Thomas Christiansen, DT de Panamá, habla sobre su equipo previo al Mundial 2026: “Lo que más llama la atención del jugador panameño es su prototipo”

El estratega de la selección canalera habló sobre lo que espera de su equipo de cara a lo que será la Copa del Mundo. (EFE/ Bienvenido Velasco)

Thomas Christiansen, DT de Panamá, reveló en exclusiva a ESPN los últimos detalles de la preparación del equipo de cara al Mundial 2026, así como el ánimo del vestuario rumbo a la gran cita.

El seleccionador nació en Dinamarca, pero también cuenta con la nacionalidad española debido a su madre. De igual forma, adquirió la ciudadanía panameña gracias a su esposa, Nuria Escobar.

PUBLICIDAD

Características del futbolista panameño

El( futbolista canalero destaca por su físico. (REUTERS/Aris Martinez)

Con más de 10 años de experiencia como entrenador, Christiansen debutó en el AEK Larnaca de Chipre y luego dirigió al Leeds United en Inglaterra.

Posteriormente, arribó a la selección de Panamá en 2020 para suceder al argentino Américo Gallego y ya ostenta el récord de partidos a mando de la selección canalera.

PUBLICIDAD

“Lo que más llama la atención del futbolista panameño es su prototipo: físico, técnico, que puedes explotar porque el talento ya lo tiene”, destacó. Mi papá vino a trabajar acá y viví entre los dos países desde los cuatro años. Trajo a toda la familia. Tengo pocos recuerdos porque era niño, pero sí volví a sentir el olor, algunas situaciones... Fue muy curioso”, comentó el estratega.

El entrenador puso énfasis en la importancia que tiene la proyección internacional para el éxito de la selección: “El jugador panameño, si quiere vivir del fútbol, tiene que salir, irse a otros lugares”.

PUBLICIDAD

La mayoría de jugadores de la selección actúa en otros horizontes como: Amir Murillo en la Ligue 1, Adalberto Carrasquilla en México, Israel, Eslovaquia y Arabia Saudita, además del joven atacante Kadir Barría del Botafogo en Brasil.

Sistema de juego

Conoce la manera en que juega la selección panameña. (IMAGN IMAGES/Gary A. Vasquez)

La llegada de Thomas Christiansen inyectó identidad al juego de Panamá, pues el equipo ganó orden táctico y equilibrio en todas sus líneas con presión alta y construcción desde atrás y despliega gran versatilidad con un sistema base de 3-4-2-1.

PUBLICIDAD

“Ahora ya no celebramos derrotas, como en épocas pasadas de Panamá”, remarcó el danés-español. “Lo más importante es ser efectivo y sumar resultados. Todos quieren un fútbol bonito, con posesión y goles, pero si no consigues puntos, no avanzas”, concluyó.

Dentro de las eliminatorias en CONCACAF, Panamá encabezó su grupo aprovechando la no participación de países como Estados Unidos, México y Canadá, por lo que ahora buscan hacer historia en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Calendario Panamá Mundial 2026

Inglaterra, Ghana y Croacia serán los rivales. (REUTERS/Aris Martinez)

A continuación, te presentamos el calendario de Panamá para el Mundial 2026:

17 de junio de 2026: Ghana vs Panamá – BMO Field (Toronto, Canadá): 17:00 horas.

23 de junio de 2026: Panamá vs Croacia – BMO Field (Toronto, Canadá) : 17:00 horas.

27 de junio de 2026: Panamá vs Inglaterra – MetLife Stadium (East Rutherford, EE. UU.): 15:00 horas.

A pesar de enfrentar a dos potencias en el grupo, Panamá sueña con seguir haciendo historia y conseguir su primera victoria en mundiales.

PUBLICIDAD