México

UNAM advierte: mujeres viven más, pero enfrentan mayor precariedad en México

El envejecimiento demográfico plantea la necesidad urgente de adaptar las condiciones laborales y de salud en el país

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las personas adultas mayores de 60 años representan el 12 por ciento de la población total en México. En la mayoría de las entidades federativas, las mujeres constituyen entre el 53 y 54 por ciento de este sector, de acuerdo con Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre el Envejecimiento y Vejez (SUIEV) de la UNAM.

Montes de Oca señala que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, pero viven en condiciones precarias y sin seguridad, ya que la mayoría realizó trabajos no remunerados, como el doméstico y de cuidados. Esto se relaciona con que su actividad laboral en años previos fue principalmente informal y precarizada.

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Precarización laboral impacta la vejez de las mujeres

La precarización laboral durante la juventud afecta directamente la vejez de las mujeres. Según la coordinadora del SUIEV, esto se refleja en menores ingresos económicos, acceso limitado a pensiones contributivas, mayor dependencia económica y sobrecarga en las tareas de cuidados.

La mayoría de trabajadores del territorio guatemalteco lo hacen en el ámbito informal (más de 4,7 millones), mientras que solo 2,5 millones de empleados cuentan con un trabajo formal. EFE/Esteban Biba/Archivo
La mayoría de trabajadores del territorio guatemalteco lo hacen en el ámbito informal (más de 4,7 millones), mientras que solo 2,5 millones de empleados cuentan con un trabajo formal. EFE/Esteban Biba/Archivo

La vejez no es una experiencia homogénea: existen distintas vejeces derivadas de desigualdades estructurales. Vivir en Monterrey no es igual que en Oaxaca o Chiapas. Las vulnerabilidades se relacionan con las condiciones acumuladas durante toda la vida: acceso a la salud, trabajo formal o informal, medicinas, movilidad, seguridad, cuidados, género, clase social, pertenencia étnica y ubicación territorial.

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Otros retos: masculinidad, mortalidad prematura y desigualdad

Montes de Oca advierte que los hombres no avanzan en esperanza de vida y existe un déficit de investigación sobre la masculinidad. También identifica retos como la mortalidad prematura y la desigualdad en las morbilidades. Enfermar en una ciudad no es igual que hacerlo en un área rural o en el desierto.

En 2070, un tercio de la población será mayor de 60 años

El Consejo Nacional de Población proyecta que en 2070 las personas mayores de 60 años representarán el 34.2 por ciento de la población total. Por ello, es urgente modificar las condiciones laborales y de salud para mejorar el futuro de las mujeres que serán adultas mayores.

Brecha de género en el empleo formal persiste en México

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, denunció a inicios de 2026 que en 2025 existió una brecha de género significativa en el aumento de la población ocupada a nivel nacional.

Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora pasean por Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
Una mujer mayor en silla de ruedas y su cuidadora pasean por Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

En su cuenta de X, la legisladora citó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI: la población ocupada aumentó en 1.1 millones de personas al cierre de 2025. Sin embargo, todas las nuevas incorporaciones a trabajos formales fueron hombres; las mujeres no registraron crecimiento respecto al año anterior.

De acuerdo con INEGI, la población ocupada masculina pasó de 59.3% a 60% del total, mientras que la participación femenina se mantuvo sin cambio en 24.6%.

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