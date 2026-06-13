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Australia vs Turquía en VIVO en el Mundial 2026: sigue en tiempo real el duelo desde Vancouver

Se juega el debut de ambas selecciones en el Grupo D del Mundial, en lo que promete ser un duelo de muchos goles

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Se miden grandes jugadores como Arda Güler y Mathew Ryan.
Se miden grandes jugadores como Arda Güler y Mathew Ryan.

La selección de Australia afronta su sexta Copa del Mundo consecutiva en medio de una etapa de transición estratégica bajo el mando de Tony Popovic. Los “Socceroos” sellaron su clasificación de manera directa tras una sólida campaña en las eliminatorias de la AFC.

Por su parte, la selección de Turquía llega a este compromiso con una alta carga emotiva, marcando su regreso a la máxima justa mundialista tras 24 años de ausencia. El conjunto dirigido por Vincenzo Montella clasificó de forma contundente y ha consolidado una plantilla equilibrada que combina la experiencia de jerarquía internacional con una generación joven de gran proyección técnica como Hakan Çalhanoğlu, capitán indiscutible del Inter de Milán y Arda Güler, la joya del Real Madrid.

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