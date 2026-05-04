México

Así vivió Paola Rojas el sismo de 5.6 que sacudió este 4 de mayo a CDMX: “Hay que ponerse a salvo”

El movimiento telúrico se registró a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, según el Sismológico Nacional

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Paola Rojas vestida de amarillo brillante sentada en un sofá claro entre dos hombres en un set de televisión, con un fondo urbano. Paola tiene la mano derecha levantada
Paola Rojas, en un atuendo amarillo brillante, reacciona en vivo junto a dos compañeros en el estudio de televisión tras un sismo que sacudió la Ciudad de México el 4 de mayo. (Captura de pantalla: Imagen Televisión)

La conductora Paola Rojas vivió en tiempo real el sismo de magnitud 5.6 registrado la mañana de este 4 de mayo, durante una transmisión en vivo desde un foro de televisión en la Ciudad de México.

El movimiento telúrico, con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, ocurrió a las 09:19 horas, según el Servicio Sismológico Nacional.

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Durante la emisión, Rojas y su compañero Hiriam Hurtado interrumpieron la conversación tras escuchar la alerta sísmica. “Estamos escuchando la alerta sísmica. Eh, sí, efectivamente es la alerta sísmica, ¿verdad?”, dijo la conductora al aire.

Minutos después, llamó a la audiencia a mantener la calma y seguir protocolos de seguridad.

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“A ver, atención, por favor, para las personas del Valle de México. Está sonando en este momento la alerta sísmica, así que les invitamos a que, bueno, pues con cuidado y calma acudan hasta los lugares en los que pueden resguardarse”.
Tres presentadores de televisión en un sofá; una lámpara de estudio temblando en un techo oscuro; la presentadora de amarillo de pie, visiblemente reaccionando
Durante la emisión, Rojas y su compañero Hiriam Hurtado interrumpieron la conversación tras escuchar la alerta sísmica. (Captura de pantalla: YouTube)

El equipo en cabina también evaluó la posibilidad de evacuar. “¿Quieren, muchachos, salir un momento con el equipo?”, preguntó Rojas, mientras Hurtado respondía: “Los acompañamos, claro”.

En un primer momento, la periodista indicó que no percibía movimiento. “Dejó de escucharse, al menos aquí en las instalaciones de Grupo Imagen, y yo hasta este momento no he percibido ningún tipo de movimiento”, explicó. Sin embargo, segundos después confirmó señales visibles dentro del estudio: “Sí, ya veo que se están moviendo algunas de las luces. Ahora sí”.

Sismo México (RS)
Sismo México (RS)

Rojas detalló que en los foros de televisión, los objetos suspendidos permiten identificar incluso movimientos leves: “Cuando se mueven las luces y todo esto que hay en un foro de televisión, es que podemos percibir los movimientos”.

El sismo activó protocolos de prevención en la capital. Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que preliminarmente no se habían reportado daños por el evento: “Estamos activando el protocolo de emergencia sísmica. Hasta ahora, no tenemos ningún tipo de afectación en la ciudad”.

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