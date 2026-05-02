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Incendio en Torre Bienestar provoca evacuación y moviliza cuerpos de emergencia en Paseo de la Reforma

La rápida respuesta de autoridades y bomberos logró controlar el incidente sin personas lesionadas

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La rápida respuesta de autoridades y bomberos logra controlar el incidente sin personas lesionadas. Crédito: SGIRPC
La rápida respuesta de autoridades y bomberos logra controlar el incidente sin personas lesionadas. Crédito: SGIRPC

Un incendio se registró la tarde de este sábado en la Torre Bienestar sobre Paseo de la Reforma, luego de que el personal del edificio reportara el incidente y activara los protocolos de emergencia para resguardar a los presentes.

De acuerdo con los primero reportes, las autoridades locales recibieron el aviso de un siniestro en la colonia Tabacalera, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y acudieron al inmueble de forma inmediata.

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Minutos más tarde, Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se presentaron en el lugar de os hechos y realizaron una inspección exhaustiva en el que determinaron que un corto circuito provocó el siniestro. Con ello, el personal especializado desplegó su equipo y se preparó para contener cualquier posible propagación del fuego.

Según reportan medios locales y redes sociales, el incendio inició en el área de oficinas de la planta baja, donde varios testigos notan la presencia de humo denso.

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Ante esta situación, los responsables de seguridad interna activaron los protocolos de emergencia y ordenaron la evacuación preventiva de todas las personas dentro del inmueble.

Cientos de empleados y visitantes descendieron por las escaleras de emergencia de la Torre Bienestar de manera ordenada y sin incidentes. Posteriormente, los bomberos ingresaron al edificio con equipo especializado para controlar el conato, en el cual utilizaron extintores y mangueras para eliminar cualquier foco activo en la zona afectada.

La rápida respuesta de autoridades y bomberos logra controlar el incidente sin personas lesionadas. Crédito: SGIRPC
La rápida respuesta de autoridades y bomberos logra controlar el incidente sin personas lesionadas. Crédito: SGIRPC

A raíz de las inspecciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que no se encontraron personas lesionadas, por lo que nadie resultó con daños físicos.

Sin embargo, la circulación sobre Paseo de la Reforma se vio afectada por la movilización de los servicios de emergencia. Con ello, los efectivos de seguridad desviaron el tráfico para facilitar el acceso de los vehículos de emergencia.

Después de varios minutos, los bomberos lograron sofocar el fuego por completo, aunque el personal de Protección Civil continúa con la inspección en el área correspondiente para descartar riesgos adicionales.

La rápida reacción de los cuerpos de emergencia evitaron daños mayores dentro del edificio, en coordinación con los responsables del edificio, a fin de facilitan el acceso a las zonas comprometidas para acelerar las labores de control.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han compartido información adicional sobre el siniestro, por lo que investigarán el área y revisarán el sistema eléctrico del edificio para establecer el origen del incendio. Se prevé que la Torre Bienestar reanude actividades normales tras la evaluación correspondiente.

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