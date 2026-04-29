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Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Un equipo de investigadores ha desvelado el mecanismo celular detrás de la resistencia de las células cancerígenas

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Laboratorio de investigación médica (Shutterstock)
Científicos investigando en un laboratorio (Shutterstock)

Las metástasis óseas son células cancerosas que se propagan desde un tumor primario hasta el tejido óseo. La metástasis no tiene cura, por lo que el tratamiento suele centrarse en intentar cronificarla y mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, un equipo de investigadores ha descubierto por qué la metástasis ósea resiste a las terapias.

Científicos del Baylor College of Medicine de Estados Unidos han logrado identificar el mecanismo celular que permite a las metástasis óseas evadir las terapias habituales, ofreciendo nuevas claves sobre la resistencia tumoral y posibles estrategias de intervención clínica. Los resultados de este avance se han publicado en la revista Cell, situando el foco en un actor inmunitario insospechado en el microambiente del hueso.

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Las metástasis en los huesos, contrariamente a lo que se observa en otros órganos, presentan macrófagos activados por el receptor de estrógenos alfa (ERα) como elemento principal que protege a los tumores. Este dato revela que ni la localización anatómica ni el sexo del paciente limitan el fenómeno. La investigación del Baylor College of Medicine constata que estos macrófagos suprimen la actividad de las células T immunitarias y permiten que el cáncer progrese en el tejido óseo, lo que abre el camino a repensar los enfoques terapéuticos.

El método desarrollado ha permitido detallar la composición celular de los nichos metastásicos en diversos modelos de cáncer. Según ha señalado el profesor Xiang Zhang, director del Lester and Sue Smith Breast Center y líder del estudio, el avance no solo aporta una cartografía precisa del entorno tumoral, sino que “descubre que los macrófagos, al activar el ERα, se convierten en barrera física y química contra la infiltración de células T”. Este hallazgo distingue de forma clara a las metástasis óseas frente a las desarrolladas en pulmón, hígado o cerebro, donde los patrones inmunitarios difieren.

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El mecanismo que promueve la colonización tumoral

La clave radica en la capacidad de las células cancerosas para modificar a los macrófagos: transmiten ácidos grasos que activan el receptor ERα en estos, transformándolos en elementos inmunosupresores y protectores del cáncer. Según el estudio, al eliminar genéticamente el ERα de los macrófagos en modelos murinos, la colonización tumoral del hueso se reduce marcadamente, el crecimiento del tumor se ralentiza y las metástasis secundarias en otros órganos disminuyen. Además, este procedimiento no altera la estructura ni la remodelación ósea en condiciones normales.

La investigación también ha evaluado el efecto de terapias existentes dirigidas contra el receptor de estrógenos. La administración de fulvestrant, un fármaco aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos destinado a degradar los receptores de estrógenos, permitió que las células T inmunitarias volvieran a acceder a las lesiones metastásicas óseas y destruyeran células tumorales. Para el investigador Fengshuo Liu, primer autor del trabajo, “esto demuestra que el bloqueo del ERα no solo es eficaz, sino que no compromete la salud ósea básica”, lo que dota de valor añadido a este enfoque frente a alternativas que sí generan efectos secundarios.

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