Profepa clausura relleno sanitario en Puebla tras denuncias ciudadanas: había fuga de líquidos tóxicos

Activistas y habitantes de Puebla denunciaron recientemente la filtración de estos líquidos debido a que causan la contaminación del suelo, afectando cultivos y ríos de los que se alimentan las comunidades. ((Profepa y Redes Sociales))

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera parcial y temporal el relleno sanitario ubicado en Chiltepeque, en el estado de Puebla, luego de que habitantes reportaran una fuga de lixiviados.

La autoridad ambiental dio a conocer que esta clausura permanecerá hasta que la empresa “acredite el manejo adecuado a la minimación de los riesgos”.

PUBLICIDAD

Este anuncio se da luego de que habitantes de la zona y lugares aledaños a este relleno sanitario, reportaran una fuga de estos líquidos que son tóxicos y contaminantes para el suelo.

Hasta el momento, la Profepa no ha dado mayor información sobre la situación de la investigación en este relleno sanitario, el cual recibe toneladas de basura de las comunidades de Anelópolis, Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Tecali de Herrera y Santa Clara Ocoyucan.

PUBLICIDAD

Denuncias de filtración de lixiviados

Activistas y habitantes de Puebla denunciaron recientemente la filtración de estos líquidos debido a que causan la contaminación del suelo, afectando cultivos y ríos de los que se alimentan las comunidades.

El activista Darinel Keller, a través del colectivo del que es fundador, Yo seré tu voz, denunció que el relleno sanitario, operado por Rellenos Sanitarios S.A. de C.V (RESA), no debería operar en la zona de Chiltepeque debido a que su ubicación afecta directamente a los arroyos pluviales.

PUBLICIDAD

Denunció que si bien la empresa declaró en su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que no afecta la cuenca hidrológica de la zona, también declaró que se encuentra sobre un arroyo pluvial, “ese solo hecho debería de haber sido suficiente para que la Secretaría de Medio Ambiente de Recursos Naturales (Semarnat) nunca les hubiera permitido operar estas celdas de relleno, sin embargo, lo hacen”, manifestó.

“Estos millones de litros están matando a la gente”, denunció el activista en un video compartido en redes sociales, (Facebook: Yo seré tu voz)

Profepa declaró en marzo que el relleno operaba con normalidad

Estas denuncias y la decisión de Profepa, no es la primera vez que suceden. Las comunidades y habitantes llevan tiempo denunciando la filtración de estos residuos líquidos contaminantes,.

PUBLICIDAD

En marzo de este años la autoridad ambiental acudió a la revisión de la zona para verificar las condiciones en las que opera, sin embargo, determinaron que todo se encontraba dentro del marco legal, por lo que no realizaron ninguna medida.

No obstante, los habitantes no estuvieron conformes con la revisión y continuaron denunciando la filtración de lixiviados y el riesgo a sus comunidades y al medio ambiente que esto ocasionaría.

PUBLICIDAD

“Estos millones de litros están matando a la gente”, denunció el activista en otro video compartido en redes sociales, al exponer que los líquidos llegan a la presa de Valsequillo, de la que se suministra de agua a la comunidades poblanas de la zona.