Samuel García recibe a la Selección de Suecia en Monterrey

La llegada de la Selección de Suecia a Monterrey marca uno de los momentos más esperados en la antesala del Mundial 2026 en México.
El gobernador Samuel García, encabezó un recibimiento con música norteña, símbolos locales y muestras de hospitalidad que se viralizaron, reforzando la imagen de Nuevo León como sede clave del torneo.
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La estrategia impulsada no sólo buscó proyectar a Monterrey ante el mundo, sino también fortalecer la figura pública de García, quien portó la camiseta sueca y entregó personalmente sombreros norteños a jugadores y cuerpo técnico.
Un recibimiento regiomontano para la Selección Sueca
El hotel de concentración de la Selección Sueca se convirtió en escenario de bienvenida donde cultura, tradición y entusiasmo se mezclaron para recibir a los nórdicos.
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- Samuel García saludó a los futbolistas, entregó sombreros norteños y posó para fotografías con figuras como Viktor Gyökeres.
- El ambiente incluyó música de fara fara, bailes típicos, banderas de Suecia y la presencia de entusiastas aficionados regiomontanos.
- El recibimiento evidenció el interés de Nuevo León por ser un anfitrión memorable y mostró el orgullo regiomontano ante miles de visitantes.
De esta manera, la reacción de jugadores y público fue positiva, reforzando la imagen de hospitalidad de la región.
Polémica por las sedes de entrenamiento mundialista en Monterrey
La organización de la sede mundialista en Monterrey no estuvo exenta de retos. Antes del debut, Suecia y Japón solicitaron cambiar sus sedes de entrenamiento debido a que el Estadio Universitario de la UANL no cumplía con los estándares exigidos por la FIFA.
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- Suecia fue trasladada a El Barrial, complejo deportivo de Rayados, tras la inspección negativa a las canchas de Tigres.
- La FIFA determinó que las condiciones del césped no eran óptimas, lo que motivó un ajuste de última hora en la logística.
- El cambio consolidó a Rayados como el anfitrión principal de selecciones internacionales.
Pese a la polémica, Monterrey logró ofrecer instalaciones modernas y un ambiente favorable para la delegación sueca.
Suecia en el Mundial 2026: la importancia del debut en México
La participación de Suecia en la Copa Mundial 2026 despierta fran expectativa, con Monterrey como punto de partida en su recorrido internacional.
- Primer partido: Suecia debuta este domingo 14 de junio ante Túnez.
- Sede: El encuentro se disputará en el Estadio Monterrey, su único partido de fase de grupos en México.
- Grupo F: Además de Túnez, los otros rivales de Suecia son Estados Unidos y Australia.
- Resto del calendario: Los siguientes partidos se jugarán en sedes estadounidenses.
- Posible regreso: Si Suecia avanza como líder de grupo, podría volver a Monterrey para los dieciseisavos de final.
En este sentido, la expectativa por el desempeño sueco y su paso por Monterrey consolida a la ciudad como epicentro de la fiesta futbolística del Mundial 2026.
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