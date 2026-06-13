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Qué opina la afición de Colombia sobre Julián Quiñones, futbolista que metió gol con México en el Mundial 2026

El delantero se naturalizó mexicano y gracias a su rendimiento el DT, Javier Aguirre, lo convocó para representar a la Selección Nacional en esta Copa del Mundo

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Julián Quiñones marcó el primer gol de México en el Mundial 2026.. EFE/ Sashenka Gutiérrez
Julián Quiñones marcó el primer gol de México en el Mundial 2026.. EFE/ Sashenka Gutiérrez

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació un 24 de mayo de 1997 en Magüi Payán, un pueblo al sur de Colombia, una zona, según testimonios, olvidada y llena de violencia, pero en dicho lugar fue donde el hoy futbolista profesional vio una oportunidad para sacar adelante a su mamá, sus tres hermanas y su abuela.

Quiñones llegó a la República Mexicana en 2015 para integrarse a las fuerzas básicas de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Desde entonces, desarrolló su carrera futbolística en México, jugando para los citados Tigres UANL, así como en Lobos BUAP, Atlas FC y el Club América antes de partir al futbol de Arabia Saudita.

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Los mejores momentos de Julián Andrés Quiñones ocurrieron con el Atlas FC y Club América tras conquistar un bicampeonato con ambos equipos: primero se consolidó con los Rojinegros del Atlas FC al ganar los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022. Posteriormente, hizo lo propio con las Águilas del Club América tras levantar los campeonatos del Apertura 2023 y Clausura 2024.

Cuando era jugador del Club América, Julián Quiñones se nacionalizó mexicano cuando era jugador del Club América. El delantero realizó el proceso de naturalización mexicana: el trámite inició en el verano de 2023 y concluyó oficialmente el 11 de octubre de ese mismo año, cuando recibió su carta de naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la CDMX.

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Julián Quiñones celebra su primer gol en un Mundial. REUTERS/Raquel Cunha
Julián Quiñones celebra su primer gol en un Mundial. REUTERS/Raquel Cunha

El procedimiento incluyó la presentación de documentos, el apoyo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para corregir detalles administrativos y la aplicación del examen de naturalización, que evalúa conocimientos sobre historia, civismo y cultura de México, además de comprensión de lectura y entrevista en idioma español.

Tras completar el proceso y recibir la carta de naturalización, Julián Andrés Quiñones Quiñones se volvió elegible para vestir la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol. Su desempeño fue sin lugar a dudas el motor que lo condujo a representar al Tri en el Mundial 2026, donde se consagró como el primero de los goleadores de este magno evento.

Además, Julián Quiñones hizo historia en las Copas del Mundo porque en 23 ediciones es la primera ocasión en este torneo que el gol inaugural lo marca un jugador nacido fuera del país al que representa. Él lo logró en su primera justa mundialista, en apenas 8 minutos jugados con la Selección Azteca frente a Sudáfrica en el estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with Brian Gutierrez REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with Brian Gutierrez REUTERS/Raquel Cunha

¿Quiñones debía ser convocado por la Selección de Colombia para el Mundial 2026?

Pese a que Julián Quiñones creció en Colombia, se decantó por representar a la Selección Mexicana, decisión que respetan los fanáticos del país sudamericano, tal es el caso del señor Pablo Bernal, originario del sur de Colombia, del departamento de Nariño, Ipiales, quien vino a disfrutar de la fiesta mundialista en la Ciudad de México y le desea el mayor de los éxitos a Julián Quiñones en su primera Copa del Mundo con el Tricolor.

“Yo creo que, los tiempos de Dios son perfectos. si él (Julián Quiñones) decidió quedarse con la Selección Mexicana, pues esperemos que le vaya bien también”, dijo en entrevista con Infobae México mientras compartía un momento especial con su familia en la Glorieta de los Insurgentes, uno de los 50 puntos de convivencia en la Capital mientras se desarrolla el Mundial 2026.

Pablo Bernal y su familia visitan la CDMX durante el Mundial 2026
Pablo Bernal y su familia visitan la CDMX durante el Mundial 2026 (Néstor Hernández / Infobae México)

¿Colombia sufre en la delantera previo al Mundial 2026?

“La verdad sí necesitamos un goleador porque la racha goleadora no está muy bien“, comentó Pablo Bernal agregando que en Colombia están pendientes de la actuación de Luis Javier Suárez, a quien le piden goles en esta Copa del Mundo. “En la delantera estamos pendientes con (Luis Javier) Suárez, esperemos que rompa su racha y empiece a meter goles".

Amor a México gracias a su gastronomía y ambiente futbolístico

México es hermoso, ya es la tercera vez que vengo por acá y ahora con mi familia, estamos contentos: la gente, la gastronomía, todo el ambiente, ahora el ambiente futbolístico, todo es genial. Anteriormente vine porque me quería especializar acá. Vine a presentar los exámenes de poder a la universidad y pues sí, otra vez se nos dio la oportunidad de regresar".

Pablo Bernal y sus seres queridos desde la Glorieta de los Insurgentes
Pablo Bernal y sus seres queridos desde la Glorieta de los Insurgentes (Néstor Hernández / Infobae México)

Platillos mexicanos favoritos

Mexicanos me gustan los tacos: al pastor, de birria, de suadero. Las quesadillas también. El pozole no lo he probado, pero me han dicho que es rico, pero más que todo los taquitos".

¿Quisiera vivir en México?

México a mí me encanta, me encanta la comida, me encanta el picante, el chile, ahorita ya tengo a mi familia, todos somos cien por ciento colombianos, pero vivir en México sería algo genial". finalizó Pablo Bernal, fanático de Colombia que suma cinco días en su tercera visita a la República Mexicana en plena celebración del Mundial 2026.

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