Thomas Christiansen, DT de Panamá, habla sobre su equipo previo al Mundial 2026: “Lo que más llama la atención del jugador panameño es su prototipo”

Thomas Christiansen, DT de Panamá, reveló en exclusiva a ESPN los últimos detalles de la preparación del equipo de cara al Mundial 2026, así como el ánimo del vestuario rumbo a la gran cita.
El seleccionador nació en Dinamarca, pero también cuenta con la nacionalidad española debido a su madre. De igual forma, adquirió la ciudadanía panameña gracias a su esposa, Nuria Escobar.
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Características del futbolista panameño
Con más de 10 años de experiencia como entrenador, Christiansen debutó en el AEK Larnaca de Chipre y luego dirigió al Leeds United en Inglaterra.
Posteriormente, arribó a la selección de Panamá en 2020 para suceder al argentino Américo Gallego y ya ostenta el récord de partidos a mando de la selección canalera.
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“Lo que más llama la atención del futbolista panameño es su prototipo: físico, técnico, que puedes explotar porque el talento ya lo tiene”, destacó. Mi papá vino a trabajar acá y viví entre los dos países desde los cuatro años. Trajo a toda la familia. Tengo pocos recuerdos porque era niño, pero sí volví a sentir el olor, algunas situaciones... Fue muy curioso”, comentó el estratega.
El entrenador puso énfasis en la importancia que tiene la proyección internacional para el éxito de la selección: “El jugador panameño, si quiere vivir del fútbol, tiene que salir, irse a otros lugares”.
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La mayoría de jugadores de la selección actúa en otros horizontes como: Amir Murillo en la Ligue 1, Adalberto Carrasquilla en México, Israel, Eslovaquia y Arabia Saudita, además del joven atacante Kadir Barría del Botafogo en Brasil.
Sistema de juego
La llegada de Thomas Christiansen inyectó identidad al juego de Panamá, pues el equipo ganó orden táctico y equilibrio en todas sus líneas con presión alta y construcción desde atrás y despliega gran versatilidad con un sistema base de 3-4-2-1.
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“Ahora ya no celebramos derrotas, como en épocas pasadas de Panamá”, remarcó el danés-español. “Lo más importante es ser efectivo y sumar resultados. Todos quieren un fútbol bonito, con posesión y goles, pero si no consigues puntos, no avanzas”, concluyó.
Dentro de las eliminatorias en CONCACAF, Panamá encabezó su grupo aprovechando la no participación de países como Estados Unidos, México y Canadá, por lo que ahora buscan hacer historia en la Copa del Mundo.
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Calendario Panamá Mundial 2026
A continuación, te presentamos el calendario de Panamá para el Mundial 2026:
- 17 de junio de 2026: Ghana vs Panamá – BMO Field (Toronto, Canadá): 17:00 horas.
- 23 de junio de 2026: Panamá vs Croacia – BMO Field (Toronto, Canadá) : 17:00 horas.
- 27 de junio de 2026: Panamá vs Inglaterra – MetLife Stadium (East Rutherford, EE. UU.): 15:00 horas.
A pesar de enfrentar a dos potencias en el grupo, Panamá sueña con seguir haciendo historia y conseguir su primera victoria en mundiales.
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