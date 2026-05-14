Chiles rellenos de quinoa y calabaza con almendras: opción vegetariana alta en fibra y proteínas

Dos chiles poblanos rellenos de una mezcla vibrante de quinoa, calabaza en cubos, frijoles negros y maíz, adornados con queso desmoronado, cebolla morada picada y cilantro fresco, servidos sobre una tabla de madera con una salsa verde al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de texturas y sabores en este plato es única: el dulzor suave de la calabaza, la crocancia de las almendras y la sensación liviana de la quinoa forman un relleno que transforma los clásicos chiles en una versión moderna, colorida y saludable.

Estos chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras son ideales para quienes buscan una opción sin carne, rica en fibra y proteínas vegetales.

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Son perfectos como plato principal para días frescos o como centro de una mesa vegetariana, y admiten variaciones según la estación.

Receta de chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras

Los chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras combinan quinoa cocida, cubos de calabaza, almendras tostadas y especias. Los chiles se hornean y se sirven calientes, con salsa de tomate natural o simplemente con un toque de aceite de oliva y hierbas frescas.

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Un plato vibrante y nutritivo compuesto por quinoa cocida, cubos de calabaza asada, chiles poblanos y almendras tostadas, adornado con cilantro fresco sobre un fondo claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 25 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

4 chiles poblanos grandes (pueden ser morrones rojos si se busca menos picante) 1 taza de quinoa cocida 1 taza de calabaza (anquito o butternut) cortada en cubos chicos 1/2 taza de almendras tostadas y picadas groseramente 1 cebolla morada chica 2 dientes de ajo 2 cucharadas de aceite de oliva 1/2 cucharadita de comino molido 1/2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado Sal y pimienta a gusto 1 taza de salsa de tomate natural (opcional) Cilantro o perejil fresco para terminar

Cómo hacer chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras, paso a paso

Asar los chiles poblanos sobre la hornalla o en horno fuerte hasta que la piel esté negra y ampollada. Colocarlos en bolsa plástica 10 minutos para que suden, pelar y hacer un corte a lo largo para retirar semillas. Reservar. Cocinar la quinoa siguiendo las indicaciones del envase. Reservar. En sartén con aceite de oliva, saltear la cebolla y el ajo picados hasta transparentar. Agregar la calabaza en cubos, salpimentar, sumar el comino y el pimentón. Cocinar 10 minutos hasta que la calabaza esté tierna pero firme. Incorporar la quinoa cocida y las almendras tostadas. Mezclar bien y ajustar sal y pimienta. Rellenar cada chile con la mezcla de quinoa, calabaza y almendras. Disponerlos en fuente para horno, cubrir con salsa de tomate si se desea y hornear 15-20 minutos a 180 °C hasta que estén bien calientes. Servir con cilantro o perejil fresco picado por encima.

Estos chiles rellenos de quinoa, calabaza, frijoles negros y maíz son una deliciosa opción vegetariana, alta en fibra y proteínas, servidos con aguacate y cilantro fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

El asado y pelado de los chiles es clave para una textura suave y sabor ahumado.

Si quieres, agrega pasas de uva o granos de elote al relleno para un toque dulce y colorido.

Usa morrones si prefieres un plato sin picante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (1 chile grande por persona).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, en recipiente hermético. En congelador, hasta 1 mes, bien envueltos.

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