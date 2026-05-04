Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy lunes 04 de mayo

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores inició el depósito bimestral de mayo-junio con un ajuste en el monto otorgado.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa con la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio bajo un esquema organizado. El depósito se realiza de forma escalonada con base en la inicial del primer apellido, lo que permite evitar concentraciones y agilizar el proceso.

Este apoyo económico tuvo un ajuste reciente en su monto. El pago pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario, incremento que ya se refleja en los depósitos que se realizan durante este periodo.

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De acuerdo con el Gobierno de México, el programa busca fortalecer las condiciones de vida de las personas adultas mayores mediante un ingreso no contributivo que facilite su acceso a protección social.

Pago de este lunes y calendario oficial

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Este lunes 4 de mayo de 2026 corresponde el depósito a quienes tienen la inicial A en su primer apellido. La entrega se realiza conforme a un calendario definido que distribuye los pagos a lo largo del mes.

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El orden alfabético permite a cada beneficiario identificar con claridad el día en que recibirá su recurso. Esta organización evita retrasos y mantiene fluidez en la dispersión.

A continuación, se detalla el calendario completo establecido para este periodo:

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Letra A | lunes 4 de mayo de 2026

Letra B | martes 5 de mayo de 2026

Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026

Letra C | jueves 7 de mayo de 2026

Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026

Letra G | lunes 11 de mayo de 2026

Letra G | martes 12 de mayo de 2026

Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026

Letra L | jueves 14 de mayo de 2026

Letra M | viernes 15 de mayo de 2026

Letra M | lunes 18 de mayo de 2026

Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026

Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026

Letra R | jueves 21 de mayo de 2026

Letra R | viernes 22 de mayo de 2026

Letra S | lunes 25 de mayo de 2026

Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026

Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Documentación necesaria para el registro

El pago del programa asciende ahora a 6,400 pesos por beneficiario, reflejando un reciente incremento aprobado por el Gobierno de México.

Contar con los documentos completos es indispensable para acceder al programa. Este proceso garantiza que la incorporación se realice de forma correcta y sin contratiempos.

Para personas adultas mayores, se requiere presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto.

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En el caso de personas auxiliares, además de los documentos básicos, se solicita un comprobante que acredite el vínculo con la persona beneficiaria, conforme al formato establecido.

Organización del programa y objetivo social

La Pensión para el Bienestar busca fortalecer la protección social y mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor mediante ingresos económicos no contributivos. - (Gobierno de México)

La estructura de pagos responde a la necesidad de mantener orden en la entrega de recursos a nivel nacional. Este esquema permite que los depósitos se realicen sin saturaciones ni interrupciones.

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El incremento en el monto busca fortalecer el impacto del apoyo económico en la vida diaria de las personas beneficiarias, atendiendo sus necesidades básicas.

Este programa se mantiene como una de las principales estrategias sociales enfocadas en la población adulta mayor, con el objetivo de brindar respaldo económico de manera constante.

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