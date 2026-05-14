Desplazamiento forzado: autoridades protegen El Durazno, Durango, tras la salida de familias por situación de violencia

En la zona se observa a personal uniformado con equipo táctico y armas largas, junto a vehículos policiales, incluyendo camionetas tipo SUV y pickups. Crédito: SSP Durango

Un operativo integrado por los tres órdenes de gobierno se desplegó en la comunidad de El Durazno, municipio de Tamazula, Durango, luego de que familias enteras abandonaran la zona por la situación de violencia.

El operativo reunió a elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, efectivos municipales y la Policía Investigadora del Delito de la Fiscalía General de Durango.

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Según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, luego de los trabajos se han generado las condiciones para que las familias que se trasladaron a otras regiones puedan regresar si así lo desean”.

La comunidad se encuentra dentro del Triangulo Dorado. Crédito: SSP Durango

Las personas que salieron de El Durazno llegaron a Chihuahua, donde el gobierno estatal activó de inmediato los protocolos de atención. El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, confirmó la llegada de cerca de 100 personas desplazadas provenientes de la comunidad duranguense, ubicada en la región serrana del Triángulo Dorado, zona limítrofe entre Durango, Chihuahua y Sinaloa.

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Autoridades trabajan en el restablecimiento de servicios

La SSP Durango informó que los cuerpos de seguridad mantuvieron presencia directa en El Durazno y en los caminos de acceso a la comunidad y afirmaron que sostuvieron reuniones con habitantes para garantizar su seguridad y anunciaron presencia permanente en la zona.

En materia de servicios, se restablecieron las actividades comerciales y el abasto de alimentos, combustible y demás insumos. Las autoridades también trabajaron para reactivar el funcionamiento del Banco del Bienestar en la comunidad.

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Elementos estatales cuidando la zona. Crédito: SSP Durango

Las clases quedaron suspendidas hasta el lunes 18 de mayo, tras el puente del Día del Maestro. La dependencia informó que los docentes recibirían garantías a partir del 14 de mayo para retomar las labores educativas la semana siguiente.

Respecto a las familias que salieron de la comunidad, las autoridades duranguenses informaron que se generaron las condiciones para que pudieran regresar a El Durazno en caso de que así lo desearan.

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El Durazno se ubica en el Triángulo Dorado, región serrana en los límites de Durango, Sinaloa y Chihuahua históricamente vinculada al cultivo y trasiego de drogas. La zona es identificada como área de influencia de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán y líder de la facción Gente del Guano del Cártel de Sinaloa. El narcotraficante, buscado por autoridades de México y Estados Unidos, no ha sido detenido pese a múltiples operativos federales en la zona. EEUU ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.

Chihuahua activó dos instancias para atender a los desplazados

El pasado 11 de mayo, Santiago de la Peña Grajeda detalló que el gobierno de Chihuahua cuenta con dos vías para este tipo de casos: la mesa interinstitucional, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave), adscrita a la Fiscalía General del Estado, que interviene cuando existe una denuncia formal de desplazamiento.

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“Estamos en total conocimiento de la situación; recordemos que cuando se presenta un fenómeno de este tipo, hay dos instancias de apoyo del Gobierno del Estado. La primera de ellas es una mesa interinstitucional y, en aquellos casos donde existe una denuncia formal de desplazamiento, entonces interviene la FGE”, dijo De la Peña Grajeda en entrevista a medios de comunicación.

Santiago de la Peña confirmó la situación de desplazamiento y el recibimiento de familias en Chihuahua. Crédito: Gobierno del Estado de Chihuahua

Según el secretario, la fiscalía estatal realizó entrevistas individuales a los desplazados para determinar el número de familias afectadas.

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“Quienes ya presentaron la denuncia estarán siendo atendidos por la Ceave, y quienes aún no lo han hecho son atendidos por la mesa interinstitucional”, indicó el funcionario.

Entre las personas atendidas, el secretario identificó también a habitantes de comunidades de Sinaloa que solicitaron apoyo al gobierno chihuahuense.

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