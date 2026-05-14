Chiles rellenos de quinoa y calabaza con almendras: opción vegetariana alta en fibra y proteínas

La combinación de texturas y sabores en este plato es única: el dulzor suave de la calabaza, la crocancia de las almendras y la sensación liviana de la quinoa forman un relleno que transforma los clásicos chiles en una versión moderna, colorida y saludable.
Estos chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras son ideales para quienes buscan una opción sin carne, rica en fibra y proteínas vegetales.
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Son perfectos como plato principal para días frescos o como centro de una mesa vegetariana, y admiten variaciones según la estación.
Receta de chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras
Los chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras combinan quinoa cocida, cubos de calabaza, almendras tostadas y especias. Los chiles se hornean y se sirven calientes, con salsa de tomate natural o simplemente con un toque de aceite de oliva y hierbas frescas.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 4 chiles poblanos grandes (pueden ser morrones rojos si se busca menos picante)
- 1 taza de quinoa cocida
- 1 taza de calabaza (anquito o butternut) cortada en cubos chicos
- 1/2 taza de almendras tostadas y picadas groseramente
- 1 cebolla morada chica
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2 cucharadita de comino molido
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 taza de salsa de tomate natural (opcional)
- Cilantro o perejil fresco para terminar
Cómo hacer chiles rellenos de quinoa, calabaza y almendras, paso a paso
- Asar los chiles poblanos sobre la hornalla o en horno fuerte hasta que la piel esté negra y ampollada. Colocarlos en bolsa plástica 10 minutos para que suden, pelar y hacer un corte a lo largo para retirar semillas. Reservar.
- Cocinar la quinoa siguiendo las indicaciones del envase. Reservar.
- En sartén con aceite de oliva, saltear la cebolla y el ajo picados hasta transparentar.
- Agregar la calabaza en cubos, salpimentar, sumar el comino y el pimentón. Cocinar 10 minutos hasta que la calabaza esté tierna pero firme.
- Incorporar la quinoa cocida y las almendras tostadas. Mezclar bien y ajustar sal y pimienta.
- Rellenar cada chile con la mezcla de quinoa, calabaza y almendras.
- Disponerlos en fuente para horno, cubrir con salsa de tomate si se desea y hornear 15-20 minutos a 180 °C hasta que estén bien calientes.
- Servir con cilantro o perejil fresco picado por encima.
Consejos técnicos:
- El asado y pelado de los chiles es clave para una textura suave y sabor ahumado.
- Si quieres, agrega pasas de uva o granos de elote al relleno para un toque dulce y colorido.
- Usa morrones si prefieres un plato sin picante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (1 chile grande por persona).
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días, en recipiente hermético. En congelador, hasta 1 mes, bien envueltos.
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