Pensión para Discapacidad 2026: así puedes consultar con CURP la entrega de tu tarjeta Bienestar

Las personas que se registraron en marzo recibirán un SMS con la fecha y lugar de entrega

La Secretaría de Bienestar anunció que del 13 al 20 de mayo de 2026 se realizará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las personas que se incorporaron en marzo pasado a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

Este proceso permitirá a las y los nuevos derechohabientes comenzar a recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil 300 pesos, el cual se deposita de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta bancaria oficial del programa.

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Las autoridades federales informaron que cada beneficiario recibirá un mensaje de texto SMS en el que se detallará la fecha, hora y sede donde deberá acudir para recoger su tarjeta. Sin embargo, también se habilitó una consulta en línea para quienes deseen verificar esta información utilizando su Clave Única de Registro de Población (CURP).

¿Cómo consultar con CURP la entrega de la tarjeta Bienestar?

Las personas registradas en la Pensión para Personas con Discapacidad podrán conocer cuándo y dónde recoger su tarjeta ingresando a la plataforma oficial de consulta habilitada por el Gobierno de México.

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Para realizar la consulta será necesario:

Ingresar al portal oficial de la Secretaría de Bienestar

Capturar la CURP del beneficiario

Revisar la información sobre fecha, horario y módulo asignado

La Secretaría de Bienestar programó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para la Pensión para Discapacidad Permanente del 13 al 20 de mayo de 2026 en todo el país

Este mecanismo busca agilizar el proceso de entrega y evitar confusiones entre las personas beneficiarias del programa social.

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Además, las autoridades recomendaron mantenerse atentos al mensaje SMS enviado al número telefónico registrado durante el trámite de incorporación.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

La Secretaría de Bienestar precisó que la tarjeta deberá ser recogida directamente por la persona que realizó el registro al programa. Para completar la entrega será indispensable presentar:

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Identificación oficial vigente con fotografía, en original y copia

Comprobante del trámite de registro

Sin estos documentos no podrá concretarse la entrega de la tarjeta bancaria.

¿Quiénes reciben la Pensión para Personas con Discapacidad?

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México y cuenta con reconocimiento constitucional como un derecho social.

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Actualmente, el programa opera con cobertura universal para personas de 0 a 64 años en 24 estados del país gracias a convenios entre gobiernos estatales y federales.

En las ocho entidades restantes, el apoyo se entrega a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. Después de esa edad, únicamente continúa en municipios indígenas, afromexicanos o con alto y muy alto grado de marginación.

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Las personas registradas en la Pensión para Discapacidad pueden consultar la fecha y el lugar de entrega de su tarjeta Bienestar mediante la plataforma oficial con su CURP

Entrega será del 13 al 20 de mayo

Las autoridades reiteraron que la distribución de tarjetas del Banco del Bienestar para nuevos beneficiarios se realizará únicamente del 13 al 20 de mayo de 2026.

Por ello, recomendaron a las personas registradas consultar constantemente la información disponible y acudir puntualmente a la sede asignada con toda la documentación requerida para evitar retrasos en el acceso al apoyo económico.

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