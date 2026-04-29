Karol G en CDMX: hasta 35 mil pesos, esto cuestan los boletos y paquetes para ver a ‘La Bichota’ en su ‘TropiTour’

Karol G regresa a la Ciudad de México con dos conciertos programados en el Estadio GNP Seguros y una oferta de boletos que va desde 1,200 hasta 35,979 pesos (VisualesIA Infobae)

Karol G anunció un concierto en la Ciudad de México, con boletos que alcanzan hasta 35 mil pesos y opciones que incluyen experiencias VIP para quienes desean vivir la presentación de ‘La Bichota’ desde la primera fila.

Los boletos para los conciertos de Karol G en la CDMX parten de mil 200 pesos y llegan hasta 35 mil 979 pesos en el paquete VIP más costoso. Se ofrecen distintos tipos de acceso, desde localidades generales hasta experiencias con souvenirs, atención personalizada y privilegios exclusivos para los seguidores.

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Gira y fechas de los conciertos de Karol G en CDMX

La llegada de Karol G a México se vuelve uno de los sucesos más esperados del año para sus fans. La artista colombiana se presentará en el Estadio GNP Seguros de CDMX el viernes 13 de noviembre de 2026, como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”. La primera fecha de la gira mexicana se celebrará en Monterrey, el viernes 6 de noviembre, en el Estadio BBVA.

Los precios de boletos para Karol G en CDMX incluyen diferentes zonas como Pits, General A y B, así como accesos especiales para personas con discapacidad (IG)

Por ahora, solo existen dos fechas confirmadas: una en Monterrey y otra en la Ciudad de México. No obstante, la alta demanda podría motivar la apertura de fechas adicionales. El espectáculo que se presentará en la capital retoma la producción vista recientemente en Coachella.

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Preventa para el ‘Tropitour’ de Karol G

La venta de boletos iniciará con preventa exclusiva para tarjetahabientes Mastercard, que podrán acceder a la compra el 29 de abril a las 14:00 horas. El público general podrá adquirir sus entradas a partir del 30 de abril a la misma hora.

Para acceder a la preventa, es necesario:

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Tener una tarjeta Mastercard

Ingresar a la plataforma oficial de venta a la hora indicada

Consultar disponibilidad y elegir la sección o paquete deseado

Se anticipa una alta demanda, especialmente por las experiencias VIP, tanto por la expectación generada como por los beneficios incluidos en cada categoría.

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La preventa de boletos exclusiva para tarjetahabientes Mastercard comienza el 29 de abril, mientras que la venta general arranca el 30 de abril

Estos son los precios de los boletos para Karol G en CDMX

De acuerdo con la información oficial, el rango de precios para los boletos del concierto de Karol G en la CDMX es el siguiente (sin cargos por servicio):

Pits: $12.264

General A: $4.943

General B: $1.848

Zona GNP: de $4.737 a $7.224

Verde B: de $3.331 a $4.700

Naranja B: de $2.703 a $3.450

Verde C: de $2.046 a $2.455

Naranja C: de $1.228 a $1.350

PCD: $1.848

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Las localidades de menor precio corresponden a las áreas más alejadas dentro del estadio. Las secciones cercanas al escenario, así como las opciones de acceso preferencial, muestran los precios más elevados.

Los boletos VIP para Karol G ofrecen experiencias exclusivas como acceso prioritario, regalos de colección, foto frente al escenario e invitación a lounge especial (AFP)

Así son los paquetes VIP y el costo de la experiencia más cara

Además de los boletos regulares, están disponibles cinco paquetes VIP con entradas y servicios especiales. El paquete más exclusivo, llamado “VIP 200 Copas”, tiene un precio de 35 mil 979 pesos e incluye:

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Boleto de pie en el pit izquierdo, próximo al escenario

Foto frente al escenario

Invitación a lounge previo al espectáculo

Pase de estacionamiento

Regalo de colección

Laminado conmemorativo

Acceso anticipado al inmueble

Acceso anticipado para comprar mercancía

Host y atención personalizada

Otros paquetes VIP disponibles son:

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VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur): $20.735

VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): $19.425

VIP Carolina (General A): $13.038

VIP Papasito (General B): $8.348

Cada opción ofrece diferentes niveles de beneficios, que van desde souvenirs hasta áreas reservadas o acceso anticipado, dependiendo del tipo de paquete adquirido.

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¿Por qué los precios de Karol G son tema de conversación?

El precio máximo de los boletos para ver a Karol G en la CDMX ha generado debate entre los seguidores y usuarios de redes sociales, pues la experiencia VIP de mayor costo supera los rangos habituales en eventos internacionales realizados en la capital.

El paquete VIP 200 Copas, con un precio de 35,979 pesos, representa la opción más costosa e incluye atención personalizada y acceso preferente al concierto (Reuters)

La tendencia de precios elevados, junto con los beneficios personalizados, ha puesto en el centro de la conversación las prioridades de los fans y el modelo de negocio en conciertos multitudinarios en México.

Los seguidores de la artista deben comparar las diferentes opciones para decidir si quieren vivir la experiencia más cercana al escenario, con regalos y servicios adicionales, o buscar alternativas más accesibles para ser parte del concierto que promete acercar el formato de espectáculos internacionales al público mexicano.