México

Captan a Son Heung-min, figura de Corea del Sur, en una taquería de Guadalajara previo al partido vs México del Mundial 2026

El jugador de Los Ángeles FC celebró el triunfo de su selección en un restaurante tapatío, causando furor dentro de la sede mundialista

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Un collage de dos imágenes que muestran a un hombre asiático joven con camiseta blanca y un hombre asiático mayor rodeados de personas.
El reconocido futbolista Son Heung-min es escoltado en Guadalajara luego de visitar una taquería tapatía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de Corea del Sur consiguió un debut triunfal en la Copa del Mundo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. Los Tigres de Asia remontaron 2-1 a la Selección de Chequia para sumar sus primeras tres unidades en el Grupo A y estar a la par de la Selección Mexicana de Futbol, que horas antes derrotó 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026.

Son Heung-min es uno de los futbolistas más reconocidos y aclamados por el pueblo mexicano. Durante su estancia por Guadalajara, todos quieren una fotografía para inmortalizar junto el futbolista de Los Ángeles FC, quien este fin de semana fue visto en una taquería de la Perla Tapatía desatando un cúmulo de emociones entre los comensales.

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De acuerdo a la reportera, Natalia León, de Fox Deportes, Son Heung-min se encontró en un restaurante muy conocido en Chapultepec y Guadalupe Zuno en Guadalajara. El jugador surcoreano portó una camiseta blanca de manga corta mientras era escoltado afuera del establecimiento,

Los fans mexicanos y compatriotas de Son Heung-min humildemente le solicitaron una toma al jugador, quien amablemente accedió para salir a cuadro, demostrando la calidad de persona que es el atacante del LAFC fuera de los terreno de juego.

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Son Heung-Min aplaude tras ganarle a Chequia en Guadalajara. REUTERS/Paul Childs
Son Heung-Min aplaude tras ganarle a Chequia en Guadalajara. REUTERS/Paul Childs

La visita de Son al establecimiento de comida en Guadalajara ocurre dos días después de la victoria de Corea del Sur sobre Chequia. Será el próximo jueves 18 de junio cuando los Tigres de Oriente midan fuerzas contra la Selección de México en el marco de la fecha 2 del Mundial 2026.

El duelo programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana) se disputará en el estadio Guadalajara. Tras concluir el partido, Corea del Sur hará maletas para viajar a la Sultana del Norte, ya que su último partido de la primera fase, ante Sudáfrica, se llevará a cabo en el estadio Monterrey, en Nuevo León, el miércoles 24 del mes.

¿Quién es Son Heung-min?

Son Heung-Min disputa su cuarta Copa del Mundo con Corea del Sur. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo
Son Heung-Min disputa su cuarta Copa del Mundo con Corea del Sur. REUTERS/Kim Soo-Hyeon/File Photo

Son Heung-min nació el 8 de julio de 1992 en Chuncheon, Corea del Sur. Es un futbolista que actualmente milita como delantero en Los Ángeles FC. Es reconocido por su velocidad, capacidad de definición y versatilidad en el ataque.

Sus características futbolísticas le permiten a Son Heung-Min ser capitán de la Selección de Corea del Sur. A lo largo de su carrera, ha ganado múltiples premios individuales y es considerado uno de los mejores futbolistas asiáticos en la historia.

Son comenzó su carrera profesional en el Hamburgo de Alemania, luego pasó al Bayer Leverkusen y, en 2015, se incorporó al Tottenham Hotspur, de la Premier Legue, en Inglaterra. Tras una década, Heung-Min pasó a ser elemento del LAFC de la Major League Soccer (MLS).

Títulos de Son Heung-min

Son Heung-min ha sido clave en sus clubes donde participó, sin embargo con el Tottenham Hotspur ganó los siguientes campeonatos que lleva en su carrera hasta el día de hoy:

  • UEFA Europa League: 2025 (Tottenham Hotspur).
  • J.League World Challenge: 2024 (Tottenham Hotspur).
  • Audi Cup: 2019 (Tottenham Hotspur).
  • International Champions Cup: 2018 (Tottenham Hotspur).

Con la Selección de Corea del Sur

  • Juegos Asiáticos: 2018 (Corea del Sur Sub-23)

Cuarta participación en Copas del Mundo

Mundial 2026 - Corea - Rep. Checa
Son Heung-Min celebra que Corea del Sur ganó en su debut del Mundial 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Son Heung-min ha representado a la Selección de Corea del Sur en cuatro Copas del Mundo avaladas por la FIFA.

  • Brasil 2014: Corea del Sur quedó eliminada en la fase de grupos. Son jugó 3 partidos y marcó 1 gol.
  • Rusia 2018: El equipo asiático también fue eliminado en la primera fase. Heung-Min disputó 3 partidos y anotó 2 tantos.
  • Qatar 2022: Corea del Sur llegó a Octavos de Final. Son participó en 4 partidos, aunque no marcó goles en ese certamen.

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