Llega el Spider-Fest a la CDMX, actores de doblaje, concursos y proyecciones gratis: lugar, fecha y horario

Cuatro reconocidos actores de doblaje, Oscar Garibay, Alberto Bernal, Arturo Mercado Jr. y Jesse Conde, se reunirán en el evento Spider-Fest para celebrar el universo de Spider-Man con sus fans. (Centro Cultural Futurama)

Fanáticos del Hombre Araña tienen una cita ineludible este mes en la Ciudad de México.

El Spider-Fest llega al Centro Cultural Futurama los días 20 y 21 de junio con entrada libre, actores de doblaje del Spider-verse en persona, proyecciones, talleres, concurso de cosplay y una zona de merch que promete una experiencia completa para los fans del trepamuros.

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El festival, organizado por BassLine Productions, es de acceso libre y está pensado para toda la familia: desde quienes crecieron con las primeras películas hasta los más pequeños que conocieron al trepamuros en el Spider-verse.

Cuatro voces del Spider-verse, en persona

Póster oficial del Spider-Fest, evento gratuito en la Alcaldía Gustavo A. Madero que reúne a actores de doblaje de Spider-Man y sus villanos, con actividades como stands, películas y música. (Centro Cultural Futurama)

El plato fuerte del Spider-Fest son sus invitados especiales: cuatro actores de doblaje que han dado vida a personajes del universo arácnido en español latino.

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Alberto Bernal, la voz del Hombre Araña en las cintas protagonizadas por Tom Holland, encabeza la lista. Lo acompañan Óscar Garibay, quien prestó su voz a Hobie Brown, el Spider-Punk; Arturo Mercado Jr., la voz de Harry Osborn en la trilogía de Sam Raimi con James Franco; y Jesse Conde, quien dio vida a Norman Osborn, el villano interpretado por Willem Dafoe.

Los cuatro compartirán experiencias con el público, hablarán de su trabajo detrás del micrófono y revelarán detalles del proceso de doblaje de una de las franquicias más grandes de Marvel.

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Meet & Greet: el encuentro cara a cara

Quienes quieran ir un paso más allá y tener un momento privado con los invitados, el evento ofrece un paquete de Meet & Greet con un costo de $250 pesos, el único servicio con precio dentro de un festival que, en lo demás, es completamente gratuito.

Es la oportunidad de saludar, tomarse una foto y escuchar de primera mano las anécdotas de quienes pusieron voz a algunos de los personajes más recordados del Spider-verse en español.

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Proyecciones, cosplay, merch y más

El Spider-Fest no se limita a los invitados. El programa incluye proyecciones de la franquicia, conferencias, talleres y una zona de merch para los coleccionistas.

También habrá un área de fotos con spots temáticos para capturar el recuerdo del fin de semana. Y para quienes lleguen disfrazados, el festival tiene preparado un concurso de cosplay con premio para el mejor traje.

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La recomendación de los organizadores es sencilla: llegar con actitud, con el disfraz favorito y con ganas de convivir con otros fans del Hombre Araña.

El momento perfecto para un festival así

El festival funciona como el calentamiento perfecto para una de las películas más esperadas del año. (X/@legoSHShypeguy)

El Spider-Fest no llega en cualquier momento. La CDMX se prepara para este encuentro a pocas semanas del estreno de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega en solitario de Tom Holland, que llegará a los cines de México el 30 de julio de 2026.

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La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, muestra a Peter Parker enfrentando nuevas amenazas mientras intenta equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como superhéroe. El elenco incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo.

El festival funciona como el calentamiento perfecto para una de las películas más esperadas del año.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, muestra a Peter Parker enfrentando nuevas amenazas mientras intenta equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como superhéroe. El elenco incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal y Mark Ruffalo. (Sony Pictures)

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

El Centro Cultural Futurama es uno de los recintos culturales más activos del norte de la ciudad, con salas multiusos, cine, biblioteca y espacios de exposición. Se ubica en Otavalo #7, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

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El acceso más práctico en transporte público es el Metro Lindavista, a unos minutos caminando del recinto.

El Spider-Fest abre puertas el sábado 20 y el domingo 21 de junio, desde las 11:00 h, con entrada libre para todo el público.

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