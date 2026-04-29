México

No es solo una, la UNAM explica cuáles son los 6 tipos de depresión

Una investigación internacional redefine el entendimiento del trastorno y modifica el rumbo de la psiquiatría

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La depresión podría convertirse en la enfermedad más común del mundo en 2030, según la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión podría superar al cáncer y los trastornos cardiovasculares como la enfermedad más común a nivel mundial en 2030, según la Organización Mundial de la Salud.

Esta proyección ha impulsado a la comunidad científica a buscar tratamientos más personalizados, como la identificación de seis biotipos distintos del trastorno, lo que permitiría diagnósticos más precisos y terapias más efectivas, de acuerdo con la información publicada en UNAM Global.

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Seis biotipos de depresión, cada una con características propias

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Un estudio internacional detectó seis biotipos de depresión mediante imágenes cerebrales y aprendizaje automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de los seis biotipos de depresión surgió de un estudio internacional liderado por universidades como Stanford, Columbia y Yale, cuyos resultados muestran el análisis de imágenes cerebrales por resonancia magnética con aprendizaje automático. Se evaluó la actividad cerebral en reposo y durante pruebas de funcionamiento cognitivo y emocional.

La investigación identificó seis patrones distintos:

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  1. Hiperactividad en regiones cognitivas, asociada a mayor ansiedad y a la incapacidad para experimentar placer (anhedonia).
  2. Elevada conectividad cerebral en áreas involucradas en el trastorno y en la resolución de problemas.
  3. Nivel bajo de actividad en el circuito cerebral encargado de la atención.
  4. Alta reactividad emocional.
  5. Reducción de actividad en regiones cognitivas y menor conectividad en zonas emocionales.
  6. Ausencia de diferencias notables en la actividad cerebral respecto al patrón típico.

Según Leanne M. Williams, profesora de psiquiatría en la Universidad de Stanford, este avance puede agilizar la búsqueda del tratamiento óptimo para cada persona, evitando la actual dinámica de ensayo y error que suele prolongarse meses o incluso años.

Especialistas de la UNAM ven con aspectos positivos y negativos de la clasificación de la depresión

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Especialistas de la UNAM destacan que identificar biotipos de depresión permitirá diagnósticos más objetivos y tratamientos personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, el hallazgo ofrecería un sustento objetivo al diagnóstico, que actualmente depende en exceso del relato del paciente y de la experiencia del terapeuta. “Contar con este material nos va a permitir analizar mejor el cerebro e identificar qué es lo que está pasando en él”, explicó.

Gabriel Gutiérrez Ospina, de la Facultad de Psicología, consideró que la clasificación en biotipos desmonta la idea de que la depresión es solo un estado de ánimo. “No hay una circuitería básica para la depresión. Es diferente para cada persona y por eso habrá que personalizar los tratamientos existentes”, comentó.

Ambos especialistas coincidieron en que los resultados aún no pueden aplicarse en la práctica clínica. Vargas Huicochea advierte que es necesario fortalecer la evidencia antes de que los profesionales de la salud mental adopten este enfoque. “Yo aún no me atrevería a hablar de que se descubrieron seis biotipos de depresión; preferiría decir que son variables en los circuitos cerebrales, aclara.

Gutiérrez Ospina apuntó que estos hallazgos tienen limitaciones debido al enfoque demográfico del estudio —mayoritariamente en población blanca— y a que no incluyen variables como la historia personal ni el análisis de la microbiota, elementos que pueden influir en la respuesta a medicamentos.

“Contar con un estudio que será muy específico es un gran paso que ayudará a cuidar la economía del paciente con depresión; además, servirá para que se deje de estigmatizar esta enfermedad, resaltó Vargas Huicochea.

Gutiérrez Ospina agregó que la precisión en el diagnóstico puede evitar el abandono del tratamiento, que ocurre en al menos 30 % de los casos por frustración ante la falta de resultados inmediatos.

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