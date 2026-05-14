Diego Luna presenta ‘Ceniza en la boca’ en Cannes: de qué trata su nueva película y dónde se verá

Diego Luna dirige Cenizas en la Boca, llega hasta Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La película Ceniza en la boca, dirigida por Diego Luna, recibió una ovación de cinco minutos durante su presentación en el Festival de Cannes 2026.

La cinta, basada en la novela homónima de Brenda Navarro, marcó el regreso de Diego Luna como director a Cannes. El propio Diego Luna afirmó que la cinta constituyó “un recordatorio del padre que no quiero ser” y la dedicó a sus hijos.

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El director Diego Luna con el cast conformado por Anna Diaz, Adriana Paz e Irene Escolar. También están los productores Inna Payan, Valerie Delpierre y Luis Salinas. Todos posan para las cámaras en Cannes. REUTERS/Sarah Meyssonnier

“Hace dieciséis años fue mágico lo que pasó aquí al presentar una película de padres ausentes que se llamaba ‘Abel’ y estaba en la sala mi papá, a quien le dediqué esa función. Este año ya no está en la sala porque ya no está con nosotros, pero también se la dedico a él y tengo la hermosa oportunidad de dedicársela a mi hija que está estudiando y también a mi hijo que está aquí, porque esta película también trata de ausencias", dijo el director en la sala Buñuel.

“Esta cinta trata sobre otro tema, sobre los que tienen que buscar otro lugar. Habla de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Ojalá no se quede ahí, sino que el proyecto provoque la reflexión de lo que deberíamos estar haciendo. Si logramos eso, realmente habremos triunfado”, añadió.

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“Cenizas en la boca”: trama, actores y distribución

Cenizas en la boca llegará próximamente a Netflix. REUTERS/Marko Djurica

La historia, que adapta la novela homónima de Brenda Navarro publicada en 2022, se centra en Lucila, una joven de 21 años encarnada por Anna Díaz. Junto a su hermano de 14 años, Diego, la protagonista cruza el Atlántico desde México hasta España, buscando reencontrarse con su madre, interpretada por Adriana Paz, quien emigró ocho años antes.

En la trama, Lucila enfrenta los retos habituales de la vida migrante, además de tensiones familiares que se despliegan entre Ciudad de México, Madrid y Barcelona. El relato explora la complejidad de la identidad y el desarraigo en medio de un entorno familiar fracturado.

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La película, que forma parte de la sección de proyecciones especiales del festival francés, cuenta con un elenco que incluye a Luisa Huertas, Guillermo Ríos, Sergio Bautista, Benny Emmanuel, Teresa Lozano y Adriana Jacomé. El guion es obra del propio Luna, acompañado por Abia Castillo y Diego Rabasa.

Con este largometraje, Diego Luna reafirma su faceta como director de ficción, sumando su cuarto título en ese rol. Además, el regreso de Adriana Paz a Cannes marca un hito, ya que dos años atrás la actriz fue reconocida con el premio a mejor interpretación femenina por su trabajo en ‘Emilia Pérez’, compartido con Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez, en la cinta de Jacques Audiard, que también obtuvo el Premio del Jurado.

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El anuncio del acuerdo de distribución, adelantado por la revista Variety, confirma que tras su recorrido por festivales y cines, la película de Luna estará disponible en Netflix para el público hispanohablante y portugués, consolidando la expansión internacional de la literatura y el cine mexicano contemporáneo.