Hígado graso: el riesgo de comer varias veces al día y no respetar horarios

La forma en que se distribuyen y programan las comidas a lo largo del día influye directamente en el bienestar metabólico, especialmente cuando se trata de la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alteraciones en los horarios y la frecuencia de las comidas han emergido como factores clave en el desarrollo de la enfermedad del hígado graso.

Diversos estudios avalados por instituciones como Mayo Clinic y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) han confirmado que tanto el consumo de alimentos a deshoras como la ingesta excesivamente frecuente pueden desencadenar daños metabólicos graves en el hígado.

El cuerpo humano está programado para metabolizar los nutrientes de acuerdo con ciclos circadianos precisos. Cuando una persona rompe este equilibrio, el hígado responde con un aumento en la acumulación de grasa y un riesgo incrementado de inflamación y fibrosis.

Estas alteraciones contribuyen a la progresión de la enfermedad hepática, incluso si el consumo calórico total no es excesivo.

El reloj circadiano y su relación con el hígado

El hígado no solo depende del reloj central cerebral, sino que cuenta con su propio sistema de regulación interna.

Esta sincronización, según el NIH, se basa fundamentalmente en los patrones de alimentación y ayuno.

Las células hepáticas ajustan sus funciones metabólicas en función de cuándo y cuánto se come, respondiendo a las señales hormonales y energéticas del organismo.

Cuando el horario de las comidas se vuelve errático, se produce una desalineación circadiana. Este fenómeno implica que el hígado procesa nutrientes en momentos biológicamente inadecuados, lo que genera resistencia a la insulina, estrés oxidativo y una disminución en la capacidad de oxidar grasas.

Una infografía detalla la influencia del reloj circadiano central y el núcleo supraquiasemático en el hígado, mostrando sus funciones metabólicas de síntesis de glucosa, producción de bilis y desintoxicación durante los ciclos de día y noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, se acentúa la acumulación de triglicéridos en el tejido hepático y se incrementa la vulnerabilidad a la inflamación.

El desorden en los horarios de comida no solo afecta a quienes cenan tarde. Saltarse el desayuno o el almuerzo de manera habitual eleva el riesgo de enfermedad del hígado graso en hasta un 73%, según datos presentados en foros médicos de referencia internacional.

Estos hallazgos subrayan la importancia de estructurar el patrón alimentario a lo largo del día, priorizando las horas diurnas para la ingesta calórica.

Frecuencia alimentaria: ¿comer más veces ayuda o perjudica?

El debate sobre cuántas veces al día conviene comer sigue vigente en la comunidad científica.

De acuerdo con ensayos clínicos publicados por la AASLD y difundidos en portales como Healthline, una frecuencia elevada de comidas, especialmente si se basa en snacks ultraprocesados, mantiene la insulina elevada durante horas.

Este estado hormonal perpetuo impide que el hígado queme grasas, promoviendo el almacenamiento de lípidos en sus células.

Contrario a la creencia popular, comer cinco o seis veces al día sin control de calidad ni cantidad no protege el metabolismo hepático. Los estudios muestran que este patrón favorece la lipogénesis y dificulta la oxidación natural de las grasas, aunque el incremento de peso no sea significativo.

“Comer más a menudo, en lugar de comidas grandes, contribuye al hígado graso independientemente del aumento de peso corporal”, destacan investigadores citados por Healthline.

Sin embargo, reducir la frecuencia de comidas de forma caótica también implica riesgos. Encuestas epidemiológicas sobre grandes poblaciones han revelado que quienes ingieren menos de tres comidas diarias, pero de manera desordenada, presentan una mayor incidencia de hígado graso.

La clave reside en la regularidad: mantener un patrón estructurado ayuda a estabilizar la respuesta insulínica y a proteger la función hepática.

Comer a deshoras: el peor escenario para el hígado

Más allá de la cantidad de veces que se come, el momento del día en que se realiza la ingesta es determinante.

La evidencia recopilada por BMJ y la Sociedad Británica de Gastroenterología indica que omitir el desayuno o ingerir calorías en la noche incrementa el riesgo de esteatosis y fibrosis hepática.

El mayor peligro se presenta cuando el grueso de las calorías se consume entre las 22:00 y las 4:00. En esta ventana, la sensibilidad a la insulina cae notablemente y el hígado, en lugar de detoxificar, se ve forzado a almacenar energía extra como grasa.

El mayor peligro se presenta cuando el grueso de las calorías se consume entre las 22:00 y las 4:00.

Según estudios presentados por la AASLD, este hábito puede elevar hasta en un 65% el riesgo de fibrosis avanzada.

¿A qué se debe este fenómeno? Durante la noche, los sistemas enzimáticos y hormonales que regulan el metabolismo hepático se ralentizan.

Forzar la digestión en estas horas propicia una sobrecarga de trabajo y una acumulación dañina de lípidos, afectando la capacidad regenerativa del hígado.

Ayuno intermitente y horarios estructurados

No todos los ayunos son iguales. Saltarse comidas de manera aleatoria, sin plan ni supervisión, acentúa el daño hepático.

En cambio, los protocolos de ayuno intermitente estructurado, como el ayuno en días alternos o la restricción de la ventana alimentaria a las horas diurnas, han demostrado efectos positivos en la reducción de la grasa hepática.

Un ensayo clínico liderado por la Universidad de Illinois Chicago y publicado en Cell Metabolism reveló que quienes siguieron un protocolo de ayuno en días alternos, combinado con ejercicio, consiguieron disminuir la grasa en el hígado en más de un 5%.

Además, mejoraron la sensibilidad a la insulina y redujeron marcadores inflamatorios, validando el potencial terapéutico de esta estrategia bajo control profesional.

La diferencia reside en la previsibilidad y la sincronía con el ritmo circadiano. El ayuno planificado permite fases prolongadas de baja insulina, lo que estimula la oxidación de grasas y la regeneración hepática.

Saltarse comidas sin estructura, en cambio, desajusta el sistema y agrava la resistencia metabólica.

Recomendaciones prácticas respaldadas por instituciones oficiales

La Mayo Clinic y la Academia Española de Nutrición y Dietética coinciden en recomendar tres comidas regulares al día, distribuidas principalmente durante la mañana y la tarde.

Se debe evitar el consumo de snacks ultraprocesados y restringir la ventana alimentaria nocturna, idealmente finalizando la última ingesta antes de las 20:00.

Los protocolos de ayuno intermitente estructurado han demostrado efectos positivos en la reducción de la grasa hepática. (Freepik)

Las guías oficiales insisten en priorizar alimentos de origen vegetal, proteínas magras y cereales integrales, además de reducir la ingesta de azúcares refinados.

El consumo de alcohol debe evitarse en presencia de hígado graso. Aquellos interesados en el ayuno intermitente deben buscar orientación médica para establecer protocolos seguros y eficaces.

La estructura y el horario de las comidas son elementos tan relevantes como la calidad nutricional. Saltarse comidas, comer a deshoras o mantener una frecuencia excesiva de snacks promueven la acumulación de grasa y el deterioro hepático.

Solo la regularidad y la adecuación al reloj biológico ofrecen una vía real de protección y reversión de la enfermedad, según lo avalado por las instituciones líderes en salud y hepatología.