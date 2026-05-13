El error de cotización ante el IMSS que puede reducir tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda Infonavit 2026

El registro del salario ante el IMSS suele actualizarse automáticamente cuando el empleador informa cambios, pero es responsabilidad del trabajador verificar que esto ocurra correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Subcuenta de Vivienda es un fondo de ahorro individual que forma parte del patrimonio de los trabajadores formales en México y se alimenta con aportaciones patronales, con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda y respaldar la seguridad financiera en el retiro.

El registro correcto del Salario Diario Integrado ante el IMSS es determinante para el monto de ahorro que los trabajadores acumulan en este fondo gestionado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

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Una diferencia entre el salario real y el reportado puede modificar el total de recursos disponibles para la compra, remodelación o construcción de vivienda, así como las posibilidades de acceder a un crédito más alto o asegurar el patrimonio al momento del retiro.

El impacto de estos errores se evidencia en cada etapa del ciclo laboral y afecta la protección del ahorro frente a la inflación a través de los rendimientos que otorga el organismo.

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El monto acumulado en la Subcuenta de Vivienda puede variar significativamente a lo largo de la vida laboral según los ajustes salariales y la constancia en las aportaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta y seguimiento del ahorro

Las aportaciones patronales, equivalentes al 5% del salario diario integrado, se transfieren bimestralmente y desde mayo de 1972 quedan registradas en la subcuenta de cada derechohabiente, de acuerdo con el Infonavit.

El saldo de la subcuenta puede consultarse en línea a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, la aplicación móvil y los kioscos de autoservicio.

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En estos espacios, los trabajadores pueden revisar el historial de aportaciones, los rendimientos generados y las fechas exactas en que se realizaron los depósitos, lo que permite detectar posibles inconsistencias.

La infografía de Infobae detalla las plataformas disponibles para los trabajadores para consultar su ahorro de Infonavit, incluyendo historial de aportaciones, rendimientos y detección de inconsistencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impactan los errores en el salario registrado

El Salario Diario Integrado es la base sobre la que se calculan las aportaciones patronales al Infonavit.

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Si el empleador reporta un monto menor al real, el 5% correspondiente será más bajo y el trabajador recibirá menos en su Subcuenta de Vivienda.

Las diferencias pueden surgir por omisiones, errores administrativos o falta de actualización cuando el trabajador recibe un aumento salarial, prestaciones adicionales o cambia de puesto.

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La suma acumulada en la subcuenta depende directamente del salario registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El monto total ahorrado se utiliza como complemento al solicitar un crédito hipotecario, como garantía en productos como Mejoravit o para liquidar deudas hipotecarias adquiridas en instituciones financieras externas.

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Cada bimestre, el empleador debe transferir el 5% del salario diario integrado al Infonavit, independientemente de si el trabajador solicita crédito en ese periodo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al alcanzar la edad de retiro, los fondos pueden disponerse según el régimen de pensión aplicable. El valor y la disponibilidad de estos recursos están condicionados por la exactitud en el registro salarial.

Para verificar el salario reportado y evitar afectaciones en el ahorro, los trabajadores pueden generar una constancia de semanas cotizadas en la plataforma digital del IMSS.

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Este documento muestra el salario base de cotización y los periodos en que se realizaron aportaciones. Si se detecta una discrepancia, el trabajador debe solicitar la corrección a su empleador y, de ser necesario, acudir a las instancias correspondientes para asegurar que su ahorro refleje el salario real.

Una constancia de semanas cotizadas puede servir como respaldo para comprobar el historial laboral y salarial ante el Infonavit y el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de un registro incorrecto

Un salario menor al real registrado ante el IMSS implica que las aportaciones patronales serán insuficientes en cada periodo bimestral.

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El impacto se multiplica con el paso del tiempo, ya que el ahorro acumulado desde la primera aportación en mayo de 1972 queda por debajo de lo que corresponde y los rendimientos anuales aplicados por el Infonavit se calculan sobre una base menor.

Esto limita la capacidad del trabajador para acceder a un crédito mayor, construir en terreno propio, ampliar o remodelar su vivienda.

El acceso a la información detallada de la Subcuenta de Vivienda está disponible para los en los servicios digitales del Infonavit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los casos en que el trabajador cotizó entre 1972 y 1992, las aportaciones se encuentran en un fondo de ahorro que no genera rendimientos; para los periodos de 1992 a 1997, la Subcuenta de Vivienda sí genera intereses y, a partir de 1997, el ahorro gana rendimientos hasta la jubilación.

Sin importar el periodo, la cantidad final dependerá de los montos reportados y de la puntualidad de las aportaciones.

Al liquidar un crédito, las aportaciones futuras vuelven a acumularse en la subcuenta y pueden usarse para un nuevo crédito o solicitar su devolución en el retiro.

Cómo corregir el salario ante el IMSS

El trabajador puede consultar el saldo total y el historial de movimientos de la Subcuenta de Vivienda a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit o la aplicación móvil.

En estos documentos se especifican los montos recibidos, los rendimientos generados y las fechas exactas de las aportaciones, lo que facilita la identificación de irregularidades.

Para conocer el salario registrado y las semanas cotizadas, la constancia digital del IMSS está disponible en línea.

Si hay diferencias, es fundamental actuar de inmediato para corregir el dato y evitar una disminución en el monto final del ahorro.

La correcta integración del salario base en el IMSS impacta no solo en la Subcuenta de Vivienda, sino también en otros derechos laborales y prestaciones sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dependiendo del origen del error, como cambios en el sueldo debido a aumentos en el sueldo, se puede asistir al área pertinente en la empresa donde se labora. El cambio debe realizarlo el patrón a través del portal del IMSS.

Si la diferencia proviene del IMSS, se puede realizar una Constancia de Aclaración de Semanas Cotizadas.

En el caso de que el patrón se niegue a reportar las aportaciones reales y correspondientes, se puede proceder legalmente y realizar una denuncia ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el IMSS.