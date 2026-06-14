Con rubíes: los detalles del lujoso reloj que Belinda usó en su show del Mundial 2026

(@Belindapop)

La cantante Belinda asistió como invitada a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y apareció con un reloj de alta joyería valuado en más de USD 1 millón.

La pieza que llama la atención es el Brilliant Flying Tourbillon Rubies de Jacob & Co., elaborado con más de 400 rubíes talla baguette.

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La caja, la esfera, la corona y la hebilla del reloj están cubiertas por rubíes engastados de forma invisible, e incorpora un movimiento mecánico de cuerda manual con tourbillon volador de un minuto. La marca agrega: “El Jacob & Co. Brilliant Flying Tourbillon Baguette Rubies es un reloj de mujer que combina rubíes excepcionales con una alta mecánica relojera”.

El estilismo se completa con otras piezas: el collar Key Cuff Choker With Chain and Key, en oro blanco y con mil 12 diamantes blancos talla brillante que suman 21.85 quilates. También usa los aretes Infinia Baguette Cut Pink Sapphires, en oro rosa, con 12.85 quilates de zafiros rosas talla baguette y seis quilates de diamantes talla brillante.

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Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)

El atuendo que usó para esa presentación estaba cubierto con más de 80 mil cristales Swarovski. La cantante eligió un corsé color rosa mexicano con mangas largas y un pantalón de mezclilla Levis, piezas confeccionadas por el diseñador Juan Carlos Plasencia.

Belinda compartió escenario con Los Ángeles Azules para interpretar “Por ella”, tema incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La canción fue compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y la propia Belinda Peregrín.

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Sobe su presentación, Belinda dijo que se sentía orgullosa y emocionada tras presentarse el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026, un show que calificó como “un momento increíble, histórico”.

En ese encuentro con medios, la intérprete celebró también el resultado del partido posterior: “Además, ganó México. Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber estado ahí, de haber formado parte de este momento tan importante para, para nuestro país, para el mundo. Nos vieron millones de personas alrededor del mundo, así que muy, muy emocionada”, afirmó.

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El simbólico regreso de Belinda al Estadio que la vio nacer

Así fue la primera presentación de Belinda en el Estadio Ciudad de México: con trenzas y cantando ‘El Sapito’ (Fotos. Instagram/@belindapop)

El regreso de Belinda al Estadio Ciudad de México durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 marcó uno de los instantes de mayor proyección en su historia reciente. La artista compartió escenario con Shakira y Los Ángeles Azules, insertando su nombre en un espectáculo de impacto internacional ante millones de espectadores.

La presencia de la intérprete en el estadio fue interpretada por muchos como un reencuentro con el espacio donde dio sus primeros pasos en la música y la televisión. Hace más de veinte años, en 2002, Belinda debutó en ese mismo lugar —entonces llamado Estadio Azteca— ofreciendo un concierto masivo para promover “Amigos x Siempre”, la telenovela que marcó el inicio de su carrera.

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Quienes asistieron a aquel primer concierto recuerdan a una Belinda de apenas 10 años, acompañada por miles de familias que colmaron las gradas. Desde entonces, la artista se convirtió en un referente de la cultura pop mexicana, y temas como “El Sapito”, que surgió poco después en “Cómplices al rescate”, se volvieron parte indispensable de sus actuaciones.

La imagen de Belinda, con trenzas y frente a un público multitudinario, sigue viva en la memoria colectiva. Su retorno al estadio fue presentado como un símbolo de continuidad y renovación, un puente entre la nostalgia y el presente de la industria del entretenimiento en México.

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La participación de la cantante en la inauguración del Mundial 2026 refuerza su posición dentro del panorama artístico nacional. Este momento no solo la vinculó con figuras de talla global, sino que también evidenció el peso de su trayectoria, iniciada en aquel concierto de 2002 que muchos consideran el verdadero punto de partida de su carrera.