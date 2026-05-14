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Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: el mensaje que deben saber los nuevos beneficiarios que iniciaron su capacitación

El programa abrió una nueva convocatoria durante abril para que más aprendices se integraran

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)
Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen. (gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México dirigido a hombres y mujeres de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

El programa consiste en una capacitación laboral gratuita por 12 meses y brinda a cada beneficiario un apoyo económico mensual de 9 mil ,582 pesos, correspondiente al salario mínimo vigente. Además, los aprendices también acceden al seguro médico del IMSS, que les otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

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Al término de la formación, se entrega un certificado que valida las habilidades adquiridas, con la intención de facilitar el acceso al mercado laboral.

Conoce la fecha del pago de marzo de Jóvenes Construyendo el Futuro (X@Bienestar_CDMX)
Conoce la fecha del pago de marzo de Jóvenes Construyendo el Futuro (X@Bienestar_CDMX)

El mensaje que deben saber los nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro

La página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro informó que el seguro médico del IMSS para los beneficiarios se activará después de recibir el primer apoyo económico. El programa señaló que tras este paso, los aprendices podrán consultar la vigencia de sus derechos en los servicios digitales del IMSS y acudir a su Unidad de Medicina Familiar para solicitar el carnet y comenzar a recibir atención médica.

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En el comunicado, Jóvenes Construyendo el Futuro recalcó que el acceso al servicio de salud quedará condicionado a la confirmación del primer pago, por lo que recomendó a los beneficiarios verificar su estatus antes de acudir a consulta. El programa detalló que este proceso garantiza que los jóvenes cuenten con atención médica desde el inicio de su capacitación.

“Si ya iniciaste tu capacitación debes saber esto sobre tu seguro médico. Tu seguro médico del IMSS se activará tras recibir tu primer apoyo económico. Después de esto, consulta tu vigencia de derechos en servicios digitales IMSS. Acude a tu Unidad de Medicina Familiar para solicitar tu carnet y comenzar a recibir atención”

La página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro informó que el seguro médico del IMSS para los beneficiarios se activará después de recibir el primer apoyo económico (captura de pantalla)
La página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro informó que el seguro médico del IMSS para los beneficiarios se activará después de recibir el primer apoyo económico (captura de pantalla)

Detalles de las capacitaciones del programa

Cada centro determina jornadas diarias que varían entre cinco y ocho horas, distribuidas a lo largo de cinco días a la semana. Los jóvenes pueden elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

Desde el lanzamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 3 millones 423 mil 461 personas se han incorporado como participantes. De esa cifra, el 58% son mujeres, lo que evidencia una amplia participación femenina.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

El monto acumulado de inversión social en el programa asciende a 158 mil millones de pesos, recursos destinados a fortalecer la capacitación y el acceso al empleo de la juventud.

En los primeros trece meses del actual gobierno, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios. Para sostener este crecimiento, se destinaron cerca de 21 mil millones de pesos, según datos oficiales actualizados al 28 de noviembre.

La meta para 2026 es sumar 500 mil jóvenes adicionales al programa, quienes podrán recibir apoyos económicos de manera bimestral que faciliten su permanencia y desarrollo profesional.

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