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Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

El cantante confesó cómo llegó a sus manos el tema que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de toda su carrera

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el cantante se encuentra grabando los videos para su nuevo disco
Víctor García revela que Ayer te pedí surgió de una llamada inesperada que cambió el rumbo de su álbum musical. - (Youtube/Víctor García Oficial)

Víctor García sorprendió al compartir la historia detrás de Ayer te pedí, una de las canciones más recordadas de su trayectoria musical. Durante una charla con Melo Montoya en un podcast, el cantante abrió su corazón y recordó cómo ese tema apareció en el momento exacto para cambiar el rumbo de uno de sus discos.

El exintegrante de La Academia confesó que originalmente su álbum ya estaba prácticamente terminado y solo faltaba elegir una canción más. Sin imaginarlo, una llamada inesperada terminó marcando el destino de uno de los sencillos más importantes de su carrera.

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Entre risas y nostalgia, el cantante reconoció que el tema lo impactó desde la primera vez que lo escuchó, aunque también le generó dudas por la intensidad de la letra y el mensaje emocional que transmitía.

La llamada que cambió el destino de la canción

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El cantante compartió en un podcast con Melo Montoya cómo la canción Ayer te pedí llegó cuando su disco ya estaba casi terminado. - (Youtube/Víctor García Oficial)

Durante la entrevista, Víctor García recordó que el compositor Luis Carlos Monroy, integrante de Tres de Copas, fue quien le presentó el tema mientras él manejaba de regreso a casa.

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“Te tengo una canción”, le dijo el compositor por teléfono antes de reproducirle el demo de Ayer te pedí. El cantante explicó que inmediatamente sintió una conexión especial con la melodía y la historia que contaba la letra.

Lo más sorprendente ocurrió minutos después, cuando descubrió que Luis Carlos Monroy venía manejando justo detrás de él en la carretera. “¿Me creerías que venía atrás de mí?”, relató entre carcajadas durante la conversación.

Víctor García dudó en grabar el tema

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Luis Carlos Monroy, compositor de Tres de Copas, presentó Ayer te pedí a Víctor García mientras ambos conducían por la carretera. - (Youtube/Víctor García Oficial)

Aunque la canción terminó convirtiéndose en un clásico de su carrera, el intérprete confesó que al principio sintió incertidumbre por la temática del tema.

“No era la temática que yo acostumbraba”, explicó Víctor García, quien aseguró que siempre intentó cuidar el contenido de sus canciones por la responsabilidad que sentía hacia el público y las familias que seguían su música.

Sin embargo, reconoció que la composición era demasiado buena para dejarla pasar y decidió presentarla ante la disquera Sony, donde finalmente fue elegida para integrarse al álbum.

“Ayer te pedí” se convirtió en su canción más importante

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Desde su salto a la fama en La Academia en 2002, Víctor García ha mantenido una sólida trayectoria en la música y la televisión. - Youtube/Víctor García Oficial)

Con el paso del tiempo, Ayer te pedí terminó consolidándose como uno de los temas más representativos de Víctor García y una de las canciones favoritas de sus seguidores.

“Ha sido el tema más relevante”, confesó el cantante al recordar el impacto que alcanzó la balada tras su lanzamiento. Incluso reconoció entre risas que sigue siendo una canción especialmente triste.

Víctor García alcanzó la fama nacional en 2002 gracias a La Academia y desde entonces ha construido una carrera entre la música y la televisión, manteniéndose vigente con canciones que marcaron a toda una generación.

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