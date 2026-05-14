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La Cotorrisa volvió a dominar los Spotify Podcast Awards: estos son todos los ganadores

Creadores, nuevos talentos y fanáticos compartieron una velada que mezcló música, premiaciones y la energía única de una comunidad digital vibrante

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El dueto se consagró como uno de los podcast más influyentes en México.
El dueto se consagró como uno de los podcast más influyentes en México. (Mariana Campos | Infobae México)

Con más de un millón de votantes únicos y casi 8 millones de votos, los Spotify Podcast Awards volvieron a tomar la Ciudad de Méxic este 13 de mayo, reafirmando al podcast como parte clave de la cultura digital en México y Latinoamérica.

Invitados del mundo del podcasting y casi 700 fans de los programas nominados vivieron una noche marcada por la energía de la audiencia y la presencia de voces influyentes, además de la consagración de La Cotorrisa como uno de los creadores más reconocidos del país.

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El evento contó con la conducción de Diana Wong y Dani Valle, que dieron tono festivo a la noche más relevante del podcasting en la región. Los premios fueron definidos por el voto directo de la audiencia, mientras que la ceremonia pudo ser seguida en vivo tanto por esos 700 fans presenciales como a través de TikTok en la cuenta de Spotify México.

Los comediantes fueron los encargados de llevar el evento.
Los comediantes fueron los encargados de llevar el evento. (Mariana Campos | Infobae México)

La edición 2026 de los Spotify Podcast Awards dejó claro que la comunidad mexicana no solo escucha, sino que participa y elige de manera activa a sus favoritos a través de 11 categorías, todas definidas por el voto del público. Como destacó Thais Tavara, Head de Podcast en Spotify Latam, “8 millones de votos dicen mucho más que cualquier métrica: hablan de una comunidad que no solo ve y escucha, sino que se organiza, apoya y celebra”.

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Los ganadores reflejan la pregunta central de la premiación: ¿Quiénes son los creadores del año que marcaron conversación y tendencia dentro de la plataforma, elegidos directamente por sus propias audiencias?

Los comunicadores sorprendieron al ser los ganadores del galardón pese a competir con grandes exponentes de los podcast.
Los comunicadores sorprendieron al ser los ganadores del galardón pese a competir con grandes exponentes de los podcast. (Mariana Campos | Infobae México)

¿Quiénes fueron los ganadores?

El gran ganador de la noche fue La Cotorrisa, que recibió el premio como Podcast Top de Tops, repitiendo el reconocimiento por segundo año consecutivo. La distinción fue entregada por la artista Susana Zabaleta, confirmando la popularidad y conexión del show con la audiencia mexicana.

Además, La Cotorrisa obtuvo la categoría a Podcast Favorito de Comedia, consolidándose como la opción predilecta del público en materia de humor. Así, sus conductores refrendaron el vínculo con quienes los siguen a través de Spotify.

Entre otros podcasts premiados se encuentran:

  • Podcast Revelación: SANTOS BRAVOS - LA SERIE
  • Podcast Favorito de Terror: Relatos de la Noche
  • Podcast Favorito de Entrevista: pepe&chema podcast
  • Podcast Favorito de Amor propio: Seis de Copas
  • Podcast Favorito de Chisme: Noche De Chicxs
  • Podcast Favorito de Crímen: Leyendas Legendarias
  • Podcast Favorito de Business & Tech: Chisme Corporativo
  • Podcast Favorito de Habla Hispana: ROCA PROJECT (España)
  • Podcast Favorito del Aire al Podcast: La Corneta

Santos Bravos fueron los más ovacionados durante la premiación.
Santos Bravos fueron los más ovacionados durante la premiación. (Mariana Campos | Infobae México)

El género urbano se roba la noche

La edición 2026 sumó la categoría Campaña Favorita, entregada por un panel de expertos en marketing y comunicación. El galardón fue para Moris Dieck y la campaña de Dimes y Billetes, reconocida como la propuesta más ingeniosa para movilizar a la base de seguidores y traducir el apoyo en acción.

La premiación también incluyó música en vivo. Santos Bravos abrió la gala con temas como “Kawasaki” y “Wow”. Luego, Cachirula & Loojan continuaron con canciones como “Dime si recuerdas” y “Beiby”. El cierre estuvo a cargo de El Malilla, quien puso a bailar a las “malibandidas” con “Golosa” y “Balenciaga”.

Así, la presencia de estos artistas consolidó el evento como una celebración integral, donde el podcast, la música y la participación de la audiencia se mezclaron en una sola experiencia.

El reggaetonero culminó la noche con una presentación que hizo bailar a todos los asistentes.
El reggaetonero culminó la noche con una presentación que hizo bailar a todos los asistentes. (Mariana Campos | Infobae México)

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