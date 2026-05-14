México

Esposa del gobernador de San Luis Potosí se perfila como candidata del PVEM pese a que Morena rechaza el nepotismo

La presidenta del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, subraya que el partido rechaza el nepotismo y defiende la legitimidad de los procesos electorales

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(Crédito: X(@RuthGonzalezMx)
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La presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, afirmó que el partido rechaza el nepotismo, “entendido como designar a familiares en cargos públicos”. Aclaró que los cargos de elección popular se rigen por la decisión del electorado y no por designación directa. En este contexto, señaló que la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador en funciones de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, lidera las encuestas para contender por la gubernatura del estado.

Ruth González Silva se perfila como candidata tras la aprobación de la llamada “Ley Esposa”, una reforma impulsada por el propio gobernador Gallardo a principios de 2026 y aprobada por el Congreso de San Luis Potosí. Esta normativa determina que únicamente mujeres podrán postularse a la gubernatura en las elecciones de 2027, bajo el argumento de promover la “alternancia de género”.

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El procedimiento legislativo fue objeto de críticas por la celeridad con la que se llevó a cabo y por el contexto político en el que se aprobó. Diversos actores señalaron que la reforma beneficiaría directamente a la senadora González Silva al limitar la competencia masculina en el proceso electoral.

El grupo parlamentario de Morena votó en contra del decreto y, liderado por Luisa María Alcalde, anunció que interpondría una acción de inconstitucionalidad contra la reforma. Estas acciones se produjeron después de que el Partido Verde lograra que la iniciativa presidencial para prohibir candidaturas de familiares de gobernadores en funciones, la cual buscaba aplicarse a partir de 2027, fuera modificada para entrar en vigor hasta 2030.

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El gobernador de San Luis Potosí vetó la "Ley Esposa", que desató polémica al ser vista como un intento para beneficiar a Ruth González. (Instagram)
El gobernador de San Luis Potosí vetó la "Ley Esposa", que desató polémica al ser vista como un intento para beneficiar a Ruth González. (Instagram)

Así, la senadora González Silva no quedaría impedida para participar en la sucesión de su esposo en las próximas elecciones. Tras reafirmar la alianza del PVEM con el PT y Morena para 2027, Karen Castrejón publicó su postura sobre el tema.

En paralelo, Manuel Velasco, coordinador del PVEM, anunció la preparación de una iniciativa para prohibir el nepotismo en la administración pública, argumentando que en el gobierno federal también existen casos donde funcionarios de Morena colocan a familiares en cargos públicos. Por su parte, Carlos Puente Salas, coordinador de diputados del PVEM, defendió la postulación de González Silva al afirmar: “Ruth González tiene el derecho constitucional a participar y es quien garantiza un triunfo contundente”.

Sheinbaum ya se había posicionado sobre las elecciones 2027 en San Luis Potosí: esto dijo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su desacuerdo con la eventual candidatura de la esposa del gobernador de San Luis Potosí. El 13 de marzo, durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que, aunque comparte algunas coincidencias con Gallardo, en este caso existe un desacuerdo fundamental.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Recordó que a inicios de 2025 su gobierno envió una iniciativa para prohibir que un familiar directo suceda inmediatamente a un funcionario en su cargo, proponiendo un periodo de espera de tres años para evitar la concentración del poder en una sola familia.

Sheinbaum aseguró que, según encuestas, el 80% de la población rechaza que familiares ocupen cargos consecutivos y subrayó que la reforma originalmente buscaba entrar en vigor en 2027, pero el Congreso decidió postergar su aplicación hasta 2030. Concluyó enfatizando que no se trata de la calidad de la candidata, sino de evitar prácticas que atenten contra la transparencia y el equilibrio institucional.

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