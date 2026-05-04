Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco (Foto: Twitter/@pedroinfanteo)

La muerte de Pedro Infante el 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán, sigue siendo uno de los mayores enigmas del espectáculo mexicano.

Aunque la versión oficial sostiene que murió en un accidente aéreo, múltiples teorías han surgido con el paso de los años, involucrando a políticos poderosos, historias de amor clandestinas y presuntos lazos con el narcotráfico, alimentadas tanto por rumores populares como por testimonios de familiares directos.

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El accidente oficial y las dudas sobre el “avionazo”

La versión oficial indica que Pedro Infante viajaba como copiloto en una aeronave C-87 Liberator Express, la cual cayó minutos después de despegar de Mérida.

El cuerpo del cantante quedó irreconocible por las quemaduras, lo que permitió que la identificación oficial se hiciera únicamente por una esclava de oro que él solía portar.

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Este detalle ha sido uno de los puntos más cuestionados por quienes dudan de la versión oficial, pues consideran que pudo haber sido colocado en un cuerpo distinto para simular su fallecimiento.

Puntos clave de las teorías sobre la muerte de Pedro Infante

Romance con una amante poderosa: Se dice que Pedro Infante sostuvo una relación secreta con la ex Miss Universo Christiane Martel, quien en ese momento era pareja de Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. El escándalo habría derivado en un embarazo y un aborto forzado, ordenados por la familia Alemán para proteger su imagen política.

Venganza política: Según la teoría, el expresidente Alemán Valdés habría ordenado la muerte de Infante como represalia, y el accidente aéreo fue un montaje para encubrir el crimen. Se rumora que Infante fue secuestrado y trasladado a las Islas Marías, donde fue ejecutado, aunque otras versiones sostienen que solo fue encarcelado.

Confusión de identidades: Otra variante señala que los sicarios encargados de matarlo eran admiradores del cantante y, en lugar de cumplir la orden, lo ayudaron a fingir su muerte. El cuerpo irreconocible hallado en el accidente se habría identificado solo por la esclava de oro.

(INAH/Twitter @YehsielIsrael)

Vínculos forzados con el narco: En entrevistas recientes, César Augusto Infante, quien se identifica como nieto del cantante, ha afirmado que Pedro fue obligado a involucrarse con el narcotráfico, y que al intentar salir de ese círculo, se orquestó un complot en su contra. Según su versión, Infante fue enviado a prisiones como Lecumberri y las Islas Marías, y después liberado bajo la condición de no revelar nunca su verdadera identidad.

El misterio de Antonio Pedro y la supuesta vida posterior

En la década de 1980 apareció un hombre conocido como Antonio Pedro, quien tenía un gran parecido físico y vocal con Pedro Infante. Algunos fans creyeron que se trataba del propio ídolo bajo una nueva identidad, viviendo en el anonimato tras la muerte de Miguel Alemán Valdés en 1983.

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Antonio Pedro murió en 2013 y, pese a solicitudes para exhumar su cuerpo y realizar pruebas de ADN, nunca se comprobó que fuera Infante. La propia esposa de Pedro, Irma Dorantes, rechazó públicamente esta versión, calificando de “vividor” y “mentiroso” a Antonio Pedro.

Testimonios y posturas de la familia

César Augusto Infante , supuesto nieto, sostiene que Pedro Infante fue víctima de amenazas y que su muerte fue fingida por presión del narcotráfico y la política.

Irma Dorantes , viuda del cantante, ha declarado en varias ocasiones que la historia de Antonio Pedro es una farsa y que su esposo realmente murió en el avión de Mérida.

Otros miembros de la familia han preferido mantenerse al margen, alegando miedo a perder regalías o sufrir represalias.

El misterio de Antonio Pedro y la supuesta vida posterior Foto: YouTube)

El mito, siempre vivo

A casi 70 años de su muerte, la figura de Pedro Infante sigue envuelta en misterio. Aunque todas las teorías han sido negadas o desmentidas oficialmente, ninguna ha logrado desaparecer del imaginario popular, alimentando la leyenda de que “Pedro Infante no ha muerto… ¡vive en el corazón de los mexicanos!”.

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