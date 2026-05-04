Río Roma y la canción que pocos saben que hicieron para Ángela y Pepe Aguilar

(Instagram/AP)

El dúo Río Roma reveló detalles inéditos sobre el proceso creativo de la canción que compusieron para Pepe y Ángela Aguilar, destacando la complejidad emocional y la importancia de las relaciones familiares en su música.

En entrevista exclusiva con Infobae durante la semifinal de Juego de voces, los hermanos Ortega compartieron anécdotas personales y reflexiones sobre la conexión entre hermanos y la inspiración que surge de esos lazos.

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¿Cuál canción le escribió Río Roma a los Aguilar?

José Luis Ortega Castro, uno de los integrantes de Río Roma, explicó que crear una canción para la familia no es algo sencillo y recordó la ocasión que hizo una para la dinastía de los Aguilar.

“No es fácil hacer una canción así, ¿eh? Yo hice la de ‘Tu sangre en mi cuerpo’, de Pepe y Ángela Aguilar, junto con mi amiga Caridad, pero son canciones que no siempre te las regala el universo”, destacó.

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(IG: @pepeaguilar_oficial // @angela_aguilar_)

¿Qué dice la canción?

A continuación te dejamos la letra completa:

Cada día que amanece, yo quiero verte

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Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente

Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte

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Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre

Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento

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Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto

El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso

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Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

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Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo

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Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo, oh

Ahora, ven aquí conmigo que mientras te tenga cerca

Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña

Gracias, papá, por quererme, por cuidarme y protegerme

Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes

Y aunque en mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo

La sangre es la misma, también el amor

Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego

Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo

Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo

Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo

Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo, oh