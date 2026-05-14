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Fiscalía de Chihuahua investiga bajo protocolo de feminicidio el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena

Las indagatorias señalan que fueron dos los atacantes y afirman que en el sitio se encontraron casquillos calibre .380 y 9 milímetros

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El crimen ocurrió en el municipio de Valle de Allende. (Facebook: Emergencias Region Centro Sur)
El crimen ocurrió en el municipio de Valle de Allende. (Facebook: Emergencias Region Centro Sur)

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) de Chihuahua abrió una investigación con protocolo de feminicidio tras el asesinato de la dirigente municipal de Morena, Lucía Guadalupe Mora Ávalos.

El crimen ocurrió la noche del pasado 12 de mayo en el municipio de Valle de Allende, colonia Nicolás Fernández.

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Lucía, de 53 años, fue hallada sin vida dentro de una camioneta Honda, modelo HR-V y de color azul, en la calle Benito Juárez.

Su cuerpo presentaba diversas heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Su esposo, quien la acompañaba al momento del ataque, resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital de la región.

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Conocida en la zona como “Piña”, era también maestra de preescolar y figura reconocida en la estructura política local de Morena.

La FEM determina posible intervención de dos personas en el ataque

Según reportes oficiales, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena y aseguraron casquillos calibre .380 y 9 milímetros.

Los datos recabados por el Ministerio Público apuntan a que dos personas abordaron a la víctima, sostuvieron un intercambio de palabras con ella y luego dispararon sus armas.

Lucía Guadalupe Mora Ávalos, conocida en la región como Piña, era maestra. (Redes sociales)
Lucía Guadalupe Mora Ávalos, conocida en la región como Piña, era maestra. (Redes sociales)

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación atendieron el reporte en la colonia Nicolás Fernández, donde vecinos alertaron al 911 al escuchar las detonaciones.

Las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en las salidas del municipio y zonas aledañas. Hasta el cierre de esta nota no se han reportado personas detenidas ni móvil confirmado.

El cuerpo de Mora Ávalos fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Según datos compartidos por la FGE Chihuahua, la familia de Lucía recibe acompañamiento integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con apoyo jurídico, psicológico y asistencia victimal.

Sheinbaum pide investigar el caso sin vincularlo al contexto de la CIA en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió no adelantar conclusiones sobre el móvil del crimen y descartó que el asesinato de Mora Ávalos estuviera relacionado con la el polémico caso que destapó la posible intervención de agentes de la CIA en Chihuahua.

Lo dijo durante la mañanera del 13 de mayo, donde señaló que vincular ambos hechos sería precipitado. Exigió que la investigación avanzara sin impunidad y que las autoridades competentes determinaran las causas del homicidio con base en evidencias, no en especulaciones.

La muerte de la dirigente morenista se produjo en medio de una escalada política en el estado, donde Morena había anunciado acciones contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván por permitir, presuntamente, la operación de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense.

Por otra parte, desde su cuenta de X, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, responsabilizó indirectamente a la gobernadora Campos Galván por el clima de violencia en Chihuahua.

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