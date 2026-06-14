México

Morena se prepara para 2027: Ariadna Montiel se reúne con aspirantes a la gubernatura de Guerrero

La contienda tendrá perfiles como Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián y Abelina López Rodríguez

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Ariadna Montiel se reunió con quienes se perfilan como aspirantes a la gubernatura de Guerrero. (Foto: X/@A_MontielR)
Ariadna Montiel se reunió con quienes se perfilan como aspirantes a la gubernatura de Guerrero. (Foto: X/@A_MontielR)

El viernes 12 de junio de 2026, la dirigencia de Morena sostuvo una reunión con quienes aspirarán a la gubernatura de Guerrero, el encuentro a puerta cerrada buscó establecer reglas claras para una competencia ordenada dentro del partido rumbo a 2027. La presencia de figuras con fuerte peso político y la atención de la dirigencia nacional reflejan la importancia estratégica de Guerrero para el movimiento.

Durante la mañana, Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, encabezaron la sesión en Acapulco, misma que esta orientada a contener a los liderazgos, en medio de crecientes tensiones entre los diferentes grupos que buscan la nominación.

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Morena busca disciplina interna antes de la contienda en Guerrero

La cita en Acapulco reunió reunió a aspirantes estatales como: Félix Salgado Macedonio, Esthela Damián, Abelina López Rodríguez, Beatriz Mojica Morga y Pablo Amílcar Sandoval.

La presencia de Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, deja entrever la posibilidad de que el tema de nepotismo no sea tan exigente en Guerrero, ya que el senador se perfila como un liderazgo de mayor poder en el estado.

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El foco estará en la competitividad y la disciplina interna, intentando frenar cualquier escalada de tensiones entre los aspirantes. Las reglas buscan una competencia con mayores criterios, en la que el criterio político y la unidad del movimiento tengan prioridad.

Ariadna Montiel se reunió con quienes se perfilan como aspirantes a la gubernatura de Guerrero. (Foto: X/@A_MontielR)
Ariadna Montiel se reunió con quienes se perfilan como aspirantes a la gubernatura de Guerrero. (Foto: X/@A_MontielR)

Tras el encuentro, Ariadna Montiel comunicó en redes sociales: “Somos un movimiento unido y organizado, comprometido con la defensa de la Transformación, la soberanía nacional y el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”. El mensaje reforzó el llamado a la cohesión interna ante un proceso que promete ser intenso.

Sheinbaum insta a dejar cargos públicos para poder contender

Desde la conferencia matutina del 16 de abril, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reiteró que todo funcionario que aspire a una candidatura para 2027 debe renunciar de inmediato a su cargo. La mandataria remarcó: “Quién quiera acceder a una candidatura y trabaje en el Gobierno de México ya debe renunciar”.

La medida, según explicó, busca evitar campañas anticipadas y garantizar transparencia en el proceso electoral. Sheinbaum subrayó que “ya hay mucha gente que está tomando decisiones”, como el caso de senadores que han solicitado licencia en las últimas semanas.

Este requisito se vuelve especialmente relevante ante la próxima encuesta interna de Morena, prevista para junio, donde los aspirantes deberán demostrar no solo apoyo popular, sino también cumplimiento de las normas partidistas.

Estas son las fechas clave del proceso interno de Morena

Alfonso Durazo hizo un llamado a la unidad de Morena, destacó la alianza con el PT y el PVEM en el contexto de un posible rompimiento por la reforma electoral. (X/Alfonso Durazo)

El pasado 17 de marzo, Morena fijó el calendario que regulará su proceso interno para la elección de candidaturas en 2027:

  • El 22 de junio comenzará la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades. Estas figuras internas se convertirán después en candidaturas oficiales.
  • El 3 de agosto tendrá lugar la elección de coordinaciones distritales federales.
  • El 21 de septiembre será el turno de las coordinaciones municipales.
  • El 8 de noviembre se definirán las coordinaciones distritales locales.

Estas fechas marcarán toda la ruta de Morena para definir a quienes encabezarán las principales candidaturas en el próximo ciclo electoral. La organización interna y el respeto a los tiempos establecidos serán esenciales para mantener la cohesión y la fuerza del movimiento rumbo a 2027.

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