Pensión del Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy lunes 04 de mayo

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores continúa con la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio bajo un esquema organizado. El depósito se realiza de forma escalonada con base en la inicial del primer apellido, lo que permite evitar concentraciones y agilizar el proceso.
Este apoyo económico tuvo un ajuste reciente en su monto. El pago pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario, incremento que ya se refleja en los depósitos que se realizan durante este periodo.
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De acuerdo con el Gobierno de México, el programa busca fortalecer las condiciones de vida de las personas adultas mayores mediante un ingreso no contributivo que facilite su acceso a protección social.
Pago de este lunes y calendario oficial
Este lunes 4 de mayo de 2026 corresponde el depósito a quienes tienen la inicial A en su primer apellido. La entrega se realiza conforme a un calendario definido que distribuye los pagos a lo largo del mes.
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El orden alfabético permite a cada beneficiario identificar con claridad el día en que recibirá su recurso. Esta organización evita retrasos y mantiene fluidez en la dispersión.
A continuación, se detalla el calendario completo establecido para este periodo:
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- Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
- Letra B | martes 5 de mayo de 2026
- Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
- Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
- Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
- Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
- Letra G | martes 12 de mayo de 2026
- Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
- Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
- Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
- Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
- Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
- Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
- Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
- Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
- Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
- Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
- Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Documentación necesaria para el registro
Contar con los documentos completos es indispensable para acceder al programa. Este proceso garantiza que la incorporación se realice de forma correcta y sin contratiempos.
Para personas adultas mayores, se requiere presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto.
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En el caso de personas auxiliares, además de los documentos básicos, se solicita un comprobante que acredite el vínculo con la persona beneficiaria, conforme al formato establecido.
Organización del programa y objetivo social
La estructura de pagos responde a la necesidad de mantener orden en la entrega de recursos a nivel nacional. Este esquema permite que los depósitos se realicen sin saturaciones ni interrupciones.
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El incremento en el monto busca fortalecer el impacto del apoyo económico en la vida diaria de las personas beneficiarias, atendiendo sus necesidades básicas.
Este programa se mantiene como una de las principales estrategias sociales enfocadas en la población adulta mayor, con el objetivo de brindar respaldo económico de manera constante.
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