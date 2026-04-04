Qué hacer ante quemaduras, crisis de epilepsia y picaduras de abeja: consejos de Cruz Roja Salvadoreña para vacaciones seguras

Una mano con quemaduras evidentes es enfriada bajo un chorro de agua en el fregadero de una cocina, ilustrando los primeros auxilios básicos recomendados tras una lesión por quemadura en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo vacacional, las emergencias domésticas y en espacios recreativos tienden a incrementarse. Entre las situaciones más frecuentes que atienden los equipos de Cruz Roja Salvadoreña se encuentran las quemaduras, los episodios de epilepsia y las picaduras de abeja. Actuar correctamente en los primeros minutos resulta fundamental, según subrayan algunos voceros de la institución.

Según el médico voluntario Rudy Aldana, quien brindó declaraciones en una entrevista radial, las quemaduras son una de las emergencias médicas atendidas en vacaciones. “Lo primero es medir la gravedad de la lesión y consultar a un médico, porque el tratamiento depende del grado de la quemadura”, explicó.

Si la lesión es leve, lo indicado es enfriar la zona con agua al tiempo o tibia, nunca helada ni con hielo, y no aplicar ninguna sustancia casera como pasta de dientes, tomate, mayonesa o pozol de café. “Eso puede generar infecciones y complicar la recuperación”, advirtió Aldana.

El socorrista Luis Galdámez, que también participó en el espacio radial, recalcó que se debe cubrir la quemadura con un paño limpio que no tenga grasa ni suciedad y evitar tocar la zona o las ampollas, en caso que aparezcan. “Si la quemadura es de segundo grado, que se identifica por la presencia de ampollas, nunca hay que explotarlas. Solo un profesional, en un ambiente estéril, debe hacerlo”, indicó.

Sobre epilepsias y picadas de abeja

Las crisis epilépticas son episodios de alteración de la actividad eléctrica del cerebro (OMS)

Los episodios de epilepsia o convulsiones pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, incluso durante actividades recreativas. En estos casos, el primer paso es mantener la calma y proteger a la persona. “Hay que lateralizar al paciente, es decir, colocarlo de lado para evitar que aspire saliva o vómito, y proteger la cabeza”, detalló Aldana. “Nunca se debe introducir ningún objeto en la boca ni intentar sujetar a la persona a la fuerza”, agregó.

El personal de Cruz Roja recomienda llamar de inmediato al Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y describir con detalle lo que ocurre para recibir orientación telefónica. “Si no sabemos qué hacer, lo ideal es llamar y recibir la guía adecuada. Actuar con tranquilidad siempre es lo mejor”, insistió Aldana. Es fundamental no dejar sola a la persona y observar la duración del episodio para informar al equipo médico cuando se haga presente.

Para las familias con pacientes epilépticos, la recomendación es que lleven consigo siempre la medicación indicada y un registro actualizado del tratamiento, ya que esto facilita una atención eficaz en caso de crisis.

Por otra parte, las picaduras de abeja son comunes en entornos rurales y playas, y pueden desencadenar reacciones alérgicas graves. “Lo primero es identificar si el aguijón sigue en la piel y retirarlo con cuidado, ya que puede seguir liberando veneno”, explicó Aldana. Para las personas alérgicas, es esencial buscar atención médica inmediata.

El personal médico aconseja retirar cuidadosamente el aguijón, en caso de una picadura de abeja, para evitar complicaciones en la víctima./ (Mousebelt/Wikipedia)

“Siempre hay que identificar la lesión y, de ser posible, fotografiar el tipo de abeja o capturar el insecto, porque eso ayuda al médico a determinar el tratamiento”, amplió el voluntario. Se recomienda delimitar la zona de la picadura con un marcador para observar si el enrojecimiento o hinchazón aumenta. “Si la lesión crece rápidamente, puede tratarse de una reacción alérgica severa y debe actuarse con rapidez”, subrayó Aldana.

En caso de picadura de alacrán, recomendó capturar al animal para que el personal de salud lo identifique. “Hay que retirar el aguijón y marcar la zona, porque estos todavía pueden contener veneno que siga haciendo daño”, mencionó.

La importancia de la prevención y la calma

Tanto Galdámez como Aldana coinciden en que la prevención y la información pueden evitar complicaciones. “Lo principal siempre es mantener la calma. Mientras más tranquilos actuemos, mejor será la respuesta”, dijo Galdámez. Ambos reiteran la necesidad de consultar a profesionales y no improvisar con remedios caseros ni consejos populares.

La Cruz Roja Salvadoreña recuerda que ante cualquier emergencia, se debe solicitar ayuda a los servicios de emergencia y seguir las recomendaciones de los expertos para evitar complicaciones y salvar vidas durante las vacaciones.