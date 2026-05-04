Enrique Iglesias roba un beso a cadete en Feria de Tabasco y causa furor en redes

Durante su reciente concierto en Tabasco, el cantante Enrique Iglesias sorprendió al público al besar a una oficial de policía que custodiaba el escenario. (Captura de pantalla: X)

El paso de Enrique Iglesias por México dejó un momento que rápidamente dominó redes sociales. Durante su presentación en el Foro Tabasco, en Villahermosa, el cantante protagonizó una escena inesperada al acercarse a una cadete de seguridad para darle un beso en la mejilla al finalizar el concierto.

El gesto ocurrió tras su participación en la Feria Tabasco 2026, cuando el artista se dirigía fuera del escenario. En ese instante, se detuvo frente a la valla de seguridad, tomó del hombro a la oficial y le dio un breve beso, lo que desató gritos del público y una ola de reacciones digitales.

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El momento que desató la viralidad

El video del episodio se difundió en cuestión de horas. Fans calificaron la escena como una experiencia única, mientras destacaban la cercanía del intérprete con su audiencia. Sin embargo, el foco no solo estuvo en el cantante, sino en la reacción de la cadete.

Enrique Iglesias interactúa con una cadete de seguridad durante su presentación en el Foro Tabasco, Villahermosa. El cantante se acerca a la mujer, identificada con la etiqueta L. Salvador, y le da un beso en la mejilla al finalizar su concierto.

Pese al impacto del momento, la oficial mantuvo su postura firme y no rompió el protocolo de seguridad, lo que fue interpretado como un acto de disciplina. Su actitud contrastó con la emoción visible en el entorno, lo que impulsó aún más la viralidad del clip.

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Reconocimiento oficial al profesionalismo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco retomó el video en sus redes sociales y destacó el desempeño de la cadete durante el incidente.

“¡Ni el mismísimo Enrique Iglesias pudo romper su formación! Eso es tener profesionalismo nivel leyenda: el corazón late a mil por el ídolo, pero la guardia no se baja nunca porque la seguridad es primero. ¡Aplausos para ella!”, publicó la dependencia.

El mensaje reforzó la narrativa en torno a la preparación de los elementos de seguridad, en un contexto donde los conciertos masivos implican retos operativos relevantes.

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Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor al beso que Enrique Iglesias le dio a una cadete en Tabasco. (Captura de pantalla: X)

Un gesto que marcó la noche

Aunque el espectáculo reunió a miles de asistentes y formó parte de una de las ferias más importantes del sureste mexicano, el momento entre Enrique Iglesias y la cadete terminó por convertirse en el episodio más comentado de la noche.

El cantante, conocido por su interacción con fans, volvió a colocarse en tendencia, esta vez no por su repertorio, sino por un gesto espontáneo que conectó con el público y evidenció el contraste entre emoción y disciplina en un escenario en vivo.

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