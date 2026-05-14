México

Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución

La disputa, que duró casi un año y llegó hasta los tribunales federales, terminó por cerrarse

Guardar
Google icon
Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Pierde Sergio Mayer ante Gustavo Adolfo Infante: cuántos millones “perdió” el político tras resolución (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El conflicto legal entre el actor y político Sergio Mayer y el periodista Gustavo Adolfo Infante concluyó con una resolución definitiva que exoneró al comunicador y dejó sin efecto la millonaria reclamación por daño moral.

La disputa, que duró casi un año y llegó hasta los tribunales federales, terminó por cerrarse el pasado 13 de mayo aunque se hizo pública hasta el jueves 14 del 2026, cuando tres magistrados negaron el amparo solicitado por el legislador.

PUBLICIDAD

Origen de la demanda: reclamo de 2.5 millones de dólares

El proceso judicial comenzó a mediados de 2023, cuando Sergio Mayer, entonces diputado de Morena, demandó a Gustavo Adolfo Infante en tribunales civiles. El actor reclamaba el pago de 2.5 millones de dólares —aproximadamente 50 millones de pesos— bajo el argumento de que el periodista lo difamó en diversas emisiones televisivas, afectando su reputación y provocando la pérdida de un contrato laboral de alto valor en la industria del entretenimiento.

Según Mayer, los comentarios de Infante en sus programas de espectáculos no solo dañaron su imagen, sino que tuvieron consecuencias económicas directas, ya que, aseguró, la supuesta difamación habría sido determinante para que una televisora cancelara su contratación.

PUBLICIDAD

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México falló a favor del periodista en un caso donde el diputado federal exigía una indemnización de 2.5 millones de dólares.
Origen de la demanda: reclamo de 2.5 millones de dólares (imagentvmx, sergiomayerb, Instagram)

Desarrollo del juicio: derrotas en primera y segunda instancia

El litigio avanzó por distintas etapas. En la primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desestimó la demanda, argumentando que las pruebas presentadas por Mayer eran insuficientes e infundadas.

El fallo fue ratificado en segunda instancia, donde el tribunal de apelación consideró que no existía evidencia contundente que relacionara los comentarios del periodista con la pérdida económica alegada por el actor.

Ante estos reveses judiciales, la defensa de Mayer optó por una estrategia de amparos, presentando hasta cuatro recursos para intentar revertir la sentencia. Sin embargo, la mayoría de estos juicios de amparo fueron desechados por las autoridades debido a la falta de materia y sustancia jurídica.

Resolución definitiva: Infante, exonerado

La disputa llegó a su fin este 13 de mayo, cuando tres magistrados federales resolvieron de manera unánime negar el amparo directo final promovido por Sergio Mayer. Esta decisión cierra de forma definitiva el caso y deja a Gustavo Adolfo Infante completamente exonerado de la reclamación millonaria.

El propio Infante, junto con su abogado Alfonso Beceiros, confirmó en redes sociales que la justicia mexicana priorizó el derecho a la libertad de expresión y desestimó las acusaciones del diputado. Con esta resolución, Mayer no recibirá los 2.5 millones de dólares que exigía como indemnización por daño moral.

Gustavo Adolfo Infante, vestido con camisa azul y cárdigan marrón, habla frente a un micrófono en un estudio con letreros de neón y premios de fondo
Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube "Gustavo Adolfo Infante TV", denunciando amenazas de Poncho de Nigris. (Captura de pantalla: YouTube)

Contexto y repercusiones

  • Monto reclamado: Mayer buscaba una compensación de 2.5 millones de dólares (unos 50 millones de pesos).
  • Justificación: Alegó daño moral y pérdida de un contrato por supuesta difamación.
  • Resolución: Tribunales civiles y federales desestimaron la demanda por falta de pruebas.
  • Estrategia legal: Se promovieron cuatro amparos, todos rechazados.
  • Decisión final: Tres magistrados federales negaron el último recurso y cerraron el caso.

Este fallo sienta un precedente relevante sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de figuras públicas al enfrentar críticas en medios de comunicación. La resolución reafirma que las opiniones emitidas en el contexto periodístico, cuando no se acredita un daño directo y comprobable, no constituyen una base suficiente para indemnizaciones millonarias.

Redes a favor de Gustavo Adolfo Infante

Tras darse a conocer la decisión, Gustavo Adolfo Infante celebró en redes sociales el resultado y agradeció a su equipo legal. Por su parte, Sergio Mayer no ha emitido comentarios públicos tras la resolución definitiva, aunque durante el proceso defendió su postura y aseguró que actuaba en defensa de su integridad y derechos.

El caso, ampliamente seguido en el ámbito del espectáculo y la política, muestra la complejidad de los litigios por daño moral en México y la importancia de acreditar con pruebas claras tanto la existencia del daño como su origen directo en las declaraciones mediáticas.

Temas Relacionados

Sergio MayerGustavo Adolfo Infantemexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

La Fiscalía de Veracruz inició una carpeta de investigación luego de que policías municipales detectaran un vehículo funerario con restos humanos en bolsas

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Pemex reporta aumento de 21.9% en refinación de crudo durante el primer trimestre de 2026 ante crisis de combustible en Medio Oriente

Este crecimiento se encuentra respaldado principalmente por el desempeño de la refinería Olmeca y Tula

Pemex reporta aumento de 21.9% en refinación de crudo durante el primer trimestre de 2026 ante crisis de combustible en Medio Oriente

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Líneas 1 y 7 del MB sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de mayo? Líneas 1 y 7 del MB sin servicio

Sin dar declaraciones, gobernadora interina de Sinaloa llega a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum

Fue vista bajando de su camioneta pero no se detuvo a responder ninguna pregunta

Sin dar declaraciones, gobernadora interina de Sinaloa llega a Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum y U2 asisten a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle

El evento lucha por la inclusión social y los derechos de la infancia

Claudia Sheinbaum y U2 asisten a la Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Detectan restos humanos en vehículo funerario en Poza Rica y arrestan a empleado

Aseguran en CDMX cargamento ‘histórico’ de cigarros ilegales valuado en 4 mil 500 mdp, está ligado a La Unión Tepito

Marina asegura más de 10 paquetes de presunta cocaína que flotaban en el mar cerca de Huatulco

Quién es “El Checo”, presunto operador del CJNG capturado tras persecución armada en Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de mayo: Gobierno de CDMX reporta 18 detenidos y la identificación de un grupo criminal en el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz

ENTRETENIMIENTO

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

Víctor García revela la inesperada historia detrás de su canción más dolorosa: “Ayer te pedí”

Presentan demanda por presuntas agresiones y hostigamiento sexual contra Ramón Ayala Jr.

Anahí cumple 43 años: un recorrido íntimo por la vida de la RBD que venció la anorexia, los ataques públicos y más

¡Adiós Matilda! Lara Campos conmueve a sus fans al anunciar sus últimas funciones en el exitoso musical

¿A qué hora se estrena “Dai Dai” en México? Shakira confirma el lanzamiento del video y la canción oficial del Mundial 2026

DEPORTES

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México

Final Four listo: así quedaron las Semifinales de Kings y Queens League México

Pachuca y Pumas disputarán el último boleto de la Liga Mx a la CONCACAF Champions Cup

NFL revela calendario de la temporada 2026: cuándo y dónde ver EN VIVO el evento en el que darán a conocer las fechas clave desde México

Esta es la ‘maldición del América’ que amenaza a Pumas y podría impedirle ser campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

Chivas golea al América en la final de ida de la categoría Sub-21