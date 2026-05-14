Pachuca y Pumas disputarán el último boleto de la Liga Mx a la CONCACAF Champions Cup

Este jueves comienza la semifinal entre Tuzos y el Club Universidad Nacional donde además del pase a la final, también hay un cupo por participar en la competencia de la región. (Infobae México: Jovani Pérez)

La semifinal entre Pachuca y Pumas tiene en juego más que el pase a la final del torneo. El equipo que logre avanzar también obtendrá un boleto para la próxima edición de la CONCACAF Champions Cup, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento.

Ambas escuadras llegan conscientes de que el resultado no solo marcará su destino en el certamen local, sino que también definirá su presencia en el torneo internacional.

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Cómo se determina quién avanza a la CONCACAF Champions Cup

Así se reparten los cupos en el torneo continental. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La Liga MX otorga seis lugares para la CONCACAF Champions Cup, donde cuatro de estos boletos son para los equipos finalistas de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, mientras que los dos cupos restantes se asignan a los clubes mejor posicionados en la tabla general.

Bajo este formato, así quedaron los cupos repartidos para la próxima edición del torneo en la Liga Mx:

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Toluca y Tigres (finalistas del Apertura 2025)

Cruz Azul o Chivas (finalista del Clausura 2026)

Chivas o Cruz Azul (mejor equipo clasificado)

América (segundo mejor equipo clasificado)

Pachuca o Pumas (finalista del Clausura 2026)

Al tener el enfrentamiento en semifinales entre Cruz Azul y Chivas se garantizó que uno de ellos accederá al torneo internacional por haber clasificado a la final, mientras que el otro lo hará por haber sido el equipo mejor clasificado.

El siguiente en la lista mejor ubicado son las Águilas del América, por lo cual ya solamente queda el boleto del segundo finalista del Clausura 2026.

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Cómo llegan Pachuca y Pumas a este encuentro

Pumas viene de eliminar al América, mientras que Pachuca hizo lo propio ante Toluca. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas llega a la semifinal como el equipo con mejor desempeño en el torneo. Sin embargo, su clasificación no dejó del todo satisfechos a sus aficionados y es que aunque lograron eliminar al América, su máximo rival, dejaron escapar la ventaja de dos goles en la ida y de tres tantos en la vuelta, sufriendo hasta los últimos instantes para conseguir el pase a la siguiente ronda.

Por su parte, Pachuca avanzó con autoridad tras eliminar sin mayores complicaciones al subcampeón del futbol mexicano, quienes pese a contar con ausencias clave como la de Alexis Vega y Jesús Gallardo, siempre son peligrosos en liguilla bajo el mando del Turco Mohamed.

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