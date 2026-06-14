México

Profeco desmiente que operativos hayan sido para sancionar a negocios por transmitir partidos del mundial

La dependencia explica que sus revisiones fueron por precios, promociones, propina y comprobantes, mientras la difusión de versiones falsas llevó a cientos de comercios a cerrar durante el arranque del torneo

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Cinco personas celebran en un bar oscuro viendo fútbol en una pantalla grande. Levantando los puños, con banderas colgando y bebidas y aperitivos en la mesa.
Un grupo de amigos en un bar celebra con entusiasmo los goles del Mundial de Fútbol 2026, con bebidas y aperitivos sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor desmiente que sus operativos en Guerrero hayan buscado sancionar negocios por transmitir partidos del Mundial 2026, en respuesta a publicaciones que circularon en medios del estado y provocaron el cierre de más de 320 restaurantes y bares en Acapulco durante los primeros días del torneo.

La dependencia publicó una nota aclaratoria el 13 de junio en la que precisa que carece de atribuciones para supervisar, verificar o sancionar lo relacionado con los derechos de transmisión de partidos en establecimientos mercantiles. Ese ámbito corresponde exclusivamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

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Qué ocurrió el 10 de junio en Acapulco

Un sello rojo de 'MULTA' y documentos legales están sobre una mesa en primer plano de un restaurante deportivo, donde aficionados ven fútbol en pantallas gigantes.
Una ilustración hiperrealista muestra un sello de 'MULTA' y documentos legales sobre una mesa en un restaurante deportivo mexicano, mientras aficionados observan un partido de fútbol de la Copa Mundial 2026 en pantallas gigantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado, la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Acapulco-Lázaro Cárdenas realizó el miércoles 10 de junio visitas de vigilancia a dos establecimientos: “Texas Ribs” (Costillas Julieta, S.A. de C.V.) y “La Casa de los Abuelos Puente” (S.A. de C.V.).

El objetivo fue supervisar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC): que los comercios exhiban precios de forma visible, respeten ofertas y promociones, no exijan propina obligatoria y entreguen comprobante de compra. Nada relacionado con derechos de transmisión.

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Lo que Profeco sí hace y lo que no puede hacer

IMPI_Mexico
IMPI_Mexico

El documento es explícito: “Las facultades de la Profeco se limitan estrictamente a proteger los derechos de los consumidores en la adquisición de bienes, productos y servicios”, precisa la nota aclaratoria.

La Procuraduría advirtió además que si se detectan acciones de servidores públicos adscritos a la dependencia fuera de sus atribuciones, “se tomarán las medidas pertinentes”.

El impacto de la información errónea en Acapulco

La confusión generó un efecto directo en la economía local. Más de 320 establecimientos en Acapulco bajaron la cortina ante el temor a sanciones que la Profeco nunca tuvo contempladas en el alcance de sus operativos.

De más de 115 negocios afiliados a la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la ciudad, solo 40 habían adquirido licencia comercial con cableras para la transmisión de los partidos al momento de los cierres.

Los operativos vigentes de Profeco en Guerrero

Hombre con tablet mostrando artículo PROFECO sobre pantallas para Mundial 2026, con televisores exhibiendo partidos de fútbol en una tienda de electrónica.
Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA —activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ODECO Acapulco-Lázaro Cárdenas detalló en el comunicado las actividades que sí tiene en marcha. Entre las permanentes figuran la vigilancia del acuerdo Masa-Tortilla, el programa de estacionamientos públicos 2026 y el operativo FIFA —activo desde febrero de 2026 con enfoque en precios y servicios al consumidor.

Entre las próximas acciones se encuentran el operativo Regreso a Clases, el Programa de Verificación Día del Padre del 19 al 21 de junio, y el programa vacacional y turístico de verano del 15 de julio al 28 de agosto de 2026.

Quién sí puede sancionar y bajo qué condiciones

Ilustración de empleados retirando carteles de fútbol y guardando decoraciones en cajas frente a bares en Paseo de la Reforma, con un cartel del IMPI en la puerta.
Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMPI es la autoridad competente en materia de derechos de autor. Su director general, Vidal Llerenas Morales, aclaró que no habrá clausuras ni inspecciones aleatorias: “El restaurante que se dedica a ser restaurante y que va a tener la televisión no va a ser supervisado”, afirmó en W Radio.

Las verificaciones del IMPI solo proceden a petición formal de los titulares de los derechos —en este caso la FIFA— y se enfocan en negocios de mayor tamaño cuyo giro habitual incluye la transmisión de eventos deportivos.

Licencias, multas y riesgo de falsos inspectores

Para transmitir partidos de forma legal, los establecimientos deben contratar un paquete comercial —no residencial— a través de Izzi Negocios o Sky Business, las dos empresas autorizadas para emitir licencias de exhibición pública. Una suscripción doméstica o de plataforma de streaming personal no es suficiente.

Las sanciones por incumplimiento van de 117,310 pesos a 586,550 pesos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pueden alcanzar los 29.3 millones de pesos en los casos de mayor gravedad.

Ante la confusión generada, cámaras de comercio en varios estados alertaron sobre posibles falsos inspectores que podrían aprovechar el clima de incertidumbre para extorsionar a comerciantes. El IMPI recordó que todos sus verificadores portan gafete oficial con fotografía, camisa y chaleco institucional, y que ningún servidor público está facultado para exigir pagos en sitio.

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