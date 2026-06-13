Elaine Haro sorprende con baile espontáneo en Acapulco junto a Consuelo Duval y Karla Camacho

Elaine Haro posa para una selfie en el set de una producción, rodeada de equipo de filmación y miembros del equipo. (@elaineharomusic/ Instagram)

Elaine Haro, Consuelo Duval y Karla Camacho protagonizaron un divertido momento en Acapulco que la actriz y cantante compartió en su cuenta de TikTok @elaineharomusic: un baile espontáneo entre las tres que rápidamente circuló en redes sociales.

La artista comparte desde Acapulco diversos momentos de lo que parece ser una estancia de rodaje, aunque la actriz y cantante no ha especificado qué producción la llevó al puerto.

PUBLICIDAD

La identidad del proyecto que graba en Acapulco permanece sin confirmar. Podría tratarse de A un gol del paraíso, su próxima micronovela en ViX MicrO con estreno el 23 de junio de 2026, o de una nueva propuesta aún sin anunciar.

“Mis amores, les cuento que ya ando en la chamba, en el trabajo. Aquí ando leyendo mis textos. Solo me duró un día mi Ciudad de México, pero bueno, feliz de regresar aquí a Acapulco. Me encanta el clima, me encanta la serie que estoy grabando, me encantan los outfits que puedo utilizar aquí en Acapulco. Entonces, aquí mi reporte a Joaquín. Estoy muy feliz, ya estoy a punto de grabar, de cambiarme y, y hoy creo que mi día va a ser corto. Creo que puedo terminar temprano el día de hoy y les mando muchísimos besitos. Los adoro. Bye.”, comentó Haro en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

Elaine Haro, Consuelo Duval y Karla Camacho, bailanpara redes sociales (Elaine Haro/Instagram/Tik Tok)

Lo que sí está confirmado: Elaine Haro llega a ViX MicrO en junio

La joven actriz y cantante Elaine Haro posa con un top amarillo y un peinado distintivo, compartiendo su carisma con sus seguidores. (@elaineharomusic/ Instagram)

Lo que sí tiene fecha y detalles oficiales es el próximo estreno de la actriz en la plataforma. A un gol del paraíso llega a ViX MicrO el 23 de junio de 2026, con Haro como protagonista de una historia de fútbol, traición y redención.

La micronovela es producida por Carlos y Lalo Murguía bajo el género de melodrama, traición y romance. El elenco incluye a Aldo de Nigris, Jonnathan Kuri, Salvador Ibarra, Diego Nava, Victorio González, Ileana Dávila, Luis Martínez “El Gallo”, Jaime Ruiz, Alberto Amador, Andrés de León y Sofía Valencia.

PUBLICIDAD

Bella Poarch, ELAINE HARO y Consuelo Duval aparecen bailando con energía en un video viral que ha capturado la atención de sus seguidores, compartiendo alegría y un momento de compañerismo. (@elaineharomusic/ Instagram)

De qué trata A un gol del paraíso

El ganador de La Casa de los Famosos México eligió no hablar sobre el vídeo viral que circula en redes sociales. (IG)

Paola hereda el equipo de fútbol que su padre siempre amó más que a ella. Poco después, recibe un diagnóstico terminal que transforma su vida.

Decidida a conseguir el ascenso que él nunca logró —y a obtener, aunque sea tarde, la aprobación que le negó en vida— emprende una carrera contra el tiempo.

PUBLICIDAD

Cuando su exesposo y entrenador del equipo la traiciona para unirse al club rival, Paola apuesta por Rafael, un técnico convencido de que el fútbol es mucho más que ganar. Juntos descubrirán que el verdadero triunfo está en aprender a vivir antes del silbatazo final.

El año más activo de Elaine Haro

La artista Elainers presenta la imagen oficial de su próxima gira "Elainers Tour", que incluye una presentación el 25 de abril a las 20:00 horas en el Auditorio. (Elaine/ Captura Instagram)

La actriz y cantante, de 21 años, atraviesa uno de sus momentos profesionales más intensos. En marzo de 2026 entonó el Himno Nacional en el Ring Royale, en la Arena Monterrey, ante miles de personas, con una interpretación que generó elogios en redes sociales.

PUBLICIDAD

En abril debutó como solista con el “Elainers Tour” en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México, un concierto que describió como el cumplimiento de un sueño de infancia. Cuenta con más de dos millones de seguidores en redes.

No es la primera vez que trabaja con ViX MicrO: la plataforma ya la tiene como protagonista de Mi Herencia Huele a Pobre, uno de los títulos que impulsó el despegue del servicio desde su lanzamiento en julio de 2025.

PUBLICIDAD

Consuelo Duval, también en ViX este año

Sofía Niño de Rivera y Consuelo Duval tuvieron opiniones encontradas sobre el Día de las Madres. (Captura de pantalla: YouTube)

Consuelo Duval tiene su propia apuesta en la plataforma. Protagoniza Bodas S.A., comedia de 10 capítulos disponible desde el 13 de febrero de 2026 en ViX, donde da vida a Silvia, una wedding planner perfeccionista que enfrenta clientas caprichosas, rivales ambiciosas y su propio pasado sentimental.

El rodaje de esa serie duró casi cuatro meses bajo la dirección de Fernando Durán, Santiago Fábregas y José Terán.

El formato que crece

A un gol del paraíso se inscribe en la apuesta de ViX MicrO por el contenido vertical de menos de dos minutos por episodio, pensado para consumo móvil. Los primeros cinco episodios de cada producción se distribuyen en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube; la historia completa está disponible en la app gratuita de ViX.

PUBLICIDAD

La estrategia ya mostró resultados: Acábame, otro título de la plataforma, alcanzó 4 millones de reproducciones en su primera semana.

Quién es Karla Camacho

Karla Camacho es una comediante y actriz mexicana nacida el 29 de noviembre de 1995. Se dio a conocer en la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing de Amazon Prime Video, emitida en mayo de 2022, donde compitió en pareja con Isabel Fernández.

PUBLICIDAD