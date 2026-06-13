Gloria Trevi, Yuri y los Tucanes de Tijuana a la cabeza de la Feria Nacional de San Juan del Río 2026: fechas, artistas y horarios

La Feria Nacional Ganadera San Juan del Río 2026 abre sus puertas del 18 al 30 de junio con una programación que combina conciertos estelares, tradición religiosa, competencias deportivas y actividades culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Nacional Ganadera San Juan del Río 2026 abre sus puertas del 18 al 30 de junio con una programación que combina conciertos estelares, tradición religiosa, competencias deportivas y actividades culturales distribuidas en múltiples escenarios del municipio queretano.

El evento, que se celebra desde 1891 en honor a San Juan Bautista, santo patrono de la ciudad, convoca cada año a más de 300 mil visitantes entre habitantes de la región y turistas de todo el país.

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El poster oficial de la Feria San Juan del Río 2026 presenta la programación de artistas que se presentarán en el Jardín Independencia y el Teatro Expositor durante el mes de junio. (Feria San Juan del Río 2026/Instagram)

Cartelera musical: tres escenarios, 14 artistas confirmados

Un vibrante flyer promocional de eprintfast anuncia el concierto 'Icónica Recargado' de Yuri en San Juan del Río el 19 de junio de 2026 a las 21:00 hrs, mostrando su imagen central y detalles del evento. (Feria San Juan del Río 2026/Instagram)

El Jardín Independencia albergará tres fechas: Yuri el 19 de junio, Edith Márquez el 24 y Grupo Matute en la clausura del 30.

El Teatro del Pueblo concentra la mayor parte de la programación nocturna. Ronda Machetera abre el 18 de junio; Jorge Medina y Josi Cuen se presentan juntos el 19; Cuisillos el 20; Los Tucanes de Tijuana el 21; Grupo Cañaveral el 25; Gloria Trevi el 26; Pancho Barraza el 27, y el 28 actuará un artista aún sin revelar.

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El Palenque de la Feria, dentro del Centro Expositor, recibe a Edén Muñoz el 19 de junio, a Alameños de la Sierra el 26 y a Grupo Marca Registrada el 27. Las presentaciones estelares arrancan a las 21:00 horas.

Un vibrante flyer promociona el concierto de Gloria Trevi en la Feria San Juan del Río 2026, destacando la fecha del 26 de junio y la información de venta de boletos VIP. (Feria San Juan del Río 2026/Instagram)

El día de San Juan Bautista, eje de la celebración

Un flyer vibrante promociona el "Tucanes Time Tour 2026" de Los Tucanes de Tijuana en San Juan del Río el 21 de junio de 2026, mostrando a los cinco integrantes de la banda. (Feria San Juan del Río 2026/Instagram)

El 24 de junio concentra los actos de mayor peso simbólico. Desde las 06:00 se cantan las mañanitas al Santo Patrono en la Parroquia de San Juan Bautista, y a las 19:00 horas arrancan los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, dos horas antes de los conciertos estelares.

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El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que el recinto ferial no instalará pantallas para las transmisiones. Hoteles, restaurantes y bares del centro histórico absorberán esa demanda. El Estadio Corregidora de Querétaro operará como sede del Zona Fest a $80 pesos por jornada.

Los tres partidos de México en fase de grupos —18, 24 y 30 de junio— coinciden exactamente con fechas clave de la feria: la inauguración, el Día del Santo Patrono y la clausura.

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Deportes y actividades al aire libre

La oferta deportiva abarca más de una decena de disciplinas a lo largo de los 12 días. Entre las competencias confirmadas figuran torneos de tenis, basquetbol, fútbol, beisbol, natación, moto cross, pádel, ajedrez, flag, street soccer y fútbol de amputados.

Las corridas de toros se programan en la Plaza de Toros del Centro Expositor. El Medio Maratón SJR cierra los festejos el 29 de junio con salida a las 06:30 horas desde un costado de la Plaza Independencia.

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Cultura, artes y tradiciones populares

La programación cultural integra exposiciones plásticas y fotográficas, conferencias históricas, presentaciones de danza folklórica, ballet clásico, danza aérea, teatro y recitales musicales en la Plaza Independencia y el Foro del Portal del Diezmo.

El concurso “Canta Live Show”, los Juegos Florales, el Festival Nacional del Mariachi “México, voz que canta” y el concurso “La Flor Más Bella del Campo” forman parte de las tradiciones que se mantienen edición tras edición.

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Las charreadas se realizan en el Lienzo Charro Salvador Gómez Centeno y en el Lienzo Charro “Jesús Sánchez Osornio”. La Cabalgata de la Amistad, que recorre Av. Juárez, Hidalgo, 20 de Noviembre y Paseo La Venta, marca el arranque oficial de los festejos.

Centro Expositor: la oferta permanente

El recinto opera durante toda la feria con juegos mecánicos gratuitos incluidos en el boleto de entrada, área gastronómica con platillos típicos de la región, zona comercial y artesanal, circo del terror y luchas.

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La Nave Ganadera alberga exposición y competencia de aves de ornato, Escuela de Juzgamiento Holstein y exposición de caninos.

Así fue la edición 2025

La feria del año pasado se extendió del 12 al 29 de junio bajo el nombre de Feria Nacional Ganadera San Juan del Río 2025. La inauguración incluyó la coronación de Hanney I como reina de la feria y la presentación de Bronco en el Jardín Independencia.

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El Palenque recibió a Edén Muñoz, Julión Álvarez, La Arrolladora y Christian Nodal. El Teatro del Pueblo presentó a Panteón Rococó, Banda MS, Bryndis y Liberación, Tex Tex, Pesado y Los Inquietos del Norte, entre otros. La clausura reunió a Pandora y Flans en el Jardín Independencia el 29 de junio.