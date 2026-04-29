Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

La emoción de la Concacaf Champions Cup regresa al Estadio Universitario de la UANL, donde Tigres recibirá a Nashville SC para definir al finalista del torneo. Con el partido de ida aún en disputa, la afición felina se prepara para un duelo que promete marcar el rumbo de la temporada.
El club anunció la venta preferencial de boletos para socios y abonados, con una amplia variedad de precios y zonas para todos los aficionados.
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En este sentido, el Volcán promete un lleno total y una atmósfera inigualable para buscar el pase a la ansiada final.
Venta preferencial y fechas clave
Tigres habilitó una fase de venta preferencial para socios, abonados , futuros abonados y tenedores de NFT.
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- Inicio de venta: 28 de abril, desde las 9:00 horas.
- Fin de venta preferencial: 28 de abril a las 23:59 horas.
- El partido de vuelta se jugará el martes 5 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Universitario de la UANL.
- En caso de disponibilidad, se abrirá una venta general posteriormente.
Este periodo garantiza prioridad y mejores ubicaciones para los seguidores más fieles del club.
Precios de boletos por zona
Los precios varían según la zona dentro del estadio, con opciones accesibles y otras premium para quienes buscan la mejor experiencia.
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- General 6B y 9B: $260
- General 5B y 12B: $290
- General Numerado: $410
- Zona de Gol Norte y Sur: $420
- Preferente Norte y Sur: $500
- Preferente Numerado: $710
- Butaca Norte y Sur: $750
- Platea Especial: $900
- Platea: $1,060
- VIP Butaca Norte y Sur: $1,570
- VIP Palco Norte y Sur: $1,870
Así, esta diversidad de precios busca que ningún aficionado se quede fuera del partido más importante del semestre en casa.
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