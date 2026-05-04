Economía

El Gobierno aprobó las nuevas subas en las boletas de luz y bonificó el consumo de gas

Mediante una serie de resoluciones, el Gobierno estableció los porcentajes de incrementos que se aplicarán sobre las tarifas de marzo e informó un descuento sobre la boleta de gas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno aprobó los nuevos aumentos en las facturas de la luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde este mes, los usuarios de Edenor y Edesur comenzarán a percibir los efectos de un nuevo aumento aprobado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El organismo autorizó los valores del Costo Propio de Distribución (CPD) y los cuadros tarifarios para todas las categorías de usuarios mediante dos resoluciones publicadas en Boletín Oficial.

“La aplicación de los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES)”, confirmaron las resoluciones 243/2026 y 244/2026.

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En lo que respecta a los valores del CPD para ambas distribuidoras, se aplicaron los aumentos de 4,10% para la empresa distribuidora del norte y 3,91% para el sur, respecto a abril. Los textos establecen que el Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio también incrementará a $63.237 y $58.087, respectivamente.

La medida que impacta en los costos y luego se trasladará a las tarifas finales, establece el ajuste tanto para hogares residenciales sin subsidios como en aquellos que aún reciben asistencia estatal. El nuevo régimen tarifario también abarca a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en un contexto regulatorio marcado por la continuidad de la emergencia energética y la política de segmentación de subsidios.

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Durante el período mayo-julio del corriente año, la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se fijó en 10,67 % sobre el consumo base. Esta bonificación, sumada a la general, apunta a lograr una transición gradual en el esquema de subsidios, evitando saltos abruptos en los montos facturados y dando previsibilidad a los beneficiarios.

Por último se actualizó el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), el cual quedará e $2.280 por MWh.

La resolución incluye, además, la aprobación de las tarifas de inyección para usuarios-generadores, así como los valores actualizados para el Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y el Costo de la Energía No Suministrada (CENS), que serán de aplicación a partir de mayo. Las instrucciones técnicas y los importes detallados constan en los informes anexos a la norma.

Bonificación en el consumo de gas

El Gobierno dispuso una actualización en el esquema de subsidios energéticos para el mes en curso, estableciendo una bonificación adicional del 25 % sobre el consumo de los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Esta decisión, comunicada a través de la Resolución 111/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, modifica el porcentaje de la bonificación extraordinaria y refuerza los mecanismos de protección a los sectores de menores ingresos en un contexto de volatilidad internacional en los precios de la energía.

La medida, que se aplicará exclusivamente durante mayo, responde a la necesidad de amortiguar el impacto de los incrementos en el costo de abastecimiento del gas, consecuencia directa de los movimientos registrados en los mercados globales de hidrocarburos.

Primer plano de un quemador de estufa de gas encendido con llamas azules vibrantes, rodeado por las rejillas de soporte de hierro fundido.
El Gobierno otorgó una bonificación adicional del 25 % sobre el consumo de los usuarios de gas alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la normativa, la bonificación del 25 % se adicionará a la bonificación general ya prevista en el artículo 7° del Decreto N° 943/25, en los términos del artículo 8° del mismo. De este modo, los usuarios beneficiarios del SEF verán reflejado un descuento acumulado en su factura del servicio público de gas, aplicable tanto al consumo de gas natural como de gas propano indiluido por redes.

La resolución alcanza a usuarios residenciales vulnerables, así como a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo, y otras categorías de usuarios sin fines de lucro definidas en las Leyes N° 27.098 y N° 27.218. Para este conjunto de usuarios, la bonificación se aplicará sobre la totalidad del volumen consumido durante el mes de mayo, impactando directamente en la facturación y garantizando el acceso al consumo energético indispensable.

La decisión oficial instruye al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a tomar todas las medidas necesarias a fin de implementar la nueva bonificación en los cuadros tarifarios y los mecanismos de facturación.

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