cuando los protagonistas comienzan a experimentar apariciones inquietantes. La directora logra un relato de terror que también es una crítica social sobre la infancia en riesgo.

Kilómetro 31 (Dir. Rigoberto Castañeda) Inspirada en leyendas urbanas mexicanas, esta película sigue a dos hermanas gemelas envueltas en una serie de fenómenos paranormales cerca de una carretera. El filme explora el vínculo entre el folklore nacional y el miedo a lo desconocido, con una puesta en escena cargada de suspenso y atmósfera oscura.

Belzebuth (Dir. Emilio Portes) En la frontera norte de México, un detective investiga una ola de muertes infantiles vinculadas a rituales demoníacos. El relato combina elementos de terror clásico con referencias a creencias populares, construyendo una narrativa intensa y perturbadora. El filme destaca por su tratamiento visual y la tensión constante que mantiene hasta el desenlace.

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