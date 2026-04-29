Karol G en CDMX: hasta 35 mil pesos, esto cuestan los boletos y paquetes para ver a ‘La Bichota’ en su ‘TropiTour’

Karol G anunció un concierto en la Ciudad de México, con boletos que alcanzan hasta 35 mil pesos y opciones que incluyen experiencias VIP para quienes desean vivir la presentación de ‘La Bichota’ desde la primera fila.
Los boletos para los conciertos de Karol G en la CDMX parten de mil 200 pesos y llegan hasta 35 mil 979 pesos en el paquete VIP más costoso. Se ofrecen distintos tipos de acceso, desde localidades generales hasta experiencias con souvenirs, atención personalizada y privilegios exclusivos para los seguidores.
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Gira y fechas de los conciertos de Karol G en CDMX
La llegada de Karol G a México se vuelve uno de los sucesos más esperados del año para sus fans. La artista colombiana se presentará en el Estadio GNP Seguros de CDMX el viernes 13 de noviembre de 2026, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. La primera fecha de la gira mexicana se celebrará en Monterrey, el viernes 6 de noviembre, en el Estadio BBVA.
Por ahora, solo existen dos fechas confirmadas: una en Monterrey y otra en la Ciudad de México. No obstante, la alta demanda podría motivar la apertura de fechas adicionales. El espectáculo que se presentará en la capital retoma la producción vista recientemente en Coachella.
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Preventa para el ‘Tropitour’ de Karol G
La venta de boletos iniciará con preventa exclusiva para tarjetahabientes Mastercard, que podrán acceder a la compra el 29 de abril a las 14:00 horas. El público general podrá adquirir sus entradas a partir del 30 de abril a la misma hora.
Para acceder a la preventa, es necesario:
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- Tener una tarjeta Mastercard
- Ingresar a la plataforma oficial de venta a la hora indicada
- Consultar disponibilidad y elegir la sección o paquete deseado
Se anticipa una alta demanda, especialmente por las experiencias VIP, tanto por la expectación generada como por los beneficios incluidos en cada categoría.
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Estos son los precios de los boletos para Karol G en CDMX
De acuerdo con la información oficial, el rango de precios para los boletos del concierto de Karol G en la CDMX es el siguiente (sin cargos por servicio):
- Pits: $12.264
- General A: $4.943
- General B: $1.848
- Zona GNP: de $4.737 a $7.224
- Verde B: de $3.331 a $4.700
- Naranja B: de $2.703 a $3.450
- Verde C: de $2.046 a $2.455
- Naranja C: de $1.228 a $1.350
- PCD: $1.848
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Las localidades de menor precio corresponden a las áreas más alejadas dentro del estadio. Las secciones cercanas al escenario, así como las opciones de acceso preferencial, muestran los precios más elevados.
Así son los paquetes VIP y el costo de la experiencia más cara
Además de los boletos regulares, están disponibles cinco paquetes VIP con entradas y servicios especiales. El paquete más exclusivo, llamado “VIP 200 Copas”, tiene un precio de 35 mil 979 pesos e incluye:
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- Boleto de pie en el pit izquierdo, próximo al escenario
- Foto frente al escenario
- Invitación a lounge previo al espectáculo
- Pase de estacionamiento
- Regalo de colección
- Laminado conmemorativo
- Acceso anticipado al inmueble
- Acceso anticipado para comprar mercancía
- Host y atención personalizada
Otros paquetes VIP disponibles son:
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- VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur): $20.735
- VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): $19.425
- VIP Carolina (General A): $13.038
- VIP Papasito (General B): $8.348
Cada opción ofrece diferentes niveles de beneficios, que van desde souvenirs hasta áreas reservadas o acceso anticipado, dependiendo del tipo de paquete adquirido.
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¿Por qué los precios de Karol G son tema de conversación?
El precio máximo de los boletos para ver a Karol G en la CDMX ha generado debate entre los seguidores y usuarios de redes sociales, pues la experiencia VIP de mayor costo supera los rangos habituales en eventos internacionales realizados en la capital.
La tendencia de precios elevados, junto con los beneficios personalizados, ha puesto en el centro de la conversación las prioridades de los fans y el modelo de negocio en conciertos multitudinarios en México.
Los seguidores de la artista deben comparar las diferentes opciones para decidir si quieren vivir la experiencia más cercana al escenario, con regalos y servicios adicionales, o buscar alternativas más accesibles para ser parte del concierto que promete acercar el formato de espectáculos internacionales al público mexicano.
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