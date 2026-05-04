México

Infodemia bajo orden judicial: prohíben publicaciones contra periodista durante juicio de amparo

Un juzgado federal ordenó al Sistema Público de Radiodifusión abstenerse de estigmatizar la labor periodística de Gómez Villaseñor

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Un juez prohíbe a Infodemia MX emitir mensajes que desacrediten a periodista. (Infobae-Itzallana)
Un juez prohíbe a Infodemia MX emitir mensajes que desacrediten a periodista. (Infobae-Itzallana)

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) contra el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y su plataforma Infodemia MX.

La resolución, correspondiente al expediente INC. 133/2026, ordena que Infodemia MX se abstenga de emitir comunicaciones públicas que inhiban, estigmaticen o criminalicen el ejercicio periodístico de Gómez Villaseñor, así como de difundir información falsa o tergiversada sobre su actividad profesional.

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La medida entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta que cause ejecutoria la resolución en el expediente principal.

¿Qué argumentó el juez?

El fallo es contundente en su diagnóstico. Tras realizar una inspección judicial sobre las publicaciones de Infodemia MX, el juez determinó que la plataforma emplea de forma destacada la expresión “FALSO” sobre publicaciones del periodista, así como taches sobre su usuario de la red social X.

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Para la autoridad judicial, estos recursos no son simples correcciones informativas: “proyectan ante la audiencia un mensaje institucional de descrédito y señalamiento público” respecto a su labor periodística.

El juez señaló que esto constituye una forma de presión o desincentivación institucional que, sin prohibir directamente la actividad informativa, produce un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico. La gravedad del caso radica en que estas acciones provienen de entes públicos con capacidad de amplificación estatal, lo que las vuelve incompatibles con el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

(X-@ivillasenor)
(X-@ivillasenor)

El contexto: una plataforma en crisis

El fallo llega en un momento especialmente delicado para Infodemia MX. En las últimas semanas, la plataforma ha acumulado dos errores públicos de alto impacto:

  • El video de la mujer en Palacio Nacional: Infodemia aseguró que era generado con Inteligencia Artificial, basándose en las plataformas TruthScan y Undetectable IA. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó posteriormente que la mujer era real y fue sancionada. La plataforma ofreció disculpas públicas el 1 de abril.
  • El video descontextualizado de ‘Campechaneando’: Durante la sección “El Detector de Mentiras” del 25 de marzo, Infodemia utilizó un fragmento del youtuber periodístico fuera de contexto al hablar de la Ley Valeria, lo que también derivó en una disculpa pública.

Gómez Villaseñor ha señalado que la rectificación del video de Palacio Nacional “ocurrió cuando ya no había manera de sostener esa mentira”, y ha criticado que no existe un mecanismo de verificación con estándares internacionales certificados.

Habló sobre el caso de la mujer en la ventana de Palacio Nacional y un influencer sacado de contexto. (Presidencia)

¿Qué sigue para el periodista?

El periodista anunció que, además del amparo, presentará una denuncia formal contra Jenaro Villamil, director del SPR, y Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia MX, por presunto incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Gómez Villaseñor advirtió que la descalificación desde instancias oficiales genera un desgaste emocional: “Vivimos de nuestra credibilidad y estar siendo afectados desde la misma Presidencia de la República sí llega a tener un desgaste emocional”.

Aún falta la audiencia constitucional, instancia donde el amparo podría resolverse en definitiva. Mientras tanto, la suspensión definitiva blinda al periodista de nuevas estigmatizaciones por parte de la plataforma oficial.

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