Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

Tigres y Nashville llegan en un gran momento en sus respectivas ligas. El sueño por llegar a a la final los llevará a darlo todo en el Volcán. REUTERS/Cristian De Marchena

La emoción de la Concacaf Champions Cup regresa al Estadio Universitario de la UANL, donde Tigres recibirá a Nashville SC para definir al finalista del torneo. Con el partido de ida aún en disputa, la afición felina se prepara para un duelo que promete marcar el rumbo de la temporada.

El club anunció la venta preferencial de boletos para socios y abonados, con una amplia variedad de precios y zonas para todos los aficionados.

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El partido de vuelta entre Tigres y Nashville por la Concacaf Champions Cup está programado para el martes 5 de mayo a las 19:30 horas. (Foto: Stephen Brashear-Imagn Images)

En este sentido, el Volcán promete un lleno total y una atmósfera inigualable para buscar el pase a la ansiada final.

Venta preferencial y fechas clave

Tigres habilitó una fase de venta preferencial para socios, abonados , futuros abonados y tenedores de NFT.

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Inicio de venta: 28 de abril, desde las 9:00 horas.

Fin de venta preferencial: 28 de abril a las 23:59 horas.

El partido de vuelta se jugará el martes 5 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Universitario de la UANL .

En caso de disponibilidad, se abrirá una venta general posteriormente.

Tigres llega a la semifinal tras eliminar a Cincinnati y Seattle Sounders y asegurar su lugar en la Liguilla de la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este periodo garantiza prioridad y mejores ubicaciones para los seguidores más fieles del club.

Precios de boletos por zona

Los precios varían según la zona dentro del estadio, con opciones accesibles y otras premium para quienes buscan la mejor experiencia.

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General 6B y 9B: $260

General 5B y 12B: $290

General Numerado: $410

Zona de Gol Norte y Sur: $420

Preferente Norte y Sur: $500

Preferente Numerado: $710

Butaca Norte y Sur: $750

Platea Especial: $900

Platea: $1,060

VIP Butaca Norte y Sur: $1,570

VIP Palco Norte y Sur: $1,870

El ambiente en el Volcán, con un lleno total, promete ser un factor clave para definir al finalista de la Concacaf Champions Cup 2026. REUTERS/Cristian De Marchena

Así, esta diversidad de precios busca que ningún aficionado se quede fuera del partido más importante del semestre en casa.