México Deportes

Tigres vs Nashville: estos son los precios para la semifinal de vuelta de la Concachampions en el Volcán

El Estadio Universitario se convertirá en un auténtico hervidero para un encuentro electrizante, donde los felinos, liderados por Gignac, buscarán hacer pesar la localía

Guardar
Tigres y Nashville llegan en un gran momento en sus respectivas ligas. El sueño por llegar a a la final los llevará a darlo todo en el Volcán. REUTERS/Cristian De Marchena
Tigres y Nashville llegan en un gran momento en sus respectivas ligas. El sueño por llegar a a la final los llevará a darlo todo en el Volcán. REUTERS/Cristian De Marchena

La emoción de la Concacaf Champions Cup regresa al Estadio Universitario de la UANL, donde Tigres recibirá a Nashville SC para definir al finalista del torneo. Con el partido de ida aún en disputa, la afición felina se prepara para un duelo que promete marcar el rumbo de la temporada.

El club anunció la venta preferencial de boletos para socios y abonados, con una amplia variedad de precios y zonas para todos los aficionados.

PUBLICIDAD

El partido de vuelta entre Tigres y Nashville por la Concacaf Champions Cup está programado para el martes 5 de mayo a las 19:30 horas. (Foto: Stephen Brashear-Imagn Images)
El partido de vuelta entre Tigres y Nashville por la Concacaf Champions Cup está programado para el martes 5 de mayo a las 19:30 horas. (Foto: Stephen Brashear-Imagn Images)

En este sentido, el Volcán promete un lleno total y una atmósfera inigualable para buscar el pase a la ansiada final.

Venta preferencial y fechas clave

Tigres habilitó una fase de venta preferencial para socios, abonados , futuros abonados y tenedores de NFT.

PUBLICIDAD

  • Inicio de venta: 28 de abril, desde las 9:00 horas.
  • Fin de venta preferencial: 28 de abril a las 23:59 horas.
  • El partido de vuelta se jugará el martes 5 de mayo a las 19:30 horas en el Estadio Universitario de la UANL.
  • En caso de disponibilidad, se abrirá una venta general posteriormente.
André-Pierre Gignac, con camiseta amarilla de Tigres, levanta la mano y saluda a la afición en un estadio lleno con confeti cayendo y pantallas con su imagen.
Tigres llega a la semifinal tras eliminar a Cincinnati y Seattle Sounders y asegurar su lugar en la Liguilla de la Liga MX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este periodo garantiza prioridad y mejores ubicaciones para los seguidores más fieles del club.

Precios de boletos por zona

Los precios varían según la zona dentro del estadio, con opciones accesibles y otras premium para quienes buscan la mejor experiencia.

  • General 6B y 9B: $260
  • General 5B y 12B: $290
  • General Numerado: $410
  • Zona de Gol Norte y Sur: $420
  • Preferente Norte y Sur: $500
  • Preferente Numerado: $710
  • Butaca Norte y Sur: $750
  • Platea Especial: $900
  • Platea: $1,060
  • VIP Butaca Norte y Sur: $1,570
  • VIP Palco Norte y Sur: $1,870
El ambiente en el Volcán, con un lleno total, promete ser un factor clave para definir al finalista de la Concacaf Champions Cup 2026. REUTERS/Cristian De Marchena
El ambiente en el Volcán, con un lleno total, promete ser un factor clave para definir al finalista de la Concacaf Champions Cup 2026. REUTERS/Cristian De Marchena

Así, esta diversidad de precios busca que ningún aficionado se quede fuera del partido más importante del semestre en casa.

Temas Relacionados

TigresTigres UANLNashville SCVolcán UniversitarioConcachampionsBoletosPreciosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

El líder de la MLS recibe en su primera semifinal internacional a un conjunto regio decidido a llegar con ventaja al Volcán Universitario

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

El Piojo Herrera se encargará de dirigir a los Potros de Hierro en su primer torneo en Primera División tras años de ausencia

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

El equipo de Grupo Pachuca inició con la venta de la institución de los panzas verdes y surgió un perfil interesante que podría integrarse al club

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Tras la exitosa Mexico City Series 2026 y el visto bueno de la MLB a las sedes mexicanas, crecen las expectativas de un retorno de la competencia al territorio

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI

Mauro Lainez criticó abiertamente a la Selección Mexicana tras la exclusión de su hermano en la lista para el Mundial 2026

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

Aseguran más de 8 millones de dólares en metanfetamina que iban a ser llevados de Tamaulipas a EEUU

El Jardinero del CJNG: FGR suma al expediente violación a la Ley Federal de Armas de Fuego

El Sucesor: narcocorrido que anticipaba el revelo del CJNG y quedó truncado tras la captura de “El Jardinero”

“El Viceroy” continúa negociando acuerdo de culpabilidad en EEUU, le dan fecha para nueva audiencia

Fiscalía de Chihuahua niega que fotografía difundida sea de los agentes de EEUU muertos en la sierra

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Vanessa Guzmán, criticada por ser fisiculturista, apoya a la actriz venezolana Kerly Ruiz tras burlas a su musculatura

Mujer se viraliza por imprimir el mapa de Metro CDMX en una libreta

Aespa en México: precios oficiales, preventa y paquetes VIP para el concierto de K-pop

Amandititita se presentará gratis en las 16 alcaldías de CDMX: calendario de shows

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 28 de abril

DEPORTES

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Nashville vs Tigres EN VIVO: los felinos ganan 1-0 la semifinal con gol de Correa

Ya es un hecho, Miguel Herrera regresa al frente del Atlante en la Liga MX

Qué se sabe de Carlos Slim y el club León, posible comprador de la Fiera

México estaría cerca de asegurar ser sede del próximo Clásico Mundial de Beisbol

Diego Lainez se queda fuera del Mundial 2026 y su hermano Mauro arremete contra El TRI