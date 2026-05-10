México

Claudia Sheinbaum anuncia medidas para garantizar precios del maíz y apoyo urgente a productores de trigo

Se busca implementar un sistema de ordenamiento del maíz para priorizar la compra de producción nacional

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Mujer de mediana edad con cabello gris, vestida de blanco y púrpura, sonríe en un campo de maíz mientras sostiene dos cuencos de madera
Se busca un sistema de ordenamiento del maíz mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una serie de acciones enfocadas en garantizar precios justos para el maíz y fortalecer al campo mexicano, mediante acuerdos con productores, comercializadores y consumidores del sector agrícola.

Durante una gira de trabajo en Sonora, la mandataria explicó que el Gobierno federal está por firmar un sistema de ordenamiento del maíz, con el objetivo de dar prioridad a la compra de la producción nacional antes de recurrir a importaciones.

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“Estamos a punto de firmar un sistema de ordenamiento del maíz donde todos los consumidores se comprometen a primero comprar la producción de maíz mexicano y luego importar”, afirmó Sheinbaum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Sonora (Foto: Saúl López Escorcia/Presidencia)

La estrategia contempla la instalación de una mesa de trabajo conjunta en la que participarán todos los sectores involucrados en la producción y comercialización del grano, incluyendo agricultores, distribuidores y representantes de la industria alimentaria.

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La presidenta detalló que esta coordinación busca impulsar medidas que permitan reducir los costos de semillas, fertilizantes e insumos agrícolas, además de estabilizar el precio final del maíz en beneficio tanto de productores como de consumidores.

En este esfuerzo participarán productores del Bajío, Chihuahua y Sonora, regiones clave para la producción agrícola del país. El objetivo central es construir una solución de largo plazo que fortalezca la soberanía alimentaria y reduzca la dependencia de mercados internacionales.

Gobierno federal atenderá crisis del trigo

La financiación asegura el avance de la Secuencia III y beneficia a cientos de miles de hogares. Crédito: Alfonso Durazo
La financiación asegura el avance de la Secuencia III y beneficia a cientos de miles de hogares. Crédito: Alfonso Durazo

En el mismo evento, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expuso las dificultades que enfrentan actualmente los productores de trigo debido a las condiciones climáticas adversas, los bajos precios internacionales y el incremento en costos de combustibles y fertilizantes.

Ante este panorama, Sheinbaum instruyó la creación de una mesa urgente para atender específicamente al sector triguero, bajo un esquema similar al planteado para el maíz.

La mandataria subrayó que el propósito es encontrar soluciones estructurales y sostenibles que permitan proteger a los agricultores mexicanos frente a las fluctuaciones del mercado global y el impacto del cambio climático.

Durante su visita a la entidad fronteriza, la presidenta también habló sobre la relación entre México y Estados Unidos, destacando la importancia de mantener cooperación bilateral sin comprometer la soberanía nacional.

Las declaraciones se producen en un contexto de retos económicos y comerciales para el sector agroalimentario mexicano, particularmente por la volatilidad de precios internacionales y la competencia de productos importados.

Más de 60 mil millones de pesos para el campo

Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
El gobierno federal espera invertir 60 mmdp para el campo mexicano

Finalmente, Claudia Sheinbaum recordó que el Gobierno federal proyecta destinar más de 60 mil millones de pesos en apoyos directos al campo mexicano mediante programas sociales y productivos.

Entre ellos destacan Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, programas con los que se busca aumentar la productividad agrícola, reducir costos y mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas en todo el país.

Con estas medidas, el Gobierno federal busca fortalecer la producción nacional de alimentos, garantizar precios justos y avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria en México.

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