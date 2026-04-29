Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera (X/ @clubleonfc)

El posible interés de Carlos Slim en comprar el Club León, uno de los equipos más tradicionales del futbol mexicano, ha generado una ola de rumores y especulaciones en el ámbito deportivo y empresarial. Reportes recientes apuntan a negociaciones para la adquisición del 51% de las acciones del club por parte del empresario, aunque hasta ahora ninguna de las partes lo ha confirmado oficialmente.

Hasta el momento, lo que se sabe es que Carlos Slim —a través de América Móvil— aparece como el principal candidato para adquirir la mayoría accionaria del Club León, equipo cuyo control actualmente pertenece al Grupo Pachuca.

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Las conversaciones girarían en torno a una posible venta motivada por la presión de la FIFA y la Liga MX para eliminar la multipropiedad, y ninguna de las partes ha hecho declaraciones públicas que confirmen o descarten el avance de la transacción.

Las versiones que circulan recientemente es que Carlos Slim y a su empresa América Móvil, dirigida por Arturo Elías Ayub, estaría en el centro de la potencial compra del Club León (YouTube: @Oso Trava)

Reportes sobre la posible compra del Club León

Las versiones que circulan recientemente es que Carlos Slim y a su empresa América Móvil, dirigida por Arturo Elías Ayub, estaría en el centro de la potencial compra del Club León, según Pepe Hanan.

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El vínculo previo entre la familia Martínez, actual propietaria, y Slim sería clave para que la operación se concrete en el corto plazo. El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, confirmó que se prepara la venta del 51% de las acciones del Club León como parte de los ajustes en la Liga MX para erradicar la multipropiedad.

Añadió que su hijo, Jesús Martínez Murguía, seguiría relacionado con la presidencia, lo que permitiría al club mantener un lazo cercano con la afición y una estructura deportiva estable. Según informó Martínez Murguía en marzo, el club ha recibido alrededor de 130 propuestas de compra desde diferentes países, pero la relación histórica con Slim posiciona a América Móvil como el comprador más viable.

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Entre 2012 y 2017, el empresario participó como socio minoritario, tuvo aproximadamente el 30% de las acciones del club esmeralda (crédito Club León)

Por ahora, la afición y los medios deportivos permanecen a la expectativa ante la falta de información oficial sobre el rumbo definitivo de la operación.

No sería la primera vez que Carlos Slim se involucra con el club León ni con el negocio del futbol mexicano. Entre 2012 y 2017, el empresario participó como socio minoritario, tuvo aproximadamente el 30% de las acciones del club esmeralda, periodo en el que colaboró junto al Grupo Pachuca.

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Este potencial regreso a la órbita de León supondría la vuelta de uno de los inversionistas más relevantes de México a la institución. Su experiencia previa en la Liga MX y la afinidad con los actuales dueños fortalecen la expectativa acerca de posibles cambios en la estructura accionaria y deportiva del club.

La posibilidad de que Slim retome participación en el futbol nacional llama la atención de aficionados, analistas y otros involucrados en el deporte.

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