Temporada de huracanes 2026: cuántos ciclones de la categoría más letal podrían impactar en México

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) afecta la distribución e intensidad de lluvias y temperaturas en territorio mexicano, según SMN. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) publica el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2026 y detalla los fenómenos meteorológicos previstos para México durante el año.

La temporada de lluvias de 2026 en México inicia en mayo y se consolida en junio.

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Se prevé una disminución en julio y un aumento entre septiembre y octubre, cuando las precipitaciones podrían superar el promedio histórico.

Esta tendencia responde al establecimiento del fenómeno de El Niño, que genera variaciones regionales en la distribución y la intensidad de las lluvias, informa el SMN.

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¿Qué es un ciclón?

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM), un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira alrededor de un centro de baja presión atmosférica.

Sus vientos rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj y pueden alcanzar grandes velocidades.

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Los daños más frecuentes de un ciclón se deben a la lluvia intensa, el viento, el oleaje elevado y la marea de tormenta.

Los ciclones se clasifican según la fuerza de sus vientos en tres tipos: Depresión Tropical, Tormenta Tropical y Huracán.

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(Imagen: Gobierno de México).

El huracán se divide en cinco categorías, una escala que permite estimar los riesgos al tocar tierra.

Solo los ciclones que alcanzan la máxima intensidad reciben el nombre de huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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El Niño y su efecto en lluvias, ciclones y temperaturas

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, señala que desde julio las lluvias pueden ubicarse cerca o por debajo del promedio en el noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

Esta tendencia se debe a la evolución del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

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Las proyecciones del SMN indican que, entre mayo y julio, existe una probabilidad de 61 % de transición hacia condiciones de El Niño, con tendencia a intensificarse durante el periodo más activo de la temporada de ciclones tropicales, de agosto a octubre.

El SMN advierte que, durante el verano de 2026, las temperaturas en México podrían ubicarse por arriba del promedio histórico. (Imagen ilustativa Infobae).

Para el invierno de 2026, la probabilidad de un evento de El Niño muy fuerte alcanza 25 %.

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En cuanto a temperaturas, el pronóstico anticipa valores superiores al promedio histórico durante el verano de 2026.

Vázquez Romaña advierte sobre un alto potencial para el desarrollo de ondas de calor, sobre todo en el noreste del país.

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Cuántos ciclones de la categoría más letal podrían impactar en México

Los ciclones tropicales evolucionan según la intensidad de sus vientos y pueden clasificarse como depresión tropical, tormenta tropical o huracán.

El huracán es la etapa más intensa y todos los huracanes son ciclones tropicales, aunque no todos los ciclones llegan a ser huracán.

Para medir la peligrosidad de estos sistemas, se utiliza la escala de Saffir-Simpson, que clasifica los huracanes del Atlántico y Pacífico nororiental en cinco categorías, de acuerdo con la velocidad sostenida de sus vientos máximos.

La escala de los vientos de los huracanes Saffir-Simpson, estima los posibles daños materiales. (Imagen: Gobierno de México).

La categoría más alta de la escala —la más letal— es la categoría 5, donde los vientos sostenidos alcanzan o superan los 252 kilómetros por hora.

Aunque los huracanes de categoría 3 y 4 también representan gran peligrosidad, la categoría 5 implica el mayor riesgo por su fuerza destructiva al tocar tierra.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica de 4 a 5 huracanes de categoría 3, 4 y 5 en el Pacífico, y de 1 a 2 en el Atlántico, lo que suma aproximadamente 7 huracanes de las categorías más peligrosas para 2026.

El SMN otorga el pronóstico de ciclones tropicales del Océano Pacífico y Atlántico. (Imagen: Gobierno de México).

Medidas de prevención antes, durante y después de un huracán

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda que, antes de un huracán, las familias organicen un Plan de Protección Civil.

Cada integrante debe conocer sus acciones preventivas, definir un punto de reunión en caso de separación y asegurar un lugar seguro para animales y equipo.

De acuerdo con la UNAM, los ciclones se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical y huracán. (Imagen ilustrativa Infobae).

El IMSS aconseja reparar techos y ventanas, resguardar fertilizantes e insecticidas en sitios impermeables y prever transporte para personas enfermas, adultas mayores, infantes o con discapacidad.

Se deben preparar artículos de emergencia: botiquín, radio, linterna, baterías, alimentos enlatados, agua purificada y documentos personales protegidos en bolsas de plástico.

Durante el paso del huracán, si la vivienda es segura y no está en zona de riesgo, el IMSS señala que se deben fijar objetos que el viento pueda lanzar, resguardar animales y equipo, retirar antenas, limpiar azoteas y desagües, y sellar el pozo de agua.

El pronóstico de ciclones para el Atlántico prevé de 7 a 8 tormentas tropicales en 2026. (Imagen: Gobierno de México).

Se recomienda cerrar puertas y ventanas, proteger cristales con cinta adhesiva en forma de X, no abrir cortinas, no salir de casa y alejarse de puertas y ventanas.

Mantener la calma es fundamental, así como atender a personas vulnerables y mantener encendido un radio de pilas para recibir información oficial.

Si las autoridades ordenan evacuación, se debe salir sin dudar, asegurar la vivienda y llevar lo indispensable.

Es necesario desconectar energía eléctrica y cerrar llaves de gas y agua.

El pronóstico para el Océano Pacífico anticipa de 9 a 10 tormentas tropicales y de 5 a 6 huracanes de categorías menores. (Imagen: Gobierno de México).

Después del huracán, el instituto recomienda seguir las instrucciones de las autoridades y reportar personas heridas a los servicios de emergencia.

Antes de regresar a casa, se debe revisar que la vivienda no tenga daños y verificar que no hay fugas de gas, agua o electricidad antes de reconectar los servicios.

Los alimentos deben permanecer limpios; no se debe consumir nada crudo o de procedencia dudosa. Quienes viven en zonas de riesgo deben esperar la autorización de las autoridades antes de regresar a sus hogares.