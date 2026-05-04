SEP hace oficial el segundo puente de mayo 2026: estos son los días de descanso obligatorio tras el 5 de mayo 

La SEP determina descansos para alumnos de preescolar, primaria y secundaria el 1, 15 y 29 de mayo, mientras que la LFT aplica solo el feriado del 1 de mayo para trabajadores del país

Estudiantes y docentes de educación básica tendrán hasta tres días de descanso en mayo 2026 por el Día del Maestro, mientras que el sector laboral solo cuenta con el feriado del 1 de mayo, según el calendario oficial de la SEP para el ciclo 2025-2026 y la Ley Federal del Trabajo. La diferencia entre ambos calendarios puede generar confusión sobre los próximos puentes reales y oficiales en el país.

El calendario escolar 2025-2026, firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y vigente para los 185 días del ciclo en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, establece dos periodos de suspensión de clases en mayo para preescolar, primaria y secundaria. El primero cae el viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo. El segundo, en torno al Día del Maestro, arranca el viernes 15 y se extiende hasta el domingo 17, con regreso a clases el lunes 18.

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El documento oficial de la SEP precisa que el martes 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla, aparece marcado únicamente como fecha de reflexión. No constituye un día de suspensión de actividades escolares: alumnos y docentes asisten normalmente a los planteles.

SEP define los días sin clases en mayo de 2026: puentes oficiales para estudiantes de primaria y secundaria

El Día del Maestro otorga descanso solo a la comunidad escolar

La distinción entre trabajadores y estudiantes es marcada en el caso del Día del Maestro. La Ley Federal del Trabajo (LFT) no lo reconoce como feriado obligatorio, por lo que ningún empleado del sector público o privado descansa ese día. El beneficio aplica exclusivamente a la comunidad escolar inscrita en el ciclo 2025-2026.

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El calendario de la SEP confirma que el viernes 15 de mayo quedan suspendidas las actividades en todos los planteles de educación básica del país, tanto públicos como privados. El Financiero señala que la suspensión abarca también instituciones de educación media superior como la UNAM, el IPN, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

El 29 de mayo, los alumnos no tienen clases pero los docentes sí asisten

El mes escolar cierra con una sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 29 de mayo. Ese día los alumnos de educación básica no acuden a clases, pero los docentes sí se presentan al plantel para la sesión ordinaria. El resultado es un fin de semana largo para estudiantes y familias, no para el personal educativo.

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En años recientes, algunas entidades han sumado días adicionales por acuerdo local. En 2025, las secciones 17 y 36 del SNTE y el SMSEM pactaron en el Estado de México agregar el viernes 16 de mayo a la suspensión, lo que generó un periodo extendido exclusivo para esa región. Para el ciclo 2025-2026, los lineamientos nacionales de la SEP contemplan únicamente la suspensión del viernes 15, con regreso el lunes 18, según el Gobierno de México.

(X/SEPmx)

Para los trabajadores, el siguiente descanso oficial es en septiembre

Para quienes se rigen por la LFT, mayo solo otorga el descanso del 1 de mayo. Según El Informador, la siguiente fecha obligatoria para empleados es el miércoles 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Al caer a mitad de semana, tampoco forma puente. El próximo fin de semana largo oficial para trabajadores llega hasta el 16 de noviembre, por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

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La ley establece que si un trabajador labora durante un día de descanso obligatorio, la empresa debe cubrir el salario diario más un pago doble —paga triple en total— y, si el día coincide con domingo, añadir una prima dominical del 25%. El Día del Maestro no modifica ninguna condición salarial para los empleados.

Fechas de suspensión de clases confirmadas en mayo 2026

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 establece los siguientes días sin clases para preescolar, primaria y secundaria:

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Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo (suspensión por SEP y descanso obligatorio por LFT)Viernes 15 de mayo: Día del Maestro (suspensión por calendario SEP; no aplica por LFT)Viernes 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria (alumnos sin clases; docentes asisten al plantel)El 5 de mayo figura en el calendario oficial únicamente como fecha conmemorativa. Las actividades escolares no se suspenden ese día.