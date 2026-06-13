Brasil debuta en el Mundial 2026: México recibe a su afición en el arranque de la Copa del Mundo

Gente de Brasil vino apoyar a su selección en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección de Brasil inicia este sábado 13 de junio su participación en el Mundial 2026 frente a Marruecos, en partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo C llevado a cabo desde el estadio Nueva York Nueva Jersey, en los Estados Unidos.

Aunque el pentacampeón del mundo no jugará un partido de la primera ronda en tierras mexicanas, no hay motivo para que sus seguidores prefieran visitar la República Mexicana y hacerse notar en las sedes mundialistas, llenando de color y baile las calles y zonas de convivencia.

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En la Ciudad de México, el sábado anterior la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró 50 puntos de Juego Limpio para que la afición nacional y turista, que no pueda asistir a los estadios, vivan una fiesta mundialista “con alegría, convivencia y cero violencia”.

La Glorieta de los Insurgentes es uno de los 50 sitios de la CDMX donde se instaló un ambiente compartido con sabor mundialista, donde diversos aficionados de la Selección de Brasil hicieron presencia para convivir con el pueblo mexicano mientras su equipo debuta en la Copa del Mundo.

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Público de Brasil celebra el gol del Scratch do Oro. REUTERS/Tita Barros

“Me encanta México”

Rafael, fanático brasileño que vino al país en compañía de su pareja, habló en exclusiva con Infobae México para compartir su travesía por la República Mexicana, que comenzó en Cancún, Quintana Roo para luego venir a la CDMX y posteriormente viajar a Culiacán, Sinaloa el día de mañana.

“Llegamos el último sábado a Cancún. En Ciudad de México llegamos el miércoles. A mí me está encantando (el trato de los mexicanos). Isla Mujeres, —Pueblo Mágico en Cancún—, perfecto. Mañana vamos a Culiacán para conocer para probar las comidas. Muy buenas", explicó.

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Asimismo, Rafael reveló que le gustaría visitar el estadio Ciudad de México, sin embargo él y su pareja no consiguieron boletos porque afirma que están “muy caros”, pero disfrutó la inauguración del Mundial 2026 al estar presente en el Fan Fest que se sitúa en Zócalo Capitalino.

Rafael vive el ambiente mundialista en la CDMX después de aterrizar en Cancún hace siete días

“Sinceramente, me gustaría ir al Estadio Ciudad de México, pero no tenemos boletos. Es difícil. Muy caros, no los conseguimos pero fuimos al Zócalo también para festejar”, señaló antes de añadir que “a mí me, me encantó el pueblo mexicano”.

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Confía en ver campeón a Brasil en el Mundial 2026

En cuanto al Mundial se refiere, el caballero Rafael confía en que la Selección Brasileña levantará su sexta Copa del Mundo bajo la dirección del técnico Carlo Ancelotti. “Brasil hasta la final. Brasil va a ser campeón, sí. Confiamos en Carlo Ancelotti".

Rivales de Brasil en el Grupo D

El jugador del Real Madrid empató el juego vs Marruecos. Reuters/Vincent Carchietta

La Canarinha, dirigida por Carletto Ancelotti, es una de las favoritas para avanzar a la segunda ronda del Mundial 2026 y para eso deberá de sumar contra las delegaciones de: Marruecos, Haití y Escocia en sus respectivos compromisos de la fase de grupos.

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Títulos mundiales de Brasil

Brasil ha conquistado la Copa de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en cinco ocasiones, siendo el máximo ganador en selecciones varoniles. Estos son los títulos mundiales de la Verdeamarela:

1958 — Mundial en Suecia 1962 — Mundial en Chile 1970 — Mundial en México 1994 — Mundial en Estados Unidos 2002 — Mundial en Corea del Sur y Japón