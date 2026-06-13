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Achraf Hakimi, estrella de Marruecos, defiende a periodista mexicano en conferencia de prensa del Mundial

El marroquí defendió al mexicano pese a que las autoridades de la FIFA le insistían en que debía hablar inglés el reportero

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Hakimi se mostró solidario con el periodista mexicano. REUTERS/Dylan Martinez
Hakimi se mostró solidario con el periodista mexicano. REUTERS/Dylan Martinez

En medio de la actividad de la Copa del Mundo 2026, una situación fuera de la cancha terminó robándose los reflectores.

Durante una conferencia de prensa previa al duelo entre Marruecos y Brasil, el futbolista marroquí Achraf Hakimi protagonizó un momento que fue ampliamente celebrado por aficionados mexicanos luego de mostrar su disposición para responder a un periodista que intentaba hacer una pregunta en español.

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La escena generó debate entre reporteros y seguidores del torneo, ya que la organización del evento intentó limitar las preguntas a los idiomas contemplados en el sistema de traducción oficial.

Sin embargo, Hakimi dejó claro que entendía perfectamente el español y que no tenía inconveniente en interactuar con el comunicador mexicano, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Hakimi mostró apoyo al periodista mexicano en plena conferencia

Todo ocurrió cuando un reportero mexicano de TV Azteca tomó el micrófono para formular una pregunta dirigida al lateral de Marruecos.

Antes de que pudiera concluir su intervención, representantes de la organización señalaron que las preguntas debían realizarse en los idiomas autorizados para facilitar el trabajo de los intérpretes presentes.

La indicación provocó sorpresa entre varios asistentes, especialmente porque el español es uno de los idiomas más utilizados durante el Mundial 2026 y corresponde a uno de los tres países anfitriones del torneo.

Mientras se discutía el protocolo, Hakimi intervino para demostrar que comprendía perfectamente la pregunta.

Achraf Hakimi durante la conferencia de prensa REUTERS/Dylan Martinez
Achraf Hakimi durante la conferencia de prensa REUTERS/Dylan Martinez

El defensor, que nació en España y desarrolló gran parte de su formación futbolística en Madrid, ha utilizado el español durante buena parte de su carrera profesional.

Por ello, no encontró problema en escuchar al periodista mexicano y mostró una actitud abierta para responderle.

Aunque finalmente la dinámica de la conferencia obligó a seguir los lineamientos establecidos por FIFA, el gesto del jugador fue interpretado como una defensa al trabajo del comunicador.

En redes sociales, numerosos usuarios destacaron que Hakimi buscó facilitar la interacción en lugar de rechazar la pregunta por cuestiones de idioma.

La situación abrió nuevamente la conversación sobre la presencia del español en las conferencias oficiales del Mundial, especialmente considerando que millones de aficionados siguen el torneo desde México y otras naciones hispanohablantes.

Vinicius Jr. también protagonizó un episodio similar con el español

El caso de Hakimi no ha sido el único que ha llamado la atención durante esta Copa del Mundo. Horas antes, la conferencia de prensa de la selección de Brasil también había generado comentarios debido a una situación relacionada con el idioma.

Durante una comparecencia ante los medios, varios periodistas intentaron realizar preguntas en español a la estrella brasileña Vinícius Jr.

Sin embargo, nuevamente surgieron restricciones vinculadas al sistema de traducción oficial dispuesto para el evento.

Vinicius Junior de Brasil durante la conferencia de prensa prefirió que le hablaran en español. REUTERS/Dylan Martinez
Vinicius Junior de Brasil durante la conferencia de prensa prefirió que le hablaran en español. REUTERS/Dylan Martinez

De acuerdo con los reportes de los presentes, el atacante brasileño se mostró dispuesto a escuchar preguntas en español e incluso dio señales de que comprendía parte de las intervenciones.

La polémica no estuvo relacionada con una negativa de los futbolistas, sino con las reglas establecidas para garantizar que todos los asistentes pudieran seguir las respuestas mediante traducción simultánea.

Estos episodios han provocado cuestionamientos entre periodistas internacionales, quienes consideran llamativo que el español encuentre obstáculos en algunas conferencias de prensa pese a tratarse de uno de los idiomas más hablados del continente y de tener una presencia fundamental en la organización del Mundial 2026.

Tanto Hakimi como Vinícius Jr. terminaron siendo reconocidos por los aficionados hispanohablantes debido a la naturalidad con la que aceptaron interactuar en español.

Más allá de los protocolos, ambos futbolistas dejaron la impresión de estar dispuestos a acercarse a la prensa y a los seguidores que comparten ese idioma.

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