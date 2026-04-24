Evacúan Clínica 64 del IMSS en Tlalnepantla por falsa amenaza de bomba

Amenaza de bomba en hospital de IMSS, en Tlalnepantla, Edomex (especial)

La tarde de este jueves, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la Unidad de Medicina Familiar Clínica 64 del IMSS, luego de que se reportara la presencia de presuntos artefactos explosivos al interior de sus instalaciones.

La alerta se originó tras el hallazgo de una nota con mensajes de amenaza en el área de baños del inmueble, ubicado en la Unidad Habitacional IMSS Tlalnepantla.

Este hecho activó de inmediato los protocolos de emergencia por parte de los tres órdenes de gobierno para descartar cualquier situación de riesgo.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal, así como personal del cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes implementaron un operativo integral para garantizar la seguridad de pacientes, médicos y trabajadores administrativos.

Desalojan a más de mil personas

Nota intimidatoria en hospital del IMSS, en Tlalnepantla (especial)

Como parte de las medidas preventivas, se llevó a cabo el desalojo ordenado de aproximadamente 1,400 personas que se encontraban dentro de la clínica al momento del incidente. Las autoridades informaron que la evacuación se realizó bajo la dinámica de un simulacro, con el objetivo de evitar situaciones de pánico entre los presentes.

Pacientes y personal médico permanecieron en zonas seguras mientras especialistas en manejo de riesgos y detección de explosivos realizaban una revisión exhaustiva de cada rincón del inmueble. La inspección incluyó consultorios, áreas administrativas, pasillos y servicios sanitarios, donde fue localizada la nota que detonó la movilización.

Tras varias horas de análisis, las autoridades confirmaron que no se encontró ningún artefacto explosivo ni objeto que representara un peligro para la integridad de las personas. De esta manera, se descartó oficialmente la amenaza y se permitió el regreso paulatino a las actividades normales dentro de la clínica.

El gobierno local destacó la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, subrayando que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno fue clave para manejar la situación sin incidentes mayores.

Evitar falsas alarmas

Amenaza de bomba en hospital de IMSS, en Tlalnepantla, Edomex

Asimismo, se hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para evitar la difusión de rumores o falsas alarmas, ya que este tipo de acciones no solo generan incertidumbre y temor en la población, sino que también implican la movilización innecesaria de recursos humanos y materiales que podrían ser vitales en situaciones de riesgo real.

Autoridades recordaron que emitir amenazas falsas o provocar este tipo de movilizaciones constituye un delito que puede ser sancionado conforme a la ley. Por ello, exhortaron a la población a actuar con responsabilidad y reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales.

Finalmente, la situación en la Clínica 64 del IMSS quedó completamente bajo control, sin personas lesionadas ni daños materiales, reafirmando la eficacia de los protocolos de seguridad implementados por las autoridades.